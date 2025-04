Rebond de l’Indice des dettes à la consommation de MNP : les Canadiens prennent des mesures concrètes pour protéger leurs finances face à l’incertitude économique actuelle

Les trois-quarts des Canadiens ont réduit leurs dépenses (74 %) ou reporté des achats importants (73 %), ce qui témoigne d’une plus grande prudence à l’égard de leurs finances.

CALGARY, Alberta, 14 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Indice des dettes à la consommation de MNP a rebondi pour s’établir à 88 points, une hausse de neuf points par rapport au trimestre précédent, ce qui illustre un gain d’optimisme chez les Canadiens à l’égard de leurs finances personnelles. Ils avouent prendre des mesures concrètes pour protéger leurs finances face à l’incertitude économique actuelle, alors que les trois-quarts (74 %) affirment avoir réduit leurs dépenses. Les femmes (77 %) et les personnes âgées de 35 à 54 ans (81 %) sont les plus susceptibles d’avoir adopté ces comportements. À peu près la même proportion de répondants (73 %) disent avoir reporté des achats ou des investissements majeurs.

« Les deux baisses successives des taux d’intérêt par la Banque du Canada au cours de l’année ont stimulé l’optimisme des Canadiens à l’égard de leurs finances personnelles. Même si l’incertitude subsiste par rapport aux tarifs douaniers américains, les Canadiens demeurent tout de même un peu confiants dans l’avenir en raison du tango d’annonces – un jour on dit qu’il y en aura, le lendemain qu’il n’y en aura pas – parce que l’on ne connaît toujours pas les conséquences des tarifs sur le budget des ménages », affirme Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus important cabinet en insolvabilité au pays.

La proportion de Canadiens préoccupés par l’incidence des taux d’intérêt élevés demeure près de son sommet record (60 %, +1 point). Cependant, les préoccupations à l’égard des répercussions des taux d’intérêt à plus grande échelle ont diminué en raison des baisses survenues au cours de l’année. Moins de Canadiens sont inquiets de leur capacité à rembourser leurs dettes, même si les taux d’intérêt devaient baisser encore plus (43 %, -7 points). Près du quart (24 %, +4 points) se sentent mieux outillés pour absorber une hausse d’un point de pourcentage, tandis que la proportion (21 %, -6 points) de ceux qui se sentent en moins bonne position a diminué. Face à l’éventualité d’une nouvelle hausse des taux, plus de la moitié (52 %, -5 points) craignent toujours d’éprouver des problèmes financiers et près de deux sur cinq (38 %, -8 points) estiment qu’elle pourrait les mener à la faillite.

« La baisse des taux d’intérêt et les ajustements que les Canadiens ont déjà apportés à leur budget semblent leur donner un certain répit sur le plan financier », analyse M. Bazian.

La majorité des Canadiens (81 %) disent que l’incertitude économique les a incités à réfléchir à deux fois avant de contracter une nouvelle dette. Le sentiment est partagé par tous les répondants, quel que soit leur sexe, leur groupe d’âge, leur région ou leur revenu. Une plus grande proportion de Canadiens estime pouvoir assumer leurs frais de subsistance au cours de la prochaine année sans emprunter davantage (58 %, +9 points). Ils sont par ailleurs moins nombreux à regretter les dettes qu’ils ont contractées au fil des années (43 %, -6 points).

« Ces résultats laissent croire que les Canadiens prennent les choses en main pour réduire leurs dépenses et leur recours au crédit en vue des difficultés financières qui se dessinent à l’horizon », explique M. Bazian.

Le pointage net actuel que les Canadiens attribuent à leur situation financière a bondi de 14 points par rapport au creux record atteint au trimestre précédent. En outre, moins de répondants (43 %, -7 points) affirment être à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs obligations financières à la fin du mois. Ils sont également moins nombreux (26 %, -9 points) à se déclarer insolvables.

