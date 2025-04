CGTN: Çin, komşu ülkelerle birlikte ortak bir geleceği paylaşan bir topluluk inşa etmeye yönelik yol haritası çizdi

CGTN, Çin'in komşularıyla kurduğu iş birlikleri sayesinde ortaya çıkan başarıları ve olasılıkları konu edinen bir makale yayımladı. Çin'in komşu ülkelerle birlikte ortak bir geleceği paylaşan bir topluluk inşa etme çabalarını ortaya koyan makale; dostluk, samimiyet, karşılıklı çıkar ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda Çin'in dostane, güvenli ve müreffeh komşuluk ilişkilerini nasıl geliştirdiğini vurguluyor.

PEKİN, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan Eyaleti'nin başkenti olan hareketli Kunming şehrinde durian, rambutan ve mango gibi taze Tayland meyveleriyle doldu bir tren, raylarda yavaşça ilerlemeye başlıyor ve bu meyvelerin devasa Çin pazarına dağıtımıyla son bulacak bir yolculuğa çıkıyor. Bu sevkiyat, malların nakliyesinden çok daha fazlasını temsil ediyor: Çin-Laos Demir Yolu'nun gittikçe artan öneminin bir göstergesi.

Laos, Tayland ve diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyeleriyle Çin arasında bağlantı kuran bu demir yolu, bölgesel ticaret köprüsü hâline gelerek sınır ötesi ticareti ciddi ölçüde artırdı. Geçen yılın sonu itibarıyla bu demir yolunun toplam yük hacmi, 3 Aralık 2021 tarihindeki açılışından bu yana, sınır ötesine taşınan 11,58 milyon tonluk mal hacmi de dâhil olmak üzere 50 milyon tonu aştı.

Bu demir yolu, Çin'in uzun süredir benimsediği köklü dostluk, samimiyet, karşılıklı çıkar ve kapsayıcılık ilkelerinin yanında Çin'in iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini geliştirme çabalarını canlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salı ve çarşamba günü Pekin'de düzenlenen, komşu ülkelerle yürütülen çalışmalar konulu merkezî konferansta Çin'in komşu ülkelerle birlikte ortak bir geleceği paylaşan bir topluluk inşa etme taahhütlerini bir kez daha dile getirdi.

Bu toplantıdan sonra yayımlanan bir açıklamada, Çin'in komşuluk ilişkilerini ulusal kalkınma ve refah için hayati bir temel, ulusal güvenliği sağlamak açısından kilit bir unsur ve ülkenin genel diplomasisinde bir öncelik alanı olarak gördüğü vurgulandı.

Dostane, güvenli ve müreffeh komşuluk ilişkileri

Başkan Xi tarafından 2013 yılında ortaya konan ve ülkenin iyi komşuluk diplomasisini teşvik eden bir felsefe olan dostluk, samimiyet, karşılıklı çıkar ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda Çin'in dostane, güvenli ve müreffeh komşuluk ilişkileri kurma ve geliştirme taahhüdüne bağlı kalacağı toplantıda vurgulandı.

2014'teki Dış İlişkiler Alanındaki Çalışmalara İlişkin Merkezî Konferans'ta konuşan Başkan Xi, bu fikrinin ayrıntılarına değinmiş, Çin'in komşu ülkelerle dostluğu ve ortaklığı geliştireceğini, dostane, güvenli ve müreffeh komşuluk ilişkileri inşa edeceğini, karşılıklı çıkar esaslı iş birliklerini ve bağlantısallığı artıracağını dile getirmişti.

Guangdong University of Foreign Studies'de uluslararası ilişkiler öğretim görevlisi olan Zhou Fangyin, Çin'in komşuluk diplomasisinde sergilediği tutarlılığın ve istikrarın çalkantılı uluslararası koşullar bağlamında bu bölgede göze çarpan bir kesinlik faktörü hâline geldiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Çin, geçtiğimiz on yıl boyunca 28 komşu ülkeyle ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'yle çeşitli ve önemli ortaklıklar, iş birliği ilişkileri ve karşılıklı çıkar esaslı stratejik ilişkiler kurdu.

Çin böylece, 12 komşusuyla arasındaki tarihsel sınır sorunlarını müzakere yoluyla çözüme kavuştururken komşu dokuz ülkeyle de iyi komşuluk ve dostane iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Kritik evre

Konferansta ayrıca, Çin'in komşusu olan ülkelerle ilişkilerinin şu anda modern zamanlardaki en iyi düzeyinde olduğu ve aynı zamanda bölgesel dinamiklerin ve küresel değişimlerin fazlasıