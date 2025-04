LyondellBasell promueve el liderazgo en sostenibilidad en el Informe de Sostenibilidad 2024: De la visión al valor

HOUSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB), un líder mundial en el sector de química, publicó hoy su Informe de Sostenibilidad 2024, que muestra un progreso significativo en soluciones circulares y bajas en carbono, acción climática y excelencia operativa.

"En LYB, la sostenibilidad es una oportunidad para reinventar el futuro y crear valor a largo plazo", dijo Peter Vanacker, director ejecutivo de LyondellBasell. "Nuestro informe 2024, ‘De la visión al valor’, destaca cómo estamos replanteando el statu quo y acelerando el progreso hacia un futuro circular y bajo en carbono mediante inversiones en tecnologías innovadoras, el fortalecimiento de colaboraciones y la integración de la sostenibilidad en nuestra estrategia central".

Puntos destacados de sostenibilidad 2024:

Éxito del Programa de optimización de valor (VEP): La iniciativa VEP impulsada por los empleados de la empresa, liberó un valor acumulado de 800 millones de dólares en EBITDA anual recurrente y generó reducciones anuales estimadas de 310,000 toneladas métricas de emisiones de carbono.

Avanzar en la economía circular: LYB aumentó los volúmenes de polímeros reciclados y de base renovable en un 65% a más de 200,000 toneladas métricas, avanzando hacia su objetivo 2030 de producción y marketing de dos millones de toneladas métricas anualmente y capturando un EBITDA incremental de más de $ 1 mil millones 1 .

. MoReTec-1 construcción en curso: Para satisfacer la creciente demanda de polímeros circulares, la empresa inició la construcción de su primera planta de reciclaje químico a escala comercial en Wesseling, Alemania, para convertir residuos plásticos difíciles de reciclar en nuevas materias primas, incluso para envases sensibles al contacto.

Reducción de emisiones de carbono: En el primer trimestre de 2025, LYB completó de manera segura el cierre de las operaciones de refinación en su refinería en Houston. Esto reducirá las emisiones anuales de Scope 3 en aproximadamente 40 millones de toneladas métricas.

Expansión de energías renovables: Los nuevos acuerdos de compra de energía (PPA) asegurados en 2024 permitirán a LYB cumplir su objetivo de obtener al menos el 50% de la electricidad de fuentes renovables para 2030.

Excelencia en seguridad: De los más de 90 sitios de fabricación de LYB, 70 lograron GoalZERO, 72 estuvieron libres de lesiones y la empresa logró su segunda tasa total de incidentes registrables más baja (0.127).

Crecimiento e inversiones estratégicos: La empresa adquirió APK AG, agregando la tecnología Newcycling a su portafolio para el reciclaje basado en soluciones de residuos de polietileno de baja densidad (LDPE).

Reconocimiento de sostenibilidad: LYB fue clasificada en primer lugar entre los productores de plásticos en el ranking de empresas de economía circular 2024 de BloombergNEF y mantuvo su calificación AA ESG de MSCI.

"Con visión futura, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Nuestras inversiones en soluciones circulares y bajas en carbono, junto con nuestra dedicación a la seguridad y la excelencia operativa, impulsarán nuestro progreso hacia alcanzar nuestros objetivos para 2030 y 2050. Estamos transformando nuestra visión en valor duradero, asegurando que creamos un impacto significativo para nuestros clientes, accionistas y la sociedad". - Peter Vanacker, director ejecutivo, LyondellBasell

Para más detalles, lea el Informe de Sostenibilidad 2024 en www.lyondellbasell.com.



Acerca de LyondellBasell

Somos LyondellBasell (NYSE: LYB) ― un líder en el sector químico global creando soluciones para la vida diaria sostenible. A través de tecnología avanzada e inversiones centralizadas, habilitamos una economía circular y baja en carbono. En todo lo que hacemos, nuestro objetivo es generar valor para nuestros clientes, inversores y la sociedad. Como uno de los mayores productores mundiales de polímeros y líder en tecnologías de poliolefinas, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos innovadores y de alta calidad para aplicaciones que van desde transporte sostenible y seguridad alimentaria hasta agua potable y atención médica de calidad. Para más información visite, www.lyondellbasell.com o siga @LyondellBasell en LinkedIn.

Para preguntas de los medios, comuníquese con:

Nick Facchin

Gerente sénior de comunicaciones ejecutivas y relaciones con medios

Teléfono: +1 713 309 4791

Email: nick.facchin@lyondellbasell.com

1 Adicional al EBITDA anual de los segmentos O&P Americas y O&P EAI de LyondellBasell basados en recursos fósiles.

