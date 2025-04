Duck Creek Technologies Mengangkat Pensiunan Jenderal AS, Daniel Hokanson sebagai Anggota Direksi

Kehadiran jenderal yang pernah meraih penghargaan ini memberikan kepemimpinan yang ekstensif dan keahlian pengembangan kebijakan dalam peran sebagai anggota direksi

BOSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum, telah mengumumkan pengangkatan Pensiunan Jenderal AS, Daniel Hokanson sebagai anggota direksi perusahaan. Beliau menghadirkan keahlian dan pengalaman mendalam dalam memimpin organisasi melalui pengembangan dan implementasi kebijakan strategis yang detail pada direksi Duck Creek.

Hokanson merupakan pensiunan Jenderal Bintang 4 yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat dan Kepala Biro Garda Nasional AS ke-29. Dalam peran ini, beliau pernah menjadi penasihat militer untuk Presiden, Menteri Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional AS. Beliau juga pernah menduduki posisi sebagai penghubung komunikasi Departemen Pertahanan untuk Gubernur dan Ajudan Jenderal Negara Bagian.

"Dan adalah seorang pemimpin berprestasi dan meraih banyak penghargaan, dan kami senang menyambutnya di jajaran direksi Duck Creek,” ujar Michael Jackowski, Kepala Pejabat Eksekutif (CEO), Duck Creek Technologies. “Saat kami terus melakukan ekspansi secara global dan membantu perusahaan asuransi untuk mengatasi tantangan berat yang disebabkan oleh perubahan iklim dan lingkungan regulasi yang semakin kompleks, set keahlian uniknya akan menjadi sangat penting dalam memandu Duck Creek.”

Sebagai Kepala Biro Garda Nasional, Hokanson mengawasi respons bersejarah Garda ini terhadap pandemi COVID-19, keributan sipil, dan banyak bencana alam, sekaligus secara bersamaan memenuhi setiap persyaratan operasi militer global. Beliau juga memimpin Program Kemitraan Negara Bagian Garda Nasional dan Departemen Pertahanan, yang melibatkan lebih dari 100 negara anggota, yang secara rutin mengadakan pertemuan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah dan pemimpin militer di seluruh dunia.

Hokanson yang lulus dari United States Military Academy di West Point dengan gelar sarjana dari jurusan teknik dirgantara, juga meraih gelar magister dari hubungan keamanan dan sipil militer internasional dari Naval Postgraduate School di Monterey, California, dan studi keamanan dan strategi nasional dari Naval War College di Newport, Rhode Island. Beliau juga menyelesaikan program Fellowship Keamanan Nasional selama setahun dari Dapartemen Pertananan di Universitas Harvard.

"Saya merasa terhormat dapat bergabung ke direksi Duck Creek Technologies. Dedikasi perusahaan ini terhadap inovasi dan keunggulan dalam industri asuransi sangat selaras dengan nilai-nilai dan pengalaman saya," ujar Hokanson. "Saya menantikan untuk mendukung misi Duck Creek untuk membentuk masa depan asuransi harta benda dan aneka sekaligus membantu industri ini dalam menghadapi tantangannya yang terus berkembang."

Hokanson terpilih melalui keputusan program eksternal direksi yang dioperasikan oleh Vista Equity Partners, investor teknologi global yang memiliki spesialisasi dalam perangkat lunak level perusahaan dan investor mayoritas di Duck Creek. Diluncurkan pada tahun 2017, program direksi ini memanfaatkan ekosistem dan sumber daya tambahan Vista untuk mengidentifikasi, melatih, dan mengangkat kandidat anggota direksi yang berkualifikasi untuk perusahaan portofolionya. Program ini bekerja untuk menciptakan jalur kandidat anggota direksi yang sangat bertalenta melalui program dan kemitraan yang akan mendorong hasil untuk dunia korporat secara umum.

