MEDĀNA ENTRA EN EL MERCADO ESPAÑOL CON UNA PLATAFORMA DE IA PARA TRANSFORMAR LA SANIDAD EN TODA EUROPA

LA EMPRESA CON SEDE EN LISBOA Y RESPALDADA POR FINANCIACIÓN ESTRATÉGICA, INICIA SU EXPANSIÓN EN ESPAÑA CON UN MODELO COLABORATIVO E INNOVADOR

LISBOA, Portugal, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- España está a punto de recibir una de las tecnologías más disruptivas en salud digital. Medāna (www.medana.ai), startup internacional fundada por la Dra. Tal Patalon, ha anunciado su entrada estratégica en el mercado sanitario español como parte de su expansión europea desde Portugal.

La empresa busca cerrar la brecha entre la inteligencia artificial (IA) y su escasa implementación en el mundo real, y ha desarrollado una infraestructura de IA de última generación, integrada en los sistemas sanitarios existentes, incluidos hospitales, aseguradoras y farmacéuticas. Su plataforma analiza datos clínicos y genéticos en tiempo real, permitiendo la validación de algoritmos multi-ómicos y puntuación de salud, transformando datos y flujos en un sistema listo para la IA.

Medāna agiliza los tratamientos, empodera a pacientes y profesionales, y mejora tanto los resultados como la atención, identificando el siguiente paso óptimo para cada paciente y población.

“España cuenta con profesionales excepcionales, una red hospitalaria sólida y una clara apertura a la innovación. Queremos colaborar con el ecosistema español para acelerar la transformación digital de la sanidad”, señala la Dra. Tal Patalon, cofundadora y CEO de Medāna.

La Dra. Patalon, especialista en medicina familiar y de urgencias, es también licenciada en Derecho y MBA, y está reconocida por la revista Nature como una de las líderes que están revolucionando el futuro de la medicina. Dirige I+D en Maccabi Healthcare Services y colabora con Forbes.com en innovación sanitaria. Tras su lanzamiento en Portugal, Medāna inicia su actividad con entidades sanitarias españolas. Genera valor económico creando empleo cualificado, impulsando el ecosistema sanitario.

Con una inversión inicial de 2M€ de Maccabi Foundation, inversor estratégico y referente en sanidad, y su sede operativa en Lisboa, Medāna se posiciona como actor clave en el panorama healthtech europeo. Su tecnología ya ha despertado el interés de fondos e instituciones.

La empresa invita a hospitales, aseguradoras, farmacéuticas, inversores y líderes públicos españoles a sumarse a su visión: un futuro sanitario más inteligente y sostenible con medicina personalizada y transformadora.

Medāna mejora resultados y rutas asistenciales, evita pruebas y tratamientos innecesarios, convirtiendo la sanidad en una experiencia más eficiente, proactiva y centrada en el paciente.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b1622db-729d-4c5d-bc90-c5ca5d575f41

Dr. Tal Patalon, Medāna Founder & CEO Dr. Tal Patalon, Medāna Founder & CEO

