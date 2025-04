Duck Creek Technologies แต่งตั้งพลเอก Daniel Hokanson ผู้เกษียณอายุราชการจากกองทัพบกสหรัฐฯ…

นายพลผู้ได้รับเหรียญตราประดับยศ นำความเชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการพัฒนานโยบายมาเสริมบทบาทในคณะกรรมการ

บอสตัน, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศแต่งตั้งพลเอก Daniel Hokanson ผู้เกษียณอายุราชการจากกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท โดยเขานำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ลึกซึ้งในการนำองค์กรสู่การพัฒนาและดำเนินนโยบายเชิงกลยุทธ์มาเสริมให้กับคณะกรรมการของ Duck Creek

พลเอก Hokanson เป็นนายพลเกษียณอายุราชการระดับ 4 ดาว ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในคณะเสนาธิการร่วม และเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชาติลำดับที่ 29 โดยในบทบาทนี้ เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการทหารให้แก่ประธานาธิบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ รวมถึงทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกระทรวงกลาโหมกับผู้ว่าการรัฐและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์รัฐ

"Dan เป็นผู้นำที่มากด้วยผลงานและเกียรติประวัติ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เขามาเข้าร่วมคณะกรรมการของ Duck Creek" Michael Jackowski ประธานกรรมการบริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว "ในขณะที่เรายังคงขยายธุรกิจทั่วโลกและช่วยเหลือบริษัทประกันภัยในการเผชิญกับความท้าทายที่ยากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้น ความสามารถเฉพาะตัวของเขาจะมีบทบาทสำคัญในการนำทางให้กับ Duck Creek"

ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชาติ พลเอก Hokanson ดูแลการรับมือครั้งประวัติศาสตร์ของกองกำลังต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความไม่สงบทางสังคม และภัยธรรมชาติจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ยังสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภารกิจทางทหารระดับโลกได้อย่างครบถ้วน เขายังเป็นผู้นำโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐของกองกำลังพิทักษ์ชาติและกระทรวงกลาโหม ซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกมากกว่า 100 ประเทศ โดยจัดการประชุมกับผู้นำรัฐบาลและผู้นำทหารระดับสูงทั่วโลกเป็นประจำ

พลเอก Hokanson สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแห่งสหรัฐฯ ที่เวสต์พอยต์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และยังได้รับปริญญาโทด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและความสัมพันธ์พลเรือน-ทหารจากโรงเรียนกองทัพเรือแห่งมอนเทอเรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงด้านความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์จากวิทยาลัยสงครามกองทัพเรือ ณ เมืองนิวพอร์ต รัฐโรดไอแลนด์ เขายังสำเร็จหลักสูตรทุนสนับสนุนความมั่นคงแห่งชาติระยะเวลาหนึ่งปีของกระทรวงกลาโหม ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีกด้วย

"ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการของ Duck Creek Technologies ความทุ่มเทที่บริษัทมีต่อนวัตกรรมและความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมประกันภัยนั้นสอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับค่านิยมและประสบการณ์ของผม" พลเอก Hokanson กล่าว "ผมตั้งตารอที่จะสนับสนุนภารกิจของ Duck Creek ในการกำหนดอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย พร้อมทั้งช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถรับมือความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคง"

บทบาทของพลเอก Hokanson ในคณะกรรมการมาจากการสรรหาผ่านโครงการภายนอกของ Vista Equity Partners นักลงทุนเทคโนโลยีระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Duck Creek โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นในปี 2017 ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ Vista และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อระบุ ฝึกอบรม และแต่งตั้งผู้สมัครคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับบริษัทในเครือของ Vista โครงการนี้ยังทำงานเพื่อสร้างสายการพัฒนากลุ่มผู้สมัครเป็นกรรมการที่มีความสามารถสูงผ่านทางโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับโลกธุรกิจโดยรวมได้

