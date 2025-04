Duck Creek Technologies 委任美國退役上將 Daniel Hokanson 為董事會成員

這位授勛上將為董事會職位帶來深厚的領導能力與政策制定專業知識

波士頓, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 宣布委任美國退役上將 Daniel Hokanson 為公司董事會成員。 他為 Duck Creek 董事會帶來了帶領組織制定和實施詳細策略性政策的深厚專業知識和經驗。

Hokanson 是退役的 4 星上將,曾擔任美國參謀長聯席會議成員以及第 29 任國民警衞局局長, 並以此身份因此擔任總統、國防部長及國家安全委員會的軍事顧問。 他還擔任過國防部與一眾州長和州副官的溝通聯絡人。

「Dan 是一名卓有成就且屢獲授勛的領袖,我們很高興他加入 Duck Creek 董事會。」Duck Creek Technologies 行政總裁 Michael Jackowski 說: 「我們持續擴大全球版圖,並幫助保險公司應對氣候變化和日益複雜化監管環境帶來的嚴峻挑戰,而 Dan 獨特的技能將會成為指引 Duck Creek 前進的重要力量。」

作為國民警衞局局長,Hokanson 曾指導警衞隊應對 COVID-19 疫情、騷亂和無數自然災害的歷史性任務,同時確保所有全球軍事行動要求得到滿足。 他還牽頭國民警衞隊與國防部的州伙伴關係計劃,該計劃覆蓋 100 多個成員國家,定期在全球開展政府和軍事高層交流互動。

Hokanson 畢業於美國西點軍校並獲得航空航天工程學位,還獲得了加利福尼亞蒙特雷海軍深造院國際安全與軍民關係碩士學位以及羅德島紐波特海軍戰爭學院國家安全與戰略研究碩士學位。 他亦完成了國防部在哈佛大學設立為期一年的國家安全獎學金項目。

「我很榮幸加入 Duck Creek Technologies 董事會。 公司對保險行業創新和卓越的執着追求與我的價值觀和經歷高度契合。」Hokanson 說: 「我期待幫助 Duck Creek 實踐引領財產與意外險未來、同時幫助保險行業應對日益嚴峻挑戰的使命。」

Hokanson 是透過 Vista Equity Partners 運作的外部董事會計劃而物色。Vista Equity Partners 是一家專注於企業軟件的全球技術投資公司,也是 Duck Creek 的主要投資者。 這個董事會計劃於 2017 年啟動,利用 Vista 的生態系統和其他資源,為其中的公司物色、培訓和任命合資格的董事會人選。 此計劃致力於透過各種計劃和合作關係,源源不斷地輸送優秀董事人選,從而對整個企業界產生影響。

