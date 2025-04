Massive Bio reçoit son attestation de certification par la CNIL pour sa mise en conformité au RGPD !

Massive Bio certifiée par la CNIL pour le traitement sécurisé des données de santé et l’appariement aux essais cliniques en France.

BOCA RATON, FL, UNITED STATES, April 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Massive Bio obtient son attestation de certification de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), confirmant sa conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et aux lois françaises relatives à la protection des données de santé. Cette autorisation permet à Massive Bio de traiter en toute sécurité les dossiers médicaux des patients en France via ses plateformes cloud.Cette reconnaissance intervient alors que la France intensifie ses investissements dans l’intelligence artificielle appliquée à la santé. Avec 109 milliards d’euros annoncés en financement de l’IA début 2025 et la mise en place d’une formation obligatoire en IA pour les étudiants en santé dès la première année, le pays se positionne comme un leader européen de l’innovation médicale éthique¹ ².La plateforme d’appariement aux essais cliniques de Massive Bio, alimentée par l’IA, s’inscrit pleinement dans cette stratégie nationale. Grâce à sa conformité aux exigences de la CNIL, l’entreprise renforce sa capacité à collaborer avec les établissements de santé français pour améliorer l’accès des patients à la recherche clinique.« Notre certification CNIL confirme que Massive Bio respecte toutes les normes réglementaires pour le traitement des données de santé en France, » déclare Çağatay Çulcuoğlu , Co-fondateur, CTO et COO de Massive Bio. « Il n’existe aucun obstacle juridique empêchant les hôpitaux et les médecins de partager des dossiers médicaux avec Massive Bio pour l’appariement aux essais cliniques. »« Grâce à cette certification, nous élargissons notre présence en France en nous appuyant sur des partenariats institutionnels, » ajoute Mert Sari, Directeur de l’engagement des prestataires internationaux chez Massive Bio. « Nous sommes fiers d’être choisis par les patients et les professionnels de santé en France et restons engagés dans notre croissance, tant dans le pays qu’à l’échelle européenne. »Pourquoi c’est importantAlors que la France accélère l’intégration de l’IA dans des domaines tels que l’oncologie de précision et les infrastructures de données de santé, des plateformes certifiées comme celle de Massive Bio jouent un rôle clé en conciliant technologie, conformité réglementaire et impact concret pour les patients³.À propos de Massive BioMassive Bio, fondée par Selin Kurnaz Arturo Loaiza-Bonilla et Çağatay Çulcuoğlu, transforme la chaîne de valeur pharmaceutique grâce à des solutions basées sur l’intelligence artificielle. En tant qu’entreprise spécialisée dans les données de santé en vie réelle, elle optimise le parcours des patients, facilite l’accès à des options de soins avancées et rationalise les essais cliniques. Massive Bio collabore avec des laboratoires pharmaceutiques, des instituts de recherche et des établissements de santé dans le monde entier. Membre fondateur du partenariat public-privé CancerX et participante à l’initiative Cancer Moonshot portée par la Maison Blanche, l’entreprise est reconnue par le National Cancer Institute américain. Elle est présente dans 17 pays et emploie plus de 100 collaborateurs à l’international. Pour en savoir plus : www.massivebio.com Sources¹ La France mise sur l’IA médicale : former 100 000 médecins par an – Medscape² Macron annonce un investissement de 112 milliards $ dans l’IA pour les années à venir – AA.com.tr³ La France s’empare du flambeau de l’IA médicale – MedTech Pulse

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.