Marimekko Oyj, Pörssitiedote 15.4.2025 klo 15.30





Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset



Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.





A. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Marimekko Oyj:n vuoden 2024 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2024 varsinaista osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 28.4.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 55 000 euroa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja muille jäsenille 30 000 euroa. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan 1 000 euroa jokaisesta sellaisesta hallituksen kokouksesta, jossa jäsen on ollut fyysisesti paikalla. Lisäksi päätettiin, että valiokuntatyöstä suoritetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Palkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2024. Mika Ihamuotilalle ei makseta palkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 15.4.2025 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Massimiliano Brunazzo, Carol Chen, Mika Ihamuotila, Teemu Kangas-Kärki, Tomoki Takebayashi ja Marianne Vikkula. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Heli Tuuri. Päätettiin, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestykseen lisättiin uusi kohta 8 § koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista ja yhtiöjärjestyksen myöhempien kohtien numerointia päivitettiin tämän mukaisesti. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää (11 § yhtiöjärjestyksen kohtien numeroinnin päivityksen jälkeen) täydennettiin siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on osakeyhtiölain mukaisesti valittava kestävyysraportoinnin varmentaja ja päätettävä tämän palkkiosta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 15.10.2026 asti ja se korvaa vuoden 2024 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 200 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus voi päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 15.10.2026 asti ja se korvaa vuoden 2024 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.





B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja jäseniksi Mika Ihamuotilan ja Marianne Vikkulan. Enemmistö tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Mika Ihamuotila ei ole riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hänellä on epäsuora omistus PowerBank Ventures Oy:n kautta, yhteensä 12,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.





C. YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous viimeistään 29.4.2025.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet





