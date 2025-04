De DeepSeek a DEEP Robotics: Cómo la Zhejiang University en China forma a los líderes tecnológicos del mañana

HANGZHOU, China, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El libro Hangzhou Code: How the "Six Little Dragons" Took Flight (Código Hangzhou: Cómo los «seis pequeños dragones» emprendieron el vuelo), publicado a finales de marzo de 2025, ha despertado un debate nacional sobre el meteórico ascenso de la ciudad como centro mundial de innovación. Una pregunta destaca entre el resto: ¿Qué impulsa la capacidad de Hangzhou para educar a los pioneros tecnológicos que cambian el mundo? La Zhejiang University (ZJU) destaca su papel fundamental en la formación de estas estrellas emergentes en un artículo reciente publicado en su página web oficial (https://www.zju.edu.cn/english/2025/0313/c75270a3026836/page.psp) y, si analizamos más a fondo los antecedentes de la universidad en la formación de magnates tecnológicos, descubrimos cómo la educación puede marcar una gran diferencia en el mundo de la tecnología y más allá.

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.

La ZJU, con una historia de 128 años, es el alma mater de Liang Wenfeng, fundador de la poderosa empresa de IA DeepSeek, uno de los famosos «seis pequeños dragones de Hangzhou». Liang obtuvo su licenciatura y su máster en la Facultad de Ciencias de la Información e Ingeniería Electrónica (ISEE) de la ZJU. Situada en Hangzhou, una ciudad que combina belleza natural con grandes talentos tecnológicos (hogar de gigantes como Alibaba), la ZJU ha servido durante mucho tiempo como plataforma de lanzamiento para disruptores tecnológicos, incluidos los fundadores de DEEP Robotics y Manycore Tech, otros dos de los «seis pequeños dragones de Hangzhou».

Esta cantera de innovadores no es una coincidencia, sino el resultado de una estrategia deliberada y en constante evolución para cultivar talentos preparados para el futuro.

Educación orientada al futuro

El plan de estudios de la ZJU está diseñado para anticiparse a las tendencias emergentes. En 1999, puso en marcha el primer programa de innovación y emprendimiento en toda una universidad de China. Hoy en día, ofrece más de 100 asignaturas de innovación y emprendimiento que abarcan disciplinas básicas, asignaturas secundarias interdisciplinarias y optativas alineadas con la industria, todas ellas actualizadas continuamente para adaptarse a los cambios tecnológicos.

La visión de futuro de la universidad es evidente en su liderazgo precoz en la IA. Ya en 1978, la ZJU creó su departamento de informática, haciendo hincapié en la teoría de la IA y la informática avanzada como prioridades estratégicas. En 2019, la ZJU se convirtió en una de las primeras 35 universidades de China autorizadas para ofrecer un título universitario en IA. En 2021, encabezó el primer microprograma nacional interinstitucional «IA+X», que se actualizó bajo el liderazgo de la ZJU en 2025.

Incluso hace dos décadas, el plan de estudios de la Universidad de Zhejiang ya incluía vanguardistas asignaturas optativas de IA, como aprendizaje automático y reconocimiento de patrones y redes neuronales.

«Conjugamos profundidad con amplitud», explica el decano de la ISEE, Chen Hongsheng. «Nuestros estudiantes dominan sus campos de especialidad a la vez que consiguen una fluidez interdisciplinaria, lo que les permite adaptarse y liderar en un mundo que cambia rápidamente».

Aprender haciendo

La teoría se une a la práctica en la ZJU. La universidad se ha consolidado como un destacado «acelerador de empresas emergentes» al integrar recursos de innovación para construir un ecosistema integral que abarca la educación empresarial, la incubación y la inversión.

Más del 80 % de los estudiantes universitarios de la ZJU participan en proyectos prácticos de investigación o industriales, con el apoyo de intercambios internacionales y prácticas en empresas o plataformas líderes, así como en la participación en diversos concursos.

Zhu Qiuguo, fundador de DEEP Robotics y profesor asociado de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Control de la ZJU, descubrió su pasión por la robótica cuando era estudiante de grado en la ZJU, donde se sumó a ZJUDancer, un equipo de estudiantes especializado en pequeños robots futbolistas humanoides. A través de su participación en competiciones internacionales como RoboCup, trabajó en continuas innovaciones y mejoras tanto en el software como en el hardware de robots.

«Las competiciones te obligan a unir la teoría y la resolución de problemas del mundo real», cuenta Zhu. «Requiere integrar el conocimiento teórico con la práctica, aprender rápidamente para adquirir los conocimientos necesarios para el concurso y realizar investigaciones independientes».

Innovación con propósito

El lema de la ZJU, «Buscar la verdad, perseguir la innovación», es más que un simple eslogan. Se refleja en el compromiso de la universidad de utilizar la tecnología para el bien público.

La universidad no solo pretende formar a innovadores, sino también a ciudadanos responsables. «Además de dotar a los estudiantes con habilidades innovadoras, hacemos hincapié en fomentar su sentido de la responsabilidad y la convicción», explica Wang Wei, vicedecano de la ISEE.

Este doble enfoque queda patente en proyectos como la galardonada herramienta de seguridad de RA para repartidores del estudiante Ye Bowen. «La tecnología debería mejorar la vida de las personas», afirma Ye, que agradece los consejos de su mentor, Yang Zongyin. La propia trayectoria de Yang encarna la cultura de la innovación con propósito de la ZJU: como estudiante universitario, participó activamente en concursos de emprendimiento; después de obtener un doctorado en Cambridge, volvió a la ZJU como profesor-emprendedor en la ISEE. Luego desarrolló el espectrómetro más pequeño del mundo, que ahora avanza hacia aplicaciones en el mundo real, como la monitorización no invasiva de la glucosa, que puede beneficiar a millones de diabéticos.

«Animo a mis estudiantes a buscar avances en tecnologías de vanguardia que realmente mejoren la vida», explica Yang, continuando la tradición de innovación de la ZJU al servicio de la sociedad.

Con su legado de rigor académico, sólidas colaboraciones en la industria y una cultura que valora tanto la curiosidad como el impacto, la ZJU no solo se mantiene al día en la era de la IA, sino que la está moldeando. A medida que los «seis pequeños dragones de Hangzhou» van creciendo, la ZJU continúa formando a la próxima generación de innovadores preparados para desenvolverse en un mundo en rápida evolución.

Fuente: Zhejiang University

Persona de contacto: Sra. Wang, Tel.: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.