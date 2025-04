ELECQ se prepara para Power2Drive Europe 2025: soluciones inteligentes de carga de vehículos eléctricos para el futuro de los vehículos eléctricos en Alemania

MÚNICH, Alemania, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ, líder en innovación en tecnología de carga inteligente para vehículos eléctricos, presentará sus últimas soluciones en Power2Drive Europe 2025 del 7 al 9 de mayo en Múnich. Power2Drive Europe es la feria líder en Europa dedicada a los vehículos eléctricos, la infraestructura de carga y la integración de las energías renovables, que congrega a fabricantes de automóviles, proveedores de energía e innovadores tecnológicos para definir el futuro de la movilidad sostenible. Visite ELECQ en el pabellón C6, estand 674. ELECQ se pondrá en contacto con profesionales del sector y mostrará su compromiso de impulsar el desarrollo de los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga en toda Europa.

Visión para las necesidades cambiantes de Alemania:

Alemania está avanzando rápidamente en sus objetivos de movilidad eléctrica. Con el objetivo de llegar a los 15 millones de vehículos eléctricos y un millón de puntos de carga públicos en 2030, la demanda de infraestructuras inteligentes escalables sigue aumentando. Respaldado por iniciativas públicas y una creciente adopción, el sector de la carga de vehículos eléctricos está expandiéndose rápidamente, no solo en Alemania, sino en toda Europa, donde la necesidad de soluciones de carga inteligentes es igual de apremiante.

Soluciones inteligentes ELECQ para el futuro eléctrico de Alemania:

ELECQ ha desarrollado una gama de productos innovadores destinados a mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la sostenibilidad de la carga de vehículos eléctricos en Alemania:

ELECQ Home: diseñado para usuarios residenciales, ELECQ Home presenta un diseño modular a presión para una instalación en 10 minutos, una aplicación de gestión y una integración perfecta con los sistemas de energía de la vivienda. Los planes de carga inteligentes y Elecq Power Monitor ayudan a los usuarios a ahorrar hasta un 30 % en costes de electricidad al optimizar el uso de la energía. Con sólidas características de seguridad, clasificaciones IP65/IK10 y una fiable protección contra cortes de energía garantizada por sensores de alta precisión, ELECQ Home asegura una carga de vehículos eléctricos eficiente, segura y preparada para el futuro en el hogar.

ELECQ Biz: diseñado para aplicaciones comerciales, ELECQ Biz ofrece una instalación modular en 10 minutos que puede realizar una sola persona con un solo tornillo. Al admitir redes autoorganizadas de hasta 500 dispositivos mediante Elecq Link, permite un equilibrio de carga inteligente, un uso optimizado de las fases y un ahorro de energía inteligente, lo que reduce los costes de carga hasta en un 30 %. Con preparación para V2G, conformidad con ISO 15118-20 y OCPP 2.0.1, y una gran conectividad (wifi, Wi-Sun), ELECQ Biz garantiza una carga de vehículos eléctricos fiable y preparada para el futuro con más del 99 % de tiempo de actividad, incluso en entornos extremos.

Estación DC 60: la estación 60 aprovecha la tecnología de granularidad cero para una distribución de energía 100 % eficiente en varios vehículos. Su diseño flexible admite tanto el uso independiente como el reparto de energía entre estaciones, lo que garantiza la máxima adaptabilidad.

El completo ecosistema de software de ELECQ, que incluye la intuitiva aplicación ELECQ para usuarios, la aplicación ELECQ Partner para instaladores y operadores, y la plataforma ELECQ Cloud SaaS, permite la monitorización en tiempo real, el diagnóstico remoto eficiente y la gestión inteligente de la energía en toda la infraestructura de vehículos eléctricos de Alemania. La aplicación ELECQ ofrece planes de carga inteligentes que optimizan los horarios en función de los precios locales de la electricidad en Alemania y los hábitos de los usuarios, lo que reduce los costes y mejora la eficiencia, al tiempo que apoya la integración de V2G y las energías renovables.

En Power2Drive Europe 2025 (pabellón C6, estand 674), ELECQ tratará activamente de conectar con distribuidores, instaladores y socios del sector. No se pierda la oportunidad de explorar nuestras últimas innovaciones y discutir oportunidades de colaboración. Visítenos en Múnich y forme parte del futuro eléctrico de Alemania.

Más información: http://bit.ly/4ct1VqE

EMPRESA: ELECQ

CORREO ELECTRÓNICO: sales@elecq.com

WEB: https://www.elecq.com?utm_source=globenewswire

Las fotos que acompañan a este comunicado están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b090ebc-0158-4adb-a161-218750f295cc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/084adbd0-d645-4eae-934e-067abd564251

