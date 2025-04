蓝衬衣集团（亚洲区）推出基于交付成果的定价模式，提升投资者关系服务的灵活性与透明度

北京, CHINA, April 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- 蓝衬衣集团(亚洲区)(“蓝衬衣亚洲区”或“蓝衬衣”),一家服务于美股上市亚洲企业的领先的投资者关系与IPO咨询公司,今日宣布推出全新的基于交付成果的收费结构,用于其投资者关系咨询服务。

这一全新定价模式允许客户根据具体的交付成果付费,例如撰写新闻稿和投资者材料、业绩材料准备、以及协助投资者日或分析师日的筹备等,提供了传统月度服务费之外的替代方案。该结构让无需全套投资者关系服务的企业能够以最有性价比的方式组合所需服务,在强化其内部投资者关系工作的同时避免支付不必要的费用。

对于寻求全面、持续投资者关系方案的公司,传统的一口价月费模式仍然是最具成本效益的选择,可在折扣价下无限获取一系列服务。

随着这一新结构的引入,蓝衬衣可为上市及拟上市公司,特别是中小型企业,提供更加多样化的服务选项,满足不同发展阶段和预算需求。

蓝衬衣亚洲区董事总经理、注册金融分析师(CFA)Gary Dvorchak 表示:“在当前经济与市场环境充满挑战的背景下,上市公司对开支的管控趋于严格,更加关注支出所带来的最大价值。许多企业对行业仅有的传统一口价月费结构感到不适,因为他们不一定看到支出与实际工作成果之间的直接对应关系。基于交付成果的定价方式让企业能够精准掌控成本,并确保所付费用对应具体可见的工作成果。”

蓝衬衣董事总经理、注册金融分析师(CFA)沈菲菲补充道:“这一举措体现了蓝衬衣对市场变化的敏感度以及灵活和以客户为导向的服务理念。我们常接到来自企业的咨询,他们认为自己在为现有的‘无所作为’的IR服务公司买单。我们非常理解客户希望物有所值的需求。新定价结构不仅满足了这一需求,同时继续保证了蓝衬衣一贯的高服务水准。我们很自豪能够引领行业发展,欢迎有意降低成本、提升支出效率的企业与我们联系。”



