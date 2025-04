Duck Creek Technologies Melantik Jeneral Daniel Hokanson, AS, Ret. kepada Lembaga Pengarah

Jeneral yang dihiasi membawa kepakaran luas dalam kepimpinan dan pembangunan dasar kepada peranannya dalam lembaga pengarah

BOSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am telah mengumumkan pelantikan Jeneral Daniel Hokanson, AS, (B) kepada lembaga pengarah syarikat. Beliau membawa kepakaran yang mendalam serta pengalaman luas dalam memimpin organisasi melalui pembangunan dan pelaksanaan dasar strategik yang terperinci kepada lembaga pengarah Duck Creek.

Hokanson merupakan seorang Jeneral 4 Bintang bersara yang berkhidmat sebagai anggota Ketua Staf Bersama dan Ketua Biro Pengawal Kebangsaan ke-29. Dalam peranan ini, beliau merupakan penasihat tentera kepada Presiden, Setiausaha Pertahanan dan Majlis Keselamatan Negara. Beliau juga berkhidmat sebagai saluran komunikasi Jabatan Pertahanan kepada Gabenor dan Ajudan Jeneral Negeri.

“Dan merupakan seorang pemimpin yang cemerlang dan dihormati serta kami teruja kerana berjaya mempelawanya menyertai Lembaga Pengarah Duck Creek,” kata Michael Jackowski, Ketua Pegawai Eksekutif, Duck Creek Technologies. “Ketika kami terus berkembang di peringkat global dan membantu syarikat insurans menangani cabaran sukar akibat perubahan iklim dan persekitaran kawal selia yang semakin kompleks, set kemahiran uniknya akan memainkan peranan penting dalam membimbing Duck Creek.”

Sebagai Ketua Biro Pengawal Kebangsaan, Hokanson memimpin tindak balas bersejarah Pengawal terhadap pandemik COVID-19, gangguan awam dan pelbagai bencana alam, sambil memastikan keperluan operasi ketenteraan global tetap dipenuhi. Beliau juga mengetuai Program Perkongsian Negara Pengawal Kebangsaan dan Jabatan Pertahanan, yang melibatkan lebih daripada 100 negara anggota serta kerap mengadakan pertemuan bersama pemimpin kerajaan dan ketenteraan kanan di seluruh dunia.

Hokanson, lulusan Akademi Ketenteraan Amerika Syarikat di West Point dengan ijazah dalam kejuruteraan aeroangkasa, turut memperoleh ijazah sarjana dalam keselamatan antarabangsa dan hubungan awam-ketenteraan dari Naval Postgraduate School di Monterey, California, serta dalam keselamatan negara dan kajian strategik dari Naval War College di Newport, Rhode Island. Beliau turut melengkapkan Fellowship Keselamatan Negara selama setahun anjuran Jabatan Pertahanan di Universiti Harvard.

“Saya berbesar hati untuk menyertai lembaga pengarah Duck Creek Technologies. Dedikasi syarikat terhadap inovasi dan kecemerlangan dalam industri insurans sangat sejajar dengan nilai dan pengalaman saya,” kata Hokanson. “Saya tidak sabar untuk menyokong misi Duck Creek dalam membentuk masa depan insurans harta benda dan kasualti sambil membantu industri mengharungi cabaran yang semakin berkembang.”

Peranan Hokanson diperoleh melalui program lembaga luar yang dikendalikan oleh Vista Equity Partners, sebuah pelabur teknologi global yang pakar dalam perisian perusahaan dan merupakan pelabur utama dalam Duck Creek. Dilancarkan pada tahun 2017, program ini memanfaatkan ekosistem Vista dan sumber tambahan untuk mengenal pasti, melatih dan melantik calon lembaga pengarah yang berkelayakan untuk syarikat dalam portfolionya. Program ini bertujuan untuk membina rangkaian calon lembaga pengarah berbakat melalui program dan kerjasama yang dapat memberikan kesan besar kepada dunia korporat secara keseluruhan.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu serta perniagaan pada bila-bila masa, tanpa mengira tempat dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran kami tersedia secara kendiri atau sebagai suite penuh dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk maklumat terkini – LinkedIn dan X.

