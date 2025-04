Bitget Mencatatkan Jumlah Perdagangan Keseluruhan Sebanyak $2.08 Trilion Dalam S1 2025; Perdagangan Spot Melonjak Sebanyak 159% QoQ

VICTORIA, Seychelles, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, menamatkan suku pertama 2025 dengan $2.08 trilion dalam jumlah perdagangan, didorong oleh peningkatan mendadak 159% dalam perdagangan spot, yang telah mencecah $387 bilion. Peningkatan itu berlaku bersama peningkatan penyertaan pasaran dan momentum yang mampan merentasi penyenaraian baharu dan barisan produk teras.

Pertumbuhan pengguna kekal kukuh. Dalam S1 tahun ini sahaja, Bitget berjaya menarik 4.89 juta pengguna baharu di platform CEX serta tambahan 15 juta pengguna di Bitget Wallet, menjadikan jumlah pengguna global melebihi 120 juta—peningkatan hampir 20%. Token asli Bitget, BGB, mencatatkan suku tahun yang tidak stabil tetapi secara keseluruhan positif. Dalam tempoh tersebut, Bitget turut memperkenalkan peta jalan baharu untuk BGB, yang memperluaskan fungsinya dalam pertaruhan, penyertaan Launchpad dan penyepaduan dengan ekosistem DeFi yang lebih luas. Selain itu, jadual pembakaran suku tahunan terus dikekalkan untuk menguruskan tekanan dari segi bekalan.

Keselamatan kekal sebagai keutamaan, terutamanya selepas rekod kehilangan $2.1 bilion yang berlaku akibat serangan siber dalam industri kripto. Selepas insiden pelanggaran keselamatan, Bitget memindahkan hampir $100 juta dalam ETH kepada Bybit—langkah yang jarang berlaku tetapi amat penting dalam usaha penyelarasan antara bursa ketika krisis. Sementara itu, Bukti Rizab Bitget secara konsisten melebihi paras 130% sepanjang S1. Dana Perlindungan syarikat meningkat daripada $495 juta pada Januari kepada $514 juta menjelang Mac, menunjukkan trend pertumbuhan yang terkawal tetapi berterusan dalam rizab aset.

"Prestasi suku ini menunjukkan betapa pentingnya kekal tangkas dalam persekitaran yang tidak menentu. Pada suku berikutnya, kami akan terus memberikan tumpuan kepada infrastruktur bertaraf institusi dan menggandakan usaha untuk memperluaskan kehadiran Web3 melalui ekosistem kami. Pematuhan kekal sebagai tonggak utama ketika bursa menyesuaikan diri dengan pengawasan global yang semakin ketat, sambil tetap berpegang kepada etos teras Bitget, iaitu membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Selain prestasi produk, Bitget memperluaskan jejak globalnya melalui acara fizikal dan inisiatif yang disasarkan. Syarikat ini menceburi sukan permotoran dengan menaja pemandu Brazil, Flávio Sampaio dalam Porsche Carrera Cup 2025 serta menganjurkan majlis khas Ramadan di seluruh MENA dan Asia. Sepanjang bulan suci tersebut, lebih 60,000 hidangan telah diedarkan melalui sumbangan daripada rakan kongsi tempatan.

Inisiatif Blockchain4Her, yang dilancarkan pada tahun 2024 dengan peruntukan $10 juta untuk pelaksanaan jangka panjang, kini mencapai ulang tahunnya yang pertama. Program tersebut mengalu-alukan tiga duta baharu dan mengadakan aktiviti di Asia Tenggara serta Eropah Timur dengan tujuan untuk menarik lebih ramai wanita menyertai ekosistem Web3.

Bitget juga telah memajukan infrastruktur dan penyepaduan. Alat dagangan yang disokong AI Bitget Seed telah diperkenalkan untuk mengenal pasti dan menyenaraikan token peringkat awal dengan isyarat dalam rantaian yang kukuh. Penyepaduan dengan Zen dan Callpay telah menambah baik onramps di seluruh Eropah dan Afrika Selatan. Kecairan BGB berkembang lagi melalui Morph Chain dan Bulbaswap.

Bitget terus mengembangkan infrastrukturnya, menarik pengguna baharu dan mengoptimumkan daya tahan operasinya. Dengan aliran pengguna yang kukuh, peningkatan aktiviti token serta kerjasama baharu yang sedang berlangsung, platform ini bersedia untuk mencatatkan satu lagi suku yang kukuh.

Untuk laporan penuh S1 2025 penuh, sila layari di sini.

