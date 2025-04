Creek Technologies nombra al General Daniel Hokanson, retirado del Ejército de EE. UU., como miembro del directorio

El general condecorado aporta su amplia experiencia en liderazgo y desarrollo de políticas a su rol en el directorio

BOSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, anunció el nombramiento del General Daniel Hokanson, retirado del Ejército de EE. UU al directorio de la empresa. Aporta un profundo conocimiento y experiencia en organizaciones líderes a través del desarrollo e implementación de una política estratégica detallada al directorio de Duck Creek.

El General Hokanson es un general retirado con cuatro estrellas que ejerció como miembro del Estado Mayor Conjunto y el 29avo. Jefe de la Oficina de la Guardia Nacional. En esta función, fue asesor militar del presidente, el secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. También sirvió como canal de comunicaciones del Departamento de Defensa con los Gobernadores y Ayudantes Generales del Estado.

"Dan es un líder consumado y condecorado, y estamos muy contentos de que se una al directorio de Duck Creek", dijo Michael Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. "Mientras continuamos expandiéndonos en todo el mundo y ayudando a las empresas de seguros a enfrentar los difíciles desafíos resultantes del cambio climático y los entornos regulatorios cada vez más complejos, su conjunto de habilidades únicas será fundamental para guiar a Duck Creek".

Como jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, Hokanson supervisó la respuesta histórica de la Guardia ante la pandemia del COVID-19, los disturbios civiles y numerosos desastres naturales, mientras simultáneamente cumplía con todos los requerimientos de las operaciones militares globales. También dirigió el Programa de Asociación Estatal de la Guardia Nacional y el Departamento de Defensa, que incluye a más de 100 países miembros, llevando a cabo regularmente compromisos de líderes gubernamentales y militares de alto nivel en todo el mundo.

Graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point con una licenciatura en ingeniería aeroespacial, Hokanson también obtuvo una maestría en seguridad internacional y relaciones cívico-militares de la Escuela Naval de Postgrado en Monterey, California, y estudios de seguridad nacional y estrategia del Naval War College en Newport, Rhode Island. También completó la beca de un año de duración en seguridad nacional del Departamento de Defensa en la Universidad de Harvard.

"Me siento honrado de unirme al directorio de Duck Creek Technologies. La dedicación de la empresa a la innovación y excelencia en el sector de seguros se alinea fuertemente con mis valores y experiencia", dijo Hokanson. "Espero con entusiasmo apoyar la misión de Duck Creek de dar forma al futuro de los seguros de propiedad y accidentes, mientras ayudo al sector a enfrentar sus desafíos en evolución".

El rol de Hokanson fue creado a través del programa de directorio operado por Vista Equity Partners, un inversor global en tecnología especializado en software empresarial e inversor mayoritario en Duck Creek. Lanzado en 2017, el programa del directorio utiliza el ecosistema de Vista y los recursos adicionales para identificar, capacitar y nombrar candidatos calificados para su cartera de empresas. El programa trabaja para crear una cartera de candidatos para el directorio altamente talentosos a través de programas y asociaciones que impulsarán los resultados para el mundo corporativo en general.

