Van DeepSeek tot DEEP Robotics: waarom de Chinese Zhejiang University een kweekvijver van toekomstige techleiders is

HANGZHOU, China, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het boek Hangzhou Code: How the 'Six Little Dragons' Took Flight dat eind maart van dit jaar werd uitgebracht, leidde tot nationale discussies over de razendsnelle opkomst van de stad als mondiaal innovatiecentrum. Eén vraag springt eruit: waaraan dankt Hangzhou het vermogen om baanbrekende technologische pioniers voort te brengen? De Zhejiang University (ZJU) belicht haar centrale rol bij de vorming van deze rijzende sterren in een recent artikel op haar officiële website (https://www.zju.edu.cn/english/2025/0313/c75270a3026836/page.psp). Een nadere blik op het verhaal van de universiteit over het opleiden van technologische wonderkinderen maakt duidelijk hoe onderwijs een groot verschil kan maken in de techwereld en daarbuiten.

De ZJU, die al 128 jaar bestaat, is de alma mater van Liang Wenfeng, oprichter van AI-grootmacht DeepSeek – een van de gevierde 'Hangzhou Six Little Dragons'. Liang behaalde hier zijn bachelor- en masterdiploma aan het College of Information Science and Electronic Engineering (ISEE). De universiteit is gevestigd in Hangzhou, een stad die natuurschoon combineert met technologische hoogstandjes (thuisbasis van giganten zoals Alibaba). De instelling heeft lang gefungeerd als lanceerplatform voor vernieuwers op techgebied, waaronder de oprichters van DEEP Robotics en Manycore Tech, nog twee van de 'Hangzhou Six Little Dragons'.

Deze pijplijn van innovators is geen toeval, maar het resultaat van een bewuste en evoluerende strategie om talent te cultiveren dat klaar is voor de toekomst.

Toekomstgericht onderwijs

Het opleidingsaanbod van de ZJU is ontworpen om te anticiperen op opkomende trends. Zo werd er in 1999 het eerste universiteitsbrede innovatie- en ondernemerschapsprogramma van China gelanceerd. Tegenwoordig bestaat het aanbod uit meer dan 100 vakken op het gebied van innovatie en ondernemerschap, verdeeld over kerndisciplines, interdisciplinaire minors en sectorspecifieke keuzevakken, die allemaal voortdurend worden aangepast aan technologische ontwikkelingen.

De vooruitziende blik van de universiteit blijkt uit haar vroege pioniersrol met betrekking tot AI. Al in 1978 werd een afdeling computerwetenschappen opgericht, met AI-theorie en geavanceerde computertechnologie als strategische prioriteiten. In 2019 kreeg de ZJU als een van de eerste 35 universiteiten in China toestemming om een bacheloropleiding in AI aan te bieden. In 2021 had de universiteit een sleutelrol bij het allereerste nationale, instellingsoverstijgende microprogramma 'AI+X', dat in 2025 verder door hen werd ontwikkeld.

Zelfs twintig jaar geleden bevatte het studieprogramma van Liang al vooruitstrevende AI-keuzevakken, zoals Machine learning en Patroonherkenning en neurale netwerken.

"We combineren brede kennis met verdieping", aldus ISEE-decaan Chen Hongsheng. "Onze studenten maken zich hun vakgebied eigen en ontwikkelen tegelijkertijd interdisciplinaire vaardigheden, zodat ze zich kunnen aanpassen en de toon kunnen zetten in een snel veranderende wereld."

Leren door te doen

Theorie en praktijk gaan hand in hand aan de ZJU. De universiteit heeft zichzelf gepositioneerd als een prominente 'start-up accelerator' door innovatiemiddelen te integreren om een uitgebreid ecosysteem op te bouwen dat onderwijs in ondernemerschap, incubatie en investeringen omvat.

Meer dan 80 procent van de bachelorstudenten doet praktijkgericht onderzoek of is betrokken bij sectorprojecten, ondersteund door internationale uitwisselingsprogramma's, stages bij toonaangevende bedrijven of platforms en deelname aan verschillende wedstrijden.

Zhu Qiuguo, oprichter van DEEP Robotics en universitair hoofddocent aan ZJU's College of Control Science and Engineering, ontdekte zijn passie voor robotica als bachelorstudent, toen hij lid werd van ZJUDancer, een studententeam gespecialiseerd in kleine humanoïde voetbalrobots. Door deelname aan internationale wedstrijden zoals RoboCup werkte hij aan voortdurende innovaties en verbeteringen in zowel robotsoftware als -hardware.

"Wedstrijden dwingen je om een brug te slaan tussen theorie en het oplossen van problemen in de echte wereld", vertelt Zhu. "Het vereist een combinatie van theoretische kennis met de praktijk, snel leren om de benodigde informatie voor de wedstrijd te begrijpen en het uitvoeren van zelfstandig onderzoek."

Innovatie met een doel

Het motto van de ZJU, 'Seeking Truth, Pursuing Innovation', is niet zomaar een slogan. Dit blijkt uit hun streven om technologie in te zetten voor het algemeen belang.

De universiteit wil niet alleen vernieuwers voortbrengen, maar ook verantwoordelijke burgers. "Naast dat we studenten uitrusten met innovatieve vaardigheden, leggen we de nadruk op het stimuleren van hun verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid", verklaart Wang Wei, plaatsvervangend decaan van ISEE.

Deze tweeledige focus komt tot uiting in projecten zoals de bekroonde AR-veiligheidstool voor bezorgers van bachelorstudent Ye Bowen. "Technologie moet het leven van mensen beter maken", meent Ye, die zijn mentor Yang Zongyin prijst voor diens begeleiding. Yangs eigen traject belichaamt de ZJU-cultuur van doelgerichte innovatie: als student nam hij actief deel aan ondernemerschapscompetities en na zijn promotie in Cambridge keerde hij terug naar de universiteit als professor-ondernemer bij ISEE. Daarnaast ontwikkelde hij 's werelds kleinste spectrometer, die nu wordt gebruikt voor echte toepassingen zoals niet-invasieve glucosemonitoring waar miljoenen diabetici baat bij kunnen hebben.

"Ik stimuleer mijn studenten om te werken aan doorbraken binnen grensverleggende technologieën die daadwerkelijk levens verbeteren", vertelt Yang, die de ZJU-traditie van innovatie ten dienste van de samenleving voortzet.

Dankzij haar reputatie van academische discipline, sterke samenwerkingsverbanden met de sector en een cultuur die zowel nieuwsgierigheid als impact vooropstelt, houdt de ZJU niet alleen gelijke tred met het AI-tijdperk, maar geeft ze er ook vorm aan. Terwijl de 'Hangzhou Six Little Dragons' in opkomst zijn, gaat de ZJU door met het vormen van de volgende generatie innovators die klaar is om te navigeren in een snel evoluerende wereld.

