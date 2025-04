PROJET MILLER : CANADA CARBON S'INQUIÈTE DE LA DÉCISION DU CPTAQ SUR L'EXPLOITATION DES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES AU QUÉBEC

Montréal (Québec), Canada, 11 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (TSX-V : CCB) (la « CCB » ou « la Société ») prend note de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ » ou « la Commission ») concernant le projet de graphite Miller (le « projet Miller ») près de Grenville-sur-la-Rouge, mais s'inquiète de l'impact de cette décision sur le développement de projets liés aux minéraux critiques et stratégiques, ainsi que du précédent qu'elle crée pour le Industrie minière québécoise.

Dans une décision rendue le 18 mars 2025, la CPTAQ a refusé d'autoriser le développement du projet Miller, arguant que cela aurait un impact négatif sur l'intérêt général de la protection des terres et des activités agricoles. La CPTAQ n'est pas non plus convaincue des retombées économiques associées au projet Miller.

Canada Carbone estime que cette décision profondément erronée, qui ne tient pas compte d'une évaluation économique préliminaire qui souligne des rendements supérieurs et d'énormes avantages municipaux et régionaux, ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs, dont le fait que la CPTAQ est liée par la Loi sur les mines. À ce titre, la Commission a l'obligation légale d'en tenir compte lors de l'analyse des demandes d'autorisation en vertu de la Loi; concernant la protection des terres agricoles et des activités agricoles ainsi que l'obligation de tenter d'harmoniser les activités minières avec les activités agricoles.

De plus, cette décision défavorable de la CPTAQ crée un précédent pour l'industrie qui va complètement à l'encontre de la volonté et de la priorité du gouvernement du Québec d'accélérer la réalisation des projets miniers ainsi que le développement et la commercialisation des minéraux critiques et stratégiques.

Canada Carbone souligne que le projet Miller a un fort potentiel minéralogique pour le graphite, un minéral stratégique qui pourrait contribuer à sécuriser cette ressource essentielle à l'accélération de la transition énergétique du Québec. Ce projet, qui est l'un des deux seuls gisements de ce type au monde, peut contribuer de manière significative à l'expansion de l'offre de graphite au Québec et au Canada, conformément aux objectifs affichés des gouvernements du Québec et du Canada.

Canada Carbon évalue actuellement les diverses options qui s'offrent à la Société en réponse à cette décision, y compris la possibilité d'interjeter appel.

« Je suis profondément troublé par la décision de la CPTAQ concernant le projet Miller, et nous estimons que la CPTAQ a commis une erreur sur plusieurs points de droit dans sa décision. Nous évaluons actuellement nos options pour l'avenir, y compris un éventuel appel de cette décision », a commenté Ellerton J. Castor, chef de la direction de Canada Carbon Inc.

Il ajoute : « Je suis également préoccupé par le signal que cela envoie aux promoteurs de projets actuels et futurs concernant le développement de futurs projets miniers au Québec. Cette décision va complètement à l'encontre des objectifs énoncés par le gouvernement et des récentes déclarations du premier ministre Legault sur la nécessité d'accélérer la mise en valeur et l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques du Québec, dont le graphite. Ce projet, en particulier, est singulièrement unique au monde et contribue potentiellement de manière importante au développement de la production d'énergie verte durable en Amérique du Nord. Le gouvernement doit agir pour s'assurer qu'un environnement d'affaires favorable est en place, afin qu'il puisse plus facilement atteindre ces objectifs.

À propos de Canada Carbon, Inc.

Canada Carbon Inc. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de gisements de graphite. La société a fait l'acquisition de deux mines de graphite historiques, les mines Miller et Asbury, situées respectivement à Grenville-sur-la-Rouge et à Notre-Dame-du-Laus, au Québec. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées de responsabilité sociale et environnementale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.canadacarbon.com.