« Quatre Canadiens sur dix affirment quand même frôler l’insolvabilité, et plus du quart n’ont aucun coussin ni aucune souplesse ou marge de manœuvre dans leur budget. Les personnes qui n’ont pas de filet de sécurité se retrouveront en mauvaise posture si elles doivent assumer une hausse des frais de subsistance ou des coûts de logement, ou si elles essuient une perte de revenus », prévient M. Bazian.

Plus de la moitié (58 %) des Canadiens se disent davantage préoccupés par leur capacité à rembourser leurs dettes en raison de l’incertitude économique actuelle. Cette crainte s’étend à la stabilité financière en général, alors que deux sur cinq craignent qu’un membre de leur ménage ne perde son emploi (38 %, -3 points). La moitié (50 %) disent avoir recours plus que jamais à des conseils financiers et à de la planification financière dans le contexte d’incertitude économique actuel.

Deux répondants sur cinq (44 %) se préparent à une augmentation des coûts de logement au cours de la prochaine année. Les locataires sont plus nombreux à s’attendre à une hausse des coûts que les propriétaires au cours de la prochaine année (65 % et 30 %, respectivement). La moitié (52 %) des répondants dont les revenus sont inférieurs à 40 000 $ anticipent une hausse des coûts de logement, comparativement au tiers (34 %) pour ceux qui gagnent 100 000 $ ou plus. Les personnes de moins de 55 ans sont plus enclines à s’attendre à une telle hausse comparativement à celles de 55 ans et plus.

« Plus de quatre millions de prêts hypothécaires, soit environ 60 % de tous les prêts hypothécaires en cours au Canada, seront renouvelés d’ici la fin de 2026 à des taux possiblement plus élevés. Voilà un exemple de hausse des coûts de logement que ne peuvent se permettre les personnes au bord de l’insolvabilité, surtout dans le contexte d’incertitude économique actuel », affirme M. Bazian.

M. Bazian explique que de l’aide est disponible pour les personnes qui peinent à rembourser leurs dettes, qui manquent des paiements mensuels ou qui sont tout simplement incapables de joindre les deux bouts.

« Les syndics autorisés en insolvabilité offrent des conseils impartiaux aux Canadiens pour les aider à prendre des décisions éclairées en réaction aux pressions financières à court terme et pour la gestion à long terme de leurs dettes, des conseils qui sont particulièrement bienvenus en période d’instabilité », affirme M. Bazian.

Les syndics autorisés en insolvabilité jouent un rôle de premier plan pour aider les Canadiens à composer avec leurs difficultés financières et à gérer leurs dettes plus judicieusement. Ils peuvent notamment leur expliquer clairement les options d’allègement de dettes à leur disposition dans un contexte économique imprévisible. Ce type de professionnels aide les particuliers à évaluer leur situation financière, à comprendre leurs options et à élaborer un plan personnalisé afin de reprendre le contrôle de leurs finances.

L’équipe de syndics autorisés en insolvabilité de MNP offre des consultations gratuites aux Canadiens aux prises avec de sérieux problèmes financiers. Elle a comme mandat de leur fournir des conseils impartiaux, de les aider à mieux comprendre leurs droits et de les orienter vers la meilleure voie à suivre. Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels sous réglementation fédérale pouvant offrir aux gens des solutions à l’endettement afin de les en libérer, notamment la proposition de consommateur et la faillite, et de faire cesser immédiatement les appels désagréables des créanciers.

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux d’un océan à l’autre, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens aux prises avec d’importants problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos outils d’autoévaluation de l’endettement . Abonnez-vous à notre capsule Parlons dettes en trois minutes pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’ Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement et de mesurer leur capacité à payer leurs factures et à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 32e édition, l’Indice a fait un bond de neuf points depuis le dernier trimestre pour ressortir à 88 points. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP, entre le 11 et le 14 mars 2025. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 000 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

L'Indice des dettes à la consommation de MNP - avril 2025

