Duck Creek ממנה את הגנרל (בדימוס) האמריקאי דניאל הוקאנסון לדירקטוריון

גנרל מעוטר מביא מומחיות נרחבת במנהיגות ופיתוח מדיניות לתפקיד הדירקטוריון

בוסטון, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, הודיעה על מינויו של הגנרל (בדימוס) האמריקאי דניאל הוקאנסון (Daniel Hokanson) לדירקטוריון החברה. הוא מביא מומחיות וניסיון עמוקים בהובלת ארגונים באמצעות פיתוח ויישום של מדיניות אסטרטגית מפורטת לדירקטוריון Duck Creek.

הוקאנסון הוא גנרל 4 כוכבים בדימוס, ששימש כחבר במפקדי המטות המשולבים והיה המפקד ה-29 של לשכת המשמר הלאומי. בתפקיד זה, הוא שימש כיועץ צבאי של הנשיא, שר ההגנה והמועצה לביטחון לאומי. הוא שימש גם כערוץ התקשורת של משרד ההגנה למושלים למפקדי המדינות.

"דן הוא מנהיג מוכשר ומעוטר, ואנחנו נרגשים מהצטרפותו לדירקטוריון דאק קריק", אמר מייקל ג'קובסקי (Michael Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "ככל שאנו ממשיכים להתרחב ברחבי העולם ולעזור לחברות ביטוח להתמודד עם אתגרים קשים הנובעים משינויי אקלים וסביבות רגולטוריות מורכבות יותר ויותר, מערך הכישורים הייחודי שלו יהיה חיוני בהנחיית דאק קריק".

כראש לשכת המשמר הלאומי, הוקאנסון פיקח על התגובה ההיסטורית של המשמר למגפת COVID-19, הפרעות אזרחיות ואסונות טבע רבים, תוך עמידה בכל דרישות המבצעים הצבאיים העולמיים. הוא גם הוביל את תוכנית השותפות המדינית של המשמר הלאומי ומשרד ההגנה, הכוללת למעלה מ-100 מדינות חברות, ומנהל באופן קבוע התקשרויות של מנהיגים בכירים בממשלה ובצבא ברחבי העולם.

בוגר האקדמיה הצבאית של ארצות הברית בווסט פוינט עם תואר בהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הוקאנסון קיבל גם תואר שני בביטחון בינלאומי ויחסים אזרחיים-צבאיים מבית הספר ללימודים מתקדמים של הצי במונטריי, קליפורניה, ולימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ממכללת המלחמה הימית בניופורט, רוד איילנד. הוא גם השלים את מלגת הביטחון הלאומי של משרד ההגנה באוניברסיטת הרווארד.

"לכבוד הוא לי להצטרף למועצת המנהלים של Duck Creek Technologies. המסירות של החברה לחדשנות ומצוינות בתעשיית הביטוח עולה בקנה אחד עם הערכים והניסיון שלי", אמר הוקאנסון. "אני מצפה לתמוך במשימה של דאק קריק לעצב את עתיד ביטוח הרכוש והנפגעים תוך סיוע לתעשייה לנווט באתגרים המתפתחים שלה".

תפקידו של הוקאנסון מקורו בתוכנית הדירקטוריון החיצונית המופעלת על ידי Vista Equity Partners, משקיע טכנולוגיה גלובלי המתמחה בתוכנה ארגונית ומשקיע רוב בדאק קריק. תוכנית הדירקטוריון, שהושקה ב-2017, ממנפת את המערכת האקולוגית של Vista ומשאבים נוספים כדי לזהות, להכשיר ולמנות מועמדים מתאימים לדירקטוריון עבור חברות הפורטפוליו שלה. התוכנית פועלת ליצירת מסלול למועמדים מוכשרים מאוד עבור הדירקטוריון באמצעות תוכניות ושותפויות שיביאו תוצאות לעולם התאגידי בכללותו.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה , וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand . בקרו בכתובת www.duckcreek.comלקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

למידע נוסף – מדיה

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.