Publicis Groupe : Revenu du premier trimestre 2025

Très bon 1er trimestre à +4,9 %

Confirmation des prévisions

après des gains de budgets records

15 avril 2025

Revenu net en hausse de 9,4 % au 1 er trimestre, incluant une croissance organique de +4,9 %

Très bonne performance de toutes les régions malgré un contexte global difficile

Acquisitions pour 500 millions d'euros depuis le début de l'année, dans les médias digitaux, influenceurs et les données, renforçant notre statut de « Category of One »

Gains de budgets records : une douzaine de gains significatifs permettant de compenser la détérioration des conditions macro-économiques

Confirmation de nos prévisions 2025 : Croissance organique entre +4 % et +5 % Légère amélioration de la marge opérationnelle par rapport au niveau de 18 % en 2024, le plus élevé de l'industrie Génération de free cash flow entre 1,9 et 2 milliards d'euros 1





T1 2025





Revenu net 3 535 M€ Croissance publiée +9,4 % Croissance organique +4,9 %





Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Publicis fait un excellent premier trimestre, avec une hausse du revenu net publié de +9,4 %, dont une croissance organique de +4,9 %.

Avec une douzaine de gains significatifs, tous secteurs, régions et expertises confondus, nous amorçons l’année 2025 sur une trajectoire record. Cette performance, qui nous place une nouvelle fois en tête des classements2, nous permettra de compenser l’impact d’un contexte macroéconomique qui se dégrade. Elle renforce également notre confiance dans notre capacité à atteindre notre objectif de croissance organique de +4 à 5 % sur l’année, soit +6 à

7 % à taux de change constant, incluant les acquisitions.

Les premiers mois de 2025 ont également été très actifs en matière d’acquisitions. Nous avons investi un demi-milliard d’euros dans les données, les influenceurs et les médias digitaux, renforçant ainsi notre statut unique de « Category of One ». Celle-ci nous permet d’apporter toujours plus de solutions innovantes à nos clients et ouvre de nouveaux marchés potentiels pour notre groupe.

Nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour accompagner nos clients dans les périodes de forte croissance mais aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les phases plus incertaines. Grâce à notre identity graph propriétaire, reconnu comme le plus complet du secteur, nos clients peuvent accélérer leur croissance en construisant une relation directe avec leurs consommateurs tout comme leurs prospects. Notre écosystème de médias connectés unique au monde leur permet d’optimiser leurs investissements tout en les connectant directement à leurs objectifs opérationnels. Grâce à notre infrastructure de production intégrée, nos clients réduisent le gaspillage et valorisent ainsi chaque asset créatif. Enfin, avec le soutien de nos 25 000 ingénieurs, ils sécurisent de cette façon leur avenir, dans un monde guidé par l’intelligence artificielle.

Ces avantages concurrentiels uniques, associés à un mix de revenus diversifié et résilient face aux variations des cycles économiques, nous permettent d’envisager avec confiance non seulement une nouvelle année de surperformance – pour la sixième année consécutive – mais également celles à venir, dans un paysage concurrentiel appelé à se resserrer.

Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement sans faille, ainsi que nos clients pour leur confiance. »

REVENU NET DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Le revenu net de Publicis Groupe au 1er trimestre 2025 est de 3 535 millions d’euros, en hausse de +9,4 % comparé à 3 230 millions d’euros au 1er trimestre 2024. Les variations de taux de change ont un impact positif de 65 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 78 millions d’euros. La croissance organique est de +4,9 %.

Répartition du revenu net du 1er trimestre 2025 par zone géographique







Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros T1 2025 T1 2024 publiée organique Amérique du Nord 2 235 2 008 +11,3 % +4,8 % Europe 827 793 +4,3 % +2,7 % Asie-Pacifique 286 266 +7,5 % +4,8 % Moyen-Orient & Afrique 103 90 +14,4 % +11,5 % Amérique Latine 84 73 +15,1 % +28,3 % Total 3 535 3 230 +9,4 % +4,9 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +11,3 % et de +4,8 % en organique, excluant l’effet de change lié à l’évolution du dollar par rapport à l’euro, et la contribution des acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois. Les Etats-Unis enregistrent un trimestre très solide avec une croissance organique de +4,1 % avec l’activité Connected Media qui continue à soutenir la croissance ce trimestre, confirmant la force de l’offre intégrée du Groupe dans ce pays où son modèle est le plus avancé. Intelligent Creativity enregistre une croissance high-single digit ce trimestre portée par des gains de new business et des élargissements des services. Technology affiche une baisse single digit dans un contexte d’attentisme prolongé de la part des clients.

Le revenu net en Europe enregistre une croissance de +4,3 % et de +2,7 % en organique. La croissance organique au Royaume-Uni est positive grâce à une croissance high-single digit pour Connected Media et une croissance single digit pour Intelligent Creativity, les deux bénéficiant des gains de new business. Des performances qui compensent une baisse single digit pour Technology. Face à une base de comparaison proche de deux chiffres au 1er trimestre 2024, la croissance organique en France est quasiment stable excluant Technology avec Publicis Sapient qui affiche une baisse au cours du trimestre. En Allemagne, Connected Media et Intelligent Creativity enregistrent des croissance positives, alors que Technology affiche une baisse. L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une très forte croissance organique à deux chiffres.

