ELECQ si prepara per Power2Drive Europe 2025: soluzioni di ricarica intelligente per il futuro dei veicoli elettrici in Germania

MONACO, Germania, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ, azienda leader nell'innovazione delle tecnologie di ricarica intelligente per veicoli elettrici, presenterà le sue ultime soluzioni al Power2Drive Europe 2025 che si terrà a Monaco di Baviera dal 7 al 9 maggio. Power2Drive Europe è la principale fiera europea dedicata ai veicoli elettrici, alle infrastrutture di ricarica e all'integrazione delle energie rinnovabili, che riunisce case automobilistiche, fornitori di energia e innovatori tecnologici per dare forma al futuro della mobilità sostenibile. Visita ELECQ al Padiglione C6, Stand 674, ELECQ entrerà in contatto con i professionisti del settore e presenterà il suo impegno nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e veicoli elettrici in tutta Europa.

Visione per le esigenze in evoluzione della Germania:

la Germania sta rapidamente portando avanti i suoi obiettivi in ​​materia di mobilità elettrica, puntando a 15 milioni di veicoli elettrici e un milione di punti di ricarica pubblici entro il 2030. La domanda di infrastrutture intelligenti e scalabili continua a crescere. Grazie al sostegno delle iniziative governative e alla crescente adozione, il settore della ricarica dei veicoli elettrici si sta espandendo rapidamente, non solo in Germania ma in tutta Europa, dove la necessità di soluzioni di ricarica intelligenti è altrettanto urgente.

Soluzioni intelligenti ELECQ per il futuro elettrico della Germania:

ELECQ ha sviluppato una gamma di prodotti innovativi volti a migliorare l'efficienza, la flessibilità e la sostenibilità della ricarica dei veicoli elettrici in Germania:

ELECQ Home: pensato per l'uso domestico, ELECQ Home presenta un design modulare ad aggancio che richiede solo 10 minuti per l'installazione, un'app di gestione e una perfetta integrazione con i sistemi energetici domestici. I piani di ricarica intelligenti e Elecq Power Monitor aiutano gli utenti a risparmiare fino al 30% sui costi dell'elettricità ottimizzando il consumo energetico. Grazie alle robuste funzionalità di sicurezza, alla classificazione IP65/IK10 e a un'affidabile protezione contro lo spegnimento, garantita da sensori ad alta precisione, ELECQ Home assicura una ricarica domestica per i veicoli elettrici efficiente, sicura e all'avanguardia.

ELECQ Biz: progettato per applicazioni commerciali, ELECQ Biz offre un'installazione modulare in 10 minuti, che richiede una sola persona e una singola vite. Supportando reti auto organizzanti fino a 500 dispositivi tramite Elecq Link, consente un bilanciamento del carico intelligente, un utilizzo ottimizzato delle fasi e un risparmio energetico intelligente, riducendo i costi di ricarica fino al 30%. Grazie alla compatibilità con V2G, alla conformità con ISO 15118-20 e OCPP 2.0.1 e a una connettività affidabile (Wi-Fi, Wi-Fi-Sun), ELECQ Biz garantisce una ricarica efficiente e all'avanguardia per i veicoli elettrici, con un uptime superiore al 99%, anche in ambienti estremi.

DC Station 60: Station 60 sfrutta la tecnologia a granularità zero per una distribuzione dell'energia efficiente al 100% su più veicoli. Il suo design flessibile supporta sia l'uso autonomo sia la condivisione di potenza tra stazioni, garantendo la massima adattabilità.

L'ecosistema software completo di ELECQ, che comprende l'intuitiva app ELECQ per gli utenti, l'app ELECQ Partner per installatori e operatori e la piattaforma SaaS ELECQ Cloud, consente il monitoraggio in tempo reale, una diagnostica remota efficiente e una gestione intelligente dell'energia nell'intera infrastruttura EV tedesca. L'app ELECQ offre piani di ricarica intelligenti che ottimizzano le programmazioni in base ai prezzi dell'elettricità locale in Germania e alle abitudini degli utenti, riducendo i costi e migliorando l'efficienza, oltre a supportare l'integrazione della tecnologia V2G e delle energie rinnovabili.

Presso la fiera Power2Drive Europe 2025 (Padiglione C6, Stand 674), ELECQ cercherà attivamente di entrare in contatto con distributori, installatori e partner del settore. Non perdere l'occasione di scoprire le nostre ultime innovazioni e discutere delle opportunità di partnership. Venite a trovarci a Monaco e diventate parte del futuro elettrico della Germania.

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/4ct1VqE

AZIENDA: ELECQ

EMAIL: sales@elecq.com

SITO WEB: https://www.elecq.com?utm_source=globenewswire

Le foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b090ebc-0158-4adb-a161-218750f295cc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/084adbd0-d645-4eae-934e-067abd564251

