HANGZHOU, China, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Buch Hangzhou Code: How the „Six Little Dragons“ Took Flight wurde Ende März 2025 veröffentlicht und löste landesweite Diskussionen über den rasanten Aufstieg der Stadt zu einem globalen Innovationszentrum aus. Eine Frage sticht heraus: Was treibt Hangzhous Fähigkeit an, weltverändernde Technologiepioniere zu fördern? Die Zhejiang University (ZJU) hebt ihre zentrale Rolle bei der Ausbildung dieser aufstrebenden Stars in einem kürzlich auf ihrer offiziellen Website (https://www.zju.edu.cn/english/2025/0313/c75270a3026836/page.psp) veröffentlichten Artikel hervor. und ein genauerer Blick auf die Geschichte der Universität, die Technologiemagnaten hervorgebracht hat, wird zeigen, wie Bildung in der Welt der Technologie und darüber hinaus eine große Rolle spielen kann.

Die Zhejiang University of Science and Technology (ZJU) mit ihrer 128-jährigen Geschichte ist die Alma Mater von Liang Wenfeng, dem Gründer des KI-Unternehmens DeepSeek – einem der gefeierten „Hangzhou Six Little Dragons“. Liang erwarb seinen Bachelor- und Master-Abschluss am College für Informationswissenschaft und Elektrotechnik (ISEE) der Zhejiang University. Die Zhejiang University of Technology (Zhejiang Universität für Technologie) liegt in Hangzhou, einer Stadt, die landschaftliche Schönheit mit technologischer Kompetenz verbindet (Heimat von Giganten wie Alibaba) und dient seit langem als Sprungbrett für Pioniere der Technologie, darunter die Gründer von DEEP Robotics und Manycore Tech, zwei weitere der „Hangzhou Six Little Dragons“.

Diese Pipeline an Innovatoren ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis einer bewussten und sich weiterentwickelnden Strategie zur Förderung zukunftsfähiger Talente.

Zukunftsorientierte Bildung

Der Lehrplan der ZJU ist darauf ausgelegt, aufkommende Trends frühzeitig zu erkennen. Im Jahr 1999 wurde das erste universitätsweite Innovations- und Unternehmertumsprogramm Chinas ins Leben gerufen. Heute bietet die Universität über 100 Innovations- und Unternehmenskurse an, die Kernfächer, interdisziplinäre Nebenfächer und branchenorientierte Wahlfächer umfassen – alle werden kontinuierlich aktualisiert, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten.

Die Weitsicht der Universität zeigt sich in ihrer frühen Führungsrolle im Bereich der KI. Bereits 1978 richtete die ZJU ihre Informatikabteilung ein und legte den Schwerpunkt auf KI-Theorie und fortgeschrittene Datenverarbeitung als strategische Prioritäten. Im Jahr 2019 wurde die ZJU als eine der ersten 35 Universitäten Chinas dazu berechtigt, einen Bachelor-Abschluss in KI anzubieten. Im Jahr 2021 leitete sie das erste nationale, institutionenübergreifende Mikroprogramm „AI+X“, das 2025 unter der Leitung der ZJU aktualisiert wurde.

Schon vor zwei Jahrzehnten standen auf Liangs Lehrplan hochmoderne KI-Wahlfächer wie Maschinelles Lernen und Mustererkennung und neuronale Netze.

„Wir verbinden Tiefe mit Breite“, so ISEE-Dekan Chen Hongsheng. „Unsere Studierenden beherrschen ihr Fachgebiet und erwerben gleichzeitig interdisziplinäre Fähigkeiten, die sie in die Lage versetzen, sich an eine sich schnell verändernde Welt anzupassen und sie zu führen.“

Learning by Doing

Theorie trifft Praxis an der ZJU. Die Universität hat sich als bedeutender „Start-up-Beschleuniger“ etabliert, indem sie Innovationsressourcen integriert hat, um ein umfassendes Ökosystem aufzubauen, das unternehmerische Ausbildung, Entwicklung und Investitionen umfasst.

Über 80 Prozent der Bachelor-Studierenden der ZJU sind an praxisorientierten Forschungs- oder Industrieprojekten beteiligt, die durch den weltweiten Austausch und Praktika in führenden Unternehmen oder auf Plattformen sowie die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben unterstützt werden.

Zhu Qiuguo, Gründer von DEEP Robotics und außerordentlicher Professor am College of Control Science and Engineering der Zhejiang University, entdeckte seine Leidenschaft für die Robotik als Bachelor-Student an der Zhejiang University, wo er sich dem ZJUDancer anschloss – einem Studententeam, das sich auf kleine humanoide Fußballroboter spezialisiert hat. Durch die Teilnahme an internationalen Wettbewerben wie dem RoboCup arbeitete er an kontinuierlichen Innovationen und Verbesserungen sowohl der Robotersoftware als auch der -hardware.

„Wettbewerbe zwingen Sie dazu, eine Brücke zwischen Theorie und Problemlösung in der realen Welt zu schlagen“, so Zhu. „Es erfordert die Integration von theoretischem Wissen in die Praxis, schnelles Lernen, um das notwendige Wissen für den Wettbewerb zu erlangen, und die Durchführung unabhängiger Forschung.“

Innovation mit Sinn

Das Motto der ZJU – „Seeking Truth, Pursuing Innovation“ – ist mehr als nur ein Slogan. Dies spiegelt sich im Engagement der Universität wider, Technologie für das Gemeinwohl nutzbar zu machen.

Die Universität möchte nicht nur Innovatoren, sondern auch verantwortungsbewusste Bürger hervorbringen. „Wir vermitteln den Studierenden nicht nur innovative Fähigkeiten, sondern fördern auch ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Überzeugung“, kommentierte Wang Wei, stellvertretender Dekan des ISEE.

Dieser doppelte Fokus zeigt sich in Projekten wie dem preisgekrönten AR-Sicherheitswerkzeug für Lieferfahrer von Ye Bowen. „Technologie sollte das Leben der Menschen verbessern“, sagte Ye und dankte seinem Mentor Yang Zongyin für seine Unterstützung. Yangs eigener Werdegang verkörpert die Kultur der zielgerichteten Innovation der ZJU: Als Student nahm er aktiv an Wettbewerben für Unternehmensgründer teil; nach seiner Promotion in Cambridge kehrte er als Professor und Unternehmer an die ZJU zurück, wo er am ISEE tätig ist. Er entwickelte das kleinste Spektrometer der Welt, das nun auf dem Weg zu realen Anwendungen ist, wie z. B. der nicht-invasiven Blutzuckermessung, die Millionen von Diabetikern zugutekommen könnte.

„Ich ermutige meine Studenten, Durchbrüche in Spitzentechnologien zu erzielen, die das Leben wirklich verbessern“, sagte Yang und setzte damit die Tradition der Innovation der ZJU fort, die der Gesellschaft dient.

Mit ihrem Erbe akademischer Strenge, starken Industriepartnerschaften und einer Kultur, die sowohl Neugier als auch Wirkung schätzt, hält die ZJU nicht nur mit dem KI-Zeitalter Schritt – sie gestaltet es. Während die „Hangzhou Six Little Dragons“ aufsteigen, fördert die ZJU weiterhin die nächste Generation von Innovatoren, die bereit sind, sich in einer sich schnell entwickelnden Welt zurechtzufinden.

