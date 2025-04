Kriptodan Fazlası: BTCC Exchange, Smaç Basma Etkinliğinin Enerjisiyle TOKEN2049 Dubai'nin Gücüne Güç Katacak

VILNIUS, Litvanya, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dünyanın en uzun süredir hizmet veren kripto para borsalarından biri olan BTCC, eğlenceyi topluluk katılımıyla birleştiren, basketbol temalı bir etkileşimli stantla TOKEN2049 Dubai etkinliğinde altın sponsor olarak göz dolduran bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Kripto borsasının profesyonel lacivert ve beyaz renk şeması kullanılan şık tasarıma sahip standın, 30 Nisan - 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında Dubai'deki Madinat Jumeirah semtinde düzenlenecek TOKEN2049 etkinliğinde popüler bir nokta olması bekleniyor.

Smaç Basma Deneyimi

BTCC'nin P51 numaralı stantta kurulacak özgün basketbol sahası, BTCC Basketbol Yarışması sayesinde katılımcılara sürükleyici ve eğlence dolu bir deneyim sunacak. Özel bir özçekim (selfie) duvarıyla tamamlanan stant, katılım göstermek ve unutulmaz anlar yaşamak için bolca fırsat sunacak.

BTCC Exchange'in Marka Direktörü Aaryn Ling "TOKEN2049 standımızı kripto topluluğumuzun enerjisini ve heyecanını yansıtacak şekilde tasarladık." diye belirtti. "Basketbol teması; bu spora ve kripto para ticaretine yön veren hassaslık, strateji ve takım ruhu ilkelerini temsil ediyor."

BTCC Basketbol Yarışması, ziyaretçileri basket atma becerilerini sınayarak özel çıkartmalar, Nakamon pelüş oyuncakları ve BTCC markalı seçkin armağanlar kazanma şansını denemeye davet ediyor. Yarışmada yer almak için katılımcıların sadece BTCC'nin sosyal medya hesaplarıyla etkileşim kurması ve #BTCCatTOKEN2049 etiketini kullanarak stantta fotoğraf çektirmesi yeterli olacak.

Trade to Win (Kazanmak İçin İşlem Yap) Kampanyasının Sonuçları

BTCC; TOKEN2049 etkinliği öncesinde etkinlik biletleri, Dubai'de serbest dalış deneyimleri ve helikopter turları dâhil olmak üzere TOKEN2049'a yönelik ödüller içeren Trade to Win (Kazanmak İçin İşlem Yap) kampanyasını sonuçlandırdı. Kampanyada toplam 68 milyar USDT tutarını aşan vadeli işlem hacmine ulaşıldı ve BTCC 1 milyon USDT tutarındaki ödül havuzunu hak kazanan 1.000 katılımcı arasında dağıttı.

Özel Yan Etkinlikler Sayesinde Ağımızı Genişletiyoruz

TOKEN2049 kapsamında, BTCC "influencer"larla ilişkileri güçlendirmek ve kripto para ekosistemi içindeki ağını genişletmek amacıyla tasarlanmış iki özel yan etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Dubai Gündüz Safari Turu çöl maceraları sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kripto dünyasının etkili isimleriyle anlamlı tartışmalar için resmî olmayan bir ortam da yaratacak. 2 Mayıs tarihinde yapılacak özel KOL Yat Partisi'nin sektörün önde gelen ünlü isimlerinin ilgisini çekerek stratejik ortaklıklar kurma ve kripto para ticaretinin geleceğine ilişkin vizyonunu ortaya koyma konusunda BTCC'ye çok değerli fırsatlar sağlaması bekleniyor.

Özenle seçilen bu deneyimler, BTCC'nin TOKEN2049 etkinliğindeki görünürlüğünü destekleyecek, borsa markasının topluluk inşa etme ve sektör paydaşlarıyla iş birlikleri kurma taahhüdünü güçlendirecek.

BTCC Exchange Hakkında

2011'de kurulan BTCC on yıldan uzun süredir faaliyet gösteren önde gelen kripto borsalarından biridir. BTCC platformu, spot işlemler ve 500x kaldıraca kadar olanak tanıyan vadeli işlemler dâhil olmak üzere kripto ticareti alanında kapsamlı bir ürün portföyü sunuyor. Güvenlik ve kullanıcı deneyimi ilkelerine derinden bağlı olan BTCC hızla değişen kripto para sektöründe yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Resmî Web Sitesi: https://www.btcc.com/tr-TR

X: https://x.com/BTCCexchange

Medya sorumlusu: press@btcc.com

