Investissements Purpose lance le premier FNB Solana au comptant au monde

Le FNB offrira des rendements de jalonnement optimisés par l’infrastructure exclusive de Purpose afin d’offrir aux investisseurs des primes de jalonnement améliorées

TORONTO, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose »), la société à l’origine des premiers FNB Bitcoin et Ether au monde, s’apprête à lancer le premier FNB Solana au monde – FNB Solana Purpose (symbole : SOLL). Le FNB devrait commencer à être négocié à la Bourse de Toronto le 16 avril 2025 et est conçu pour offrir une exposition directe au comptant à Solana ainsi que des primes de jalonnement attrayantes, propulsé par l’infrastructure de validation interne exclusive de Purpose, une caractéristique de produit qui élimine les coûts de tiers et peut entraîner une rémunération nette plus élevée pour les investisseurs.

« Solana représente la prochaine vague d’innovation de la chaîne de blocs : des applications rapides, évolutives et performantes. Le lancement du premier spot Solana FNB au monde est une étape naturelle pour Purpose. Avec SOLL, nous allons combiner un accès direct à cet écosystème en pleine croissance avec des récompenses de jalonnement intégrées alimentées par l’infrastructure de validation de Purpose - donnant aux investisseurs un moyen sûr et facile de gagner plus en investissant dans Solana«, a déclaré Vlad Tasevski, directeur de l’innovation, Investissements Purpose.

Avec SOLL, les investisseurs obtiendront un accès réglementé à la chaîne de blocs haute performance de Solana sans avoir besoin de portefeuilles numériques ou d’échanges. Le FNB sera offert en parts couvertes en $ CA (symbole : SOLL), en parts non couvertes en $ CA (symbole : SOLL.B) et en parts non couvertes en $ US (symbole : SOLL.U).

Ce lancement renforce davantage le statut de Purpose en tant que chef de file mondial de l’innovation en matière de FNB d’actifs numériques et en tant que plus important gestionnaire de FNB d’actifs numériques au Canada. À ce jour, la gamme de cryptoactifs de Purpose comprend :

FNB Bitcoin Purpose (BTCC) et FNB Ether Purpose (ETHH) : Les premiers ETF Bitcoin et Ether au monde, offrant un accès réglementé, une grande liquidité et un historique solide – soutenus par des fonctionnalités avancées pour les traders actifs et les allocateurs tactiques

Les premiers ETF Bitcoin et Ether au monde, offrant un accès réglementé, une grande liquidité et un historique solide – soutenus par des fonctionnalités avancées pour les traders actifs et les allocateurs tactiques FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose (BTCY) et FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose (ETHY) : FNB générateurs de rendement qui utilisent des stratégies d’options d’achat couvertes pour aider les investisseurs à tirer un revenu de leurs avoirs en bitcoins et en ethers.

FNB générateurs de rendement qui utilisent des stratégies d’options d’achat couvertes pour aider les investisseurs à tirer un revenu de leurs avoirs en bitcoins et en ethers. FNB Purpose Ether Staking Corp. (ETHC.B) : FNB d’ethers axé sur le jalonnement, qui donne aux investisseurs accès aux preuves d’acquisition d’Ethereum dans une structure réglementée



Alors que la technologie de la chaîne de blocs transforme les marchés financiers, Purpose demeure engagée à faire le pont entre la finance traditionnelle et l’avenir de la technologie financière décentralisée et émergente, aidant les investisseurs à naviguer avec confiance dans l’économie numérique en évolution. Pour en savoir plus sur les occasions de placement de Solana, consultez le blogue et le livre blanc de Purpose. Pour explorer la gamme complète des FNB axés sur les cryptoactifs, visitez la suite crypoactifs.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose Inc. est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 22 milliards de dollars d’actifs et qui se concentre sur l’innovation axée sur le client dans les FNB et les fonds d’investissement. Purpose est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous écrire à info@purposeinvest.com.

Demandes de renseignements des médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Le contenu du présent document est fourni à titre informatif seulement et n’est pas fourni dans le contexte d’un placement de titres décrits aux présentes, ni ne constitue une recommandation ou une sollicitation d’achat, de détention ou de vente de titres. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas une notice d’offre, un prospectus, une annonce ou un appel public à l’épargne visant des titres et ne doivent en aucun cas être interprétés comme tels. Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autorité de réglementation similaire n’a examiné ces renseignements; toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les renseignements contenus dans le présent document sont considérés comme exacts et fiables; toutefois, nous ne pouvons garantir qu’ils sont complets ou à jour en tout temps. Les renseignements fournis peuvent changer sans préavis.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les cryptoactifs peuvent être extrêmement volatils, et rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur nette d’inventaire actuelle. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les niveaux et les fréquences de distribution des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier à la seule appréciation de Purpose Investment.

Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent être de nature prospective. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les déclarations prospectives ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le FLS. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur ce que Purpose Investments estime être des hypothèses raisonnables, Purpose Investments ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les énoncés prospectifs et de ne pas s’y fier indûment. À moins que la loi applicable ne l’exige, il n’y a pas d’intention ou d’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, et il n’est pas expressément déclaré qu’une telle intention ou obligation existe.

