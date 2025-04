CGTN: Perubahan haluan layar perak Tiongkok: Mengapa kebijakan tarif A.S. patut disalahkan

CGTN menerbitkan artikel tentang bagaimana kemitraan film baru Tiongkok dengan Spanyol bertolak belakang dengan pemangkasannya terhadap impor film A.S.. Artikel ini mengungkapkan dampak perang tarif Amerika yang merugikan dirinya sendiri – membahayakan pasar luar negeri Hollywood yang paling menguntungkan dan merusak dominasi perdagangan jasa negara itu secara lebih luas.

BEIJING, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selama kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez ke Tiongkok pada hari Jumat, kedua negara menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding, MOU) tentang kerja sama film, yang menyuntikkan momentum baru ke dalam pertukaran budaya bilateral.

Tiongkok dan Spanyol akan memperdalam kolaborasi di industri film, termasuk partisipasi bersama dalam festival, penayangan film timbal balik, produksi bersama, dan pertukaran personel, demikian menurut nota kesepahaman yang ditandatangani di antara Administrasi Film Nasional Tiongkok dan Institut Seni Audiovisual dan Sinematografi Spanyol.

Peningkatan kemitraan film di antara Tiongkok dan Spanyol itu sangat bertolak belakang dengan pengumuman yang diterbitkan Beijing tentang rencananya untuk mengurangi jumlah film yang diimpor dari A.S.

Juru bicara Administrasi Film Nasional Tiongkok mengatakan pada hari Kamis bahwa penyesuaian itu mengikuti prinsip pasar dan mencerminkan preferensi penonton, karena kenaikan tarif baru-baru ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas impor Tiongkok tentunya akan memengaruhi minat penonton Tiongkok terhadap film-film A.S.

Menyusul isyarat yang diberikan Tiongkok untuk memangkas impor film Hollywood, saham sejumlah perusahaan film dan media besar A.S. mengalami penurunan tajam. Walt Disney Company dan Warner Bros. Discovery, Inc. mengalami penurunan harga saham masing-masing sebesar 6,79 dan 12,53 persen.

Analis menghubungkan penurunan ini dengan semakin meningkatnya ketakutan akan tersingkir dari pasar film terbesar kedua di dunia. Data menunjukkan perilisan film A.S. di Tiongkok mencapai 63 film pada tahun 2018 dan 52 film pada tahun 2019, menghasilkan total 19,9 miliar yuan ($2,72 miliar) dan menguasai lebih dari 80 persen dari seluruh pendapatan film asing dalam periode ini. Angka itu merupakan salah satu periode terbaik bagi film A.S. dalam pendapatan tiket bioskop di Tiongkok.

Dari film hingga keuangan dan teknologi, pemerintahan Presiden A.S. Donald Trump telah lalai dalam mengakui surplus perdagangan besar-besarannya di sektor jasa dengan mitra dagangnya ketika memutuskan untuk mengenakan tarif tambahan secara menyeluruh pada barang impor dengan dalih mengurangi defisit perdagangannya.

Amerika Serikat merupakan sumber defisit perdagangan jasa terbesar bagi Tiongkok. Menurut Departemen Perdagangan A.S., ekspor jasa Amerika ke Tiongkok melonjak dari $5,63 miliar pada tahun 2001 menjadi $46,71 miliar pada tahun 2023 – peningkatan 7,3 kali lipat – sementara itu surplus perdagangan jasa tahunan membengkak 11,5 kali lipat menjadi $26,57 miliar, mencapai puncaknya hingga $39,7 miliar pada tahun 2019.

Ketegangan perdagangan yang tengah berlangsung di antara A.S. dan mitra dagangnya mengancam akan mengganggu perdagangan jasanya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah memperingatkan bahwa Uni Eropa siap meningkatkan perang dagang itu dengan menargetkan produk jasa A.S. – yang dalam sektor ini, Amerika mengalami surplus perdagangan signifikan terhadap Eropa – semisal negosiasi tarif mengalami kegagalan.

Dalam wawancara dengan Financial Times, Ursula von der Leyen secara khusus menyatakan raksasa teknologi A.S. sebagai titik tekanan potensial, yang menandakan kesiapan Brussel untuk mengenakan pajak iklan digital yang akan berdampak secara langsung pada berbagai perusahaan teknologi seperti Meta, Google, dan Facebook.

Kolaborasi film terbaru Tiongkok-Spanyol menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap keterbukaan dan kesediaan berkelanjutan untuk berbagi peluang pasar dengan mitra global.

Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Perdana Menteri Spanyol, yang menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman itu pada hari Jumat, sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan inovasi teknologi, bersama-sama mendukung perdagangan bebas dan kerja sama terbuka, serta menjunjung tinggi multilateralisme.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

Kontak: CGTN Email: cgtn@cgtn.com

