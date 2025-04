Video, Audio, Fotos Y Transcripción Rápida: La Gobernadora Hochul Pronuncia Discurso en La Vigilia Por Las Víctimas De La Tragedia en Un Club Nocturno en La República Dominicana

Hoy temprano, la gobernadora Hochul pronunció un discurso en la vigilia por las víctimas de la tragedia del club nocturno en República Dominicana. VIDEO: El evento está disponible en transmisión en YouTube aquí y video con calidad de TV disponible aquí (h.264, mp4). AUDIO: Discurso de la Gobernadora disponible en audio aquí. FOTOS: Página de Flickr de la Gobernadora contiene fotos del evento aquí. A continuación, se ofrece una transcripción rápida de las palabras de la gobernadora: Buenas noches. Dicen que el duelo es el precio que se paga por el amor. ¿Qué significa eso? Sientes una abrumadora sensación de pérdida, dolor por haber invertido tantas emociones en otra persona. Y para muchos de nuestros familiares aquí y en el hermoso país de República Dominicana, ese dolor es tan profundo porque el duelo es el precio que se paga por el amor. Y esta noche nos reunimos con un sentimiento de amor, conscientes del dolor que sienten nuestros familiares. Queremos enviar ese amor desde Nueva York, desde el Bronx, a esas familias y decirles que entendemos que estamos aquí en solidaridad con cada uno de ustedes. Y si pudiéramos compartir un poco de su dolor y su tristeza, aunque sea por unos momentos, queremos que sepan que estamos juntos en esto. Quiero agradecer a nuestro presidente del condado, una líder extraordinaria a quien he visto literalmente probada por el fuego. En sus primeros días en el cargo, cuando se produjo un terrible incendio en un edificio de apartamentos, vi el rostro valiente de esta joven que se puso de pie, y me sentí muy orgullosa de acompañarla en ese esfuerzo. Pero incluso esta otra noche, pensamos en el dolor que sienten tantas personas. El primer congresista dominicano, mi gran amigo Adriano Espaillat. Quiero agradecerle por ser un firme defensor de esta comunidad. Hemos hablado varias veces por teléfono sobre esto y sobre qué podemos hacer para apoyar a los miembros de esta comunidad en este momento de dolor. Y a todos los demás electos aquí presentes. Quiero que miren a su alrededor esta noche mientras el cielo se oscurece. Verán que nuestros monumentos, desde nuestros puentes hasta nuestros edificios y hasta las Cataratas del Niágara, se iluminarán esta noche para mostrar nuestro amor por la República Dominicana. Se iluminarán en azul, blanco y rojo. Y he ordenado que nuestras banderas se arrien con media máscara. ¿Por qué? Como símbolo de respeto, digamos que su dolor es nuestro dolor. Y piensas en la gente común, hablaste de las celebridades, las personas conocidas a las que nuestra presidente de El Bronx llamó la atención, pero también de las mamás y los papás, los hermanos y hermanas, los niños, los padres, las tías y los tíos; la gente común se reunió para divertirse y disfrutar de la vida. Quizás para sacarlos de su existencia. Quizás el trabajo es duro y las cosas son caras. Ya es difícil sobrevivir, y se reunieron solo para que los sacaran de su existencia y pasaran una tarde agradable. Y esa es la angustia de esta tragedia en particular: que ese momento de alegría, en un instante, se convirtió en un momento de tragedia. Por eso digo esto: siempre debemos recordar en estos tiempos tristes la fragilidad de la vida y lo preciosa que es. Y si tienes hijos o personas en casa, al despertar por la mañana, debes abrazarlos. Debes besarlos. Deben recordar que no siempre los verán al final del día. Y pienso en esas personas que quizás se despidieron de alguien sin saber que sería su última vez. Pero también, nunca olvidamos a los socorristas y a sus seres queridos aquí en Nueva York y en lugares como la República Dominicana, donde se presentan sin importar lo mal que esté la situación, y sus familiares lo saben con ese miedo en el corazón, pero con ese orgullo de estar casados con alguien o ser hijos de alguien que se pondrá un uniforme y correrá hacia las llamas y el peligro cuando todos los demás huyen. Lo hemos visto aquí en esta ciudad y ahora lo hemos visto en una discoteca en particular en Santo Domingo. Nueva York se enorgullece de ser el hogar de más de un millón de dominicanos, un millón. ¿Alguien aquí, dominicano? Sabía que estaba en el lugar correcto. He marchado en sus desfiles, y ayer llamé al presidente para expresarle nuestro amor y nuestra solidaridad, nuestra consejera, Jenna, trabajamos juntas. Hay tanta afinidad, tanta cercanía, tanta cercanía. Es un sentimiento de familia, y estoy muy orgullosa de gobernar un estado tan diverso, tan acogedor, que acoge con entusiasmo a otras personas, sus ideas y culturas, y sí, con bailes increíbles como el merengue. No me pidan que lo haga. En el próximo desfile, les pido, por favor, no me lo pidan. Adriano siempre dice que me va a enseñar. Pero los lazos entre nuestros países, el país y nuestro estado son inquebrantables. Y creo que, como resultado de esta tragedia, son aún más fuertes. Así que, a todo nuestro clero aquí presente, les pido que sigan consolando a esta comunidad; nos apoyamos en su fuerza y en las enseñanzas de Jesucristo, quien nos ofrece consuelo al acercarnos a este fin de semana de Pascua, en un momento de dolor, pero también de liberación y resurrección. Resucitaremos del dolor que sentimos hoy. Lo sé porque esa es la promesa que Dios nos da. Pero hasta entonces, sepan que sentimos mucho cariño por cada uno de ustedes, especialmente por aquellos que perdieron a un ser querido en esa tragedia. Estoy ahí para ustedes y estoy muy orgullosa. Muy orgullosa de estar aquí, de ver el amor en este momento. Me inspira regresar a nuestro Capitolio Estatal para hacer el trabajo por la gente, pero los dejo a todos con la sensación de que están aquí porque les importa y porque aman, y por eso esta noche están de luto. Muchas gracias.

