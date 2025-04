Duck Creek Technologies Nomeia Daniel Hokanson, General Reformado dos EUA, para seu Conselho Diretor

General condecorado traz ampla liderança e expertise em desenvolvimento de políticas para o conselho

BOSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar a nomeação de Daniel Hokanson, General Reformado dos EUA, para seu Conselho Diretor. Ele traz profundo conhecimento e experiência em organizações líderes por meio do desenvolvimento e implementação de políticas estratégicas detalhadas para o conselho da Duck Creek.

Hokanson é um General de 4 Estrelas reformado que serviu como membro do Estado-Maior e foi o 29o Chefe do Gabinete da Guarda Nacional. Nesta função, ele foi conselheiro militar do Presidente, Secretário de Defesa e Conselho de Segurança Nacional. Ele também atuou como canal de comunicação do Departamento de Defesa para os Governadores e Adjuntos Gerais do Estado.

“Dan é um líder talentoso e condecorado, e estamos entusiasmados por tê-lo no Conselho Diretor da Duck Creek”, disse Michael Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “Com a nossa expansão global e o nosso objetivo de ajudar as empresas de seguros a enfrentar os difíceis desafios resultantes das mudanças climáticas e dos ambientes regulatórios cada vez mais complexos, seu conjunto de habilidades únicas será fundamental para orientar a Duck Creek.”

Como Chefe do Gabinete da Guarda Nacional, Hokanson supervisionou a resposta histórica da Guarda à pandemia da COVID-19, distúrbios civis e inúmeros desastres naturais, ao mesmo tempo que cumpria todas as obrigações das operações militares em todo o mundo. Ele também liderou o Programa de Parceria Estatal da Guarda Nacional e do Departamento de Defesa, com mais de 100 países membros, conduzindo regularmente compromissos de altos líderes governamentais e militares em todo o mundo.

Formado pela Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, com graduação em engenharia aeroespacial, Hokanson também obteve mestrado em segurança internacional e relações civis-militares na Naval Postgraduate School em Monterey, Califórnia, e segurança nacional e estudos estratégicos no Naval War College em Newport, Rhode Island. Ele também completou a Bolsa de Segurança Nacional de um ano do Departamento de Defesa da Universidade de Harvard.

"É uma honra fazer parte do conselho da administração da Duck Creek Technologies. A dedicação da empresa com inovação e excelência no setor de seguros se alinha fortemente aos meus valores e experiência", disse Hokanson. "Estou pronto para apoiar a missão da Duck Creek de moldar o futuro do seguro de propriedade e acidentes, ajudando a indústria a enfrentar seus constantes desafios."

Hokanson foi indicado pelo programa do conselho externo operado pela Vista Equity Partners, um investidor global em tecnologia especializado em software empresarial e um investidor majoritário da Duck Creek. Lançado em 2017, o programa do conselho aproveita o ecossistema da Vista e recursos adicionais para identificar, treinar e nomear candidatos qualificados para o conselho das empresas do seu portfólio. O programa trabalha para criar um pipeline de candidatos de talento ao conselho por meio de programas e parcerias que irão gerar resultados para o mundo corporativo em geral.

