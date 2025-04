CGTN : le pivot chinois du grand écran : pourquoi la politique tarifaire américaine est à blâmer

CGTN a publié un article sur la façon dont le nouveau partenariat cinématographique de la Chine avec l’Espagne contraste avec la réduction de ses importations de films américains, exposant l’effet contre-productif de la guerre tarifaire américaine, qui menace le marché étranger le plus lucratif d’Hollywood et sape la domination plus globale du pays dans le domaine des services.

PEKIN, 14 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en Chine vendredi, les deux pays ont signé un protocole d’accord sur la coopération cinématographique, insufflant un nouvel élan aux échanges culturels bilatéraux.

La Chine et l’Espagne s’apprêtent à approfondir leur collaboration dans l’industrie cinématographique, notamment par une participation conjointe à des festivals, des projections mutuelles, des coproductions et des échanges de personnel, selon le protocole d’accord signé entre l’Administration nationale du film de Chine et l’Institut espagnol de la cinématographie et des arts audiovisuels.

Le renforcement de ce partenariat cinématographique entre la Chine et l’Espagne contraste fortement avec l’annonce par Pékin de son projet de réduire modérément l’importation de films américains.

Un porte-parole de l’Administration du film chinois a déclaré jeudi que cet ajustement suit les principes du marché et reflète les préférences du public, car les récentes hausses des tarifs douaniers sur les importations chinoises décidées par les États-Unis vont certainement avoir un impact sur l’intérêt du public chinois pour les films américains.

À la suite du signal de la Chine de réduire les importations en provenance d’Hollywood, les actions de plusieurs grandes sociétés américaines de cinéma et de médias ont fortement chuté. Les cours des actions de Walt Disney Company et de Warner Bros. Discovery, Inc. ont baissé respectivement de 6,79 et 12,53 %.

Les analystes attribuent ce déclin à la crainte croissante d’être exclu du deuxième plus grand marché cinématographique du monde. Les données montrent que les sorties de films américains en Chine étaient au nombre de 63 en 2018 et de 52 en 2019, générant 19,9 milliards de yuans (2,72 milliards de dollars) au total, soit plus de 80 % de l’ensemble des revenus de films étrangers sur cette période. Il s'agit de l’une des meilleures performances des films américains au box-office chinois.

Du cinéma à la finance en passant par la technologie, l’administration du président américain Donald Trump n’a pas reconnu son excédent commercial massif dans le secteur des services avec ses partenaires commerciaux lorsqu’elle a décidé d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les biens importés sous prétexte de réduire ses déficits commerciaux.

En matière de services, les États-Unis sont la principale source de déficits commerciaux en Chine. Selon le ministère américain du Commerce, les exportations de services américains vers la Chine sont passées de 5,63 milliards de dollars en 2001 à 46,71 milliards de dollars en 2023, soit une multiplication par 7,3, tandis que l’excédent commercial annuel des services a été multiplié par 11,5 pour atteindre 26,57 milliards de dollars, culminant à 39,7 milliards de dollars en 2019.

Les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux menacent de perturber leurs échanges de services. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l’Union européenne était prête à intensifier la guerre commerciale en ciblant les services américains, un secteur dans lequel les États-Unis détiennent un excédent commercial important avec l’Europe, en cas d’échec des négociations sur les tarifs douaniers.

Dans une interview accordée au Financial Times, von der Leyen a désigné les géants technologiques américains comme un point de pression potentiel, indiquant la volonté de Bruxelles d’imposer une taxe sur la publicité numérique qui aurait un impact direct sur des entreprises comme Meta, Google et Facebook.

La dernière collaboration cinématographique entre la Chine et l’Espagne démontre l’engagement de la Chine à s’ouvrir durablement et sa volonté de partager les opportunités de marché avec des partenaires mondiaux.

Le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre espagnol, qui ont assisté vendredi à la signature du protocole d’accord, ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de l’innovation technologique, de soutenir ensemble le libre-échange, de promouvoir une coopération ouverte et de défendre le multilatéralisme.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

Contact : CGTN E-mail : cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.