Le revenu net de la zone Asie-Pacifique est en hausse de +7,5 % et de +4,8 % en organique. La Chine continue sa forte performance et délivre une croissance organique de +9,3 %, après +6,7 % au 1er trimestre 2024, grâce à des gains de new business en Connected Media.

Le revenu net au Moyen-Orient & Afrique est en progression de +14,4 % et de +11,5 % en organique, porté notamment par une croissance à deux chiffres de Connected Media et de Technology.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +28,3 % en organique porté par l'ensemble des activités. La croissance publiée est de +15,1 %, après prise en compte de la variation négative du peso argentin par rapport à l'euro.

Répartition du revenu net du 1er trimestre 2025 par secteur

Secteurs clients % Revenu net Santé 15 % Automobile 13 % Finance 13 % Alimentation & boissons 13 % TMT 11 % Grande consommation 9 % Distribution 8 % Loisirs & voyages 4 % Secteur public & autres 3 % Energie & industrie 3 % Autres* 8 %

* Autres clients et activités diverses (affichage dans les transports, le Drugstore etc.)

DETTE NETTE ET LIQUIDITE

La dette financière nette s'élève à 728 millions d'euros au 31 mars 2025, à comparer à une position de trésorerie nette de 775 millions d’euros à la fin de l’année 2024, reflétant la saisonnalité de l’activité. La dette nette moyenne du Groupe sur les douze derniers mois s'élève à 672 millions d'euros au 31 mars 2025, en hausse par rapport à 383 millions d'euros à fin mars 2024 compte-tenu des acquisitions réalisées depuis le 3ème trimestre de 2024.

La position de liquidité du Groupe reste très solide à 4,2 milliards d'euros.





ACQUISITIONS

En janvier 2025, Publicis Groupe a acquis Atomic 212, la principale agence média indépendante en Australie, renforçant ainsi sa capacité à offrir à ses clients des solutions de transformation marketing complètes et intégrées dans la région.

En février 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de BR Media Group, le leader en marketing d’influence et contenu en Amérique Latine, avec un réseau de plus de 500 000 créateurs, dont 80 % des influenceurs les plus importants de la région. Fondé en 2012 et basé au Brésil, BR Media Group collabore avec plus de 500 clients locaux et internationaux et est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des créateurs. La technologie propriétaire de BR Media Group, alimentée par plus de 5 milliards de points de données et 50 sources de données, associée à l’identity graph d’Epsilon renforcera l'offre Connected Media du Groupe en Amérique Latine.

En mars 2025, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Lotame, leader indépendant en data et solutions d’identification. Au total, plus de 4 000 grandes marques et éditeurs à travers le monde utilisent la solution d’identification unique de Lotame, s’appuyant sur plus de 100 sources de données et plus de 1,6 milliard d’identifiants, afin d’optimiser leurs campagnes à grande échelle avec précision. L’alliance des actifs data et ID de Lotame combinée aux 2,3 milliards de profils globaux de Publicis Groupe offrira aux clients la possibilité d’adresser 91 % des internautes adultes au travers de communications personnalisées et à grande échelle.

En mars 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de Moov AI, leader canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, ayant réalisé des activations stratégiques en IA pour plus de 100 clients au Canada.

PERSPECTIVES

Grâce au gain de plusieurs comptes significatifs au cours du premier trimestre, le Groupe prévoit de compenser l'impact de la détérioration de l'environnement et d'atteindre sa prévision de croissance organique comprise entre +4 % et +5 % pour l'année 2025.

Au deuxième trimestre 2025, le Groupe anticipe de délivrer une croissance organique dans la fourchette annuelle de +4 % et +5 %. Cela signifie que la performance du Groupe devrait être relativement équilibrée entre le premier et le second semestre de l'année.

Le Groupe réitère par ailleurs ses objectifs 2025 pour ses ratios financiers avec un taux de marge opérationnelle légèrement en hausse par rapport à son niveau de 18 % en 2024, le plus élevé du secteur, et un free cash flow compris entre 1,9 et 2 milliards d’euros avant variation du besoin en fonds de roulement.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

Annexes

Revenu net : calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1

Impact des taux de change au 31 mars 2025 (millions d’euros) Revenu net 2024 3 230

GBP (2) 7 Impact des taux de change (2) 65

USD (2) 62 Revenu net 2024 au taux de change 2025 (a) 3 295

Autres (4) Revenu net 2025 avant acquisitions (b) 3 457

Total 65 Revenu net des acquisitions (1) 78





Revenu net 2025 3 535





Croissance organique (b/a) +4,9 %













(1) Acquisitions (Mars United Commerce, Influential, Spinnaker SCA, Atomic 212°, Downtown Paris, Dysrupt, 3Dids, Picture Motion et Wibilong), nettes de cessions.





(2) EUR = 1,052 USD en moyenne au 1er trimestre 2025, contre USD 1,086 en moyenne au 1er trimestre 2024





EUR = 0,835 GBP en moyenne au 1er trimestre 2025, contre. GBP 0,856 en moyenne au 1er trimestre 2024

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Free cash flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus, du remboursement des obligations locatives, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus et du remboursement des obligations locatives.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières à court et à long terme (hors obligations locatives) et des dérivés associés, après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

1 Avant variation du besoin en fonds de roulement.

2 Classement JP Morgan (2025).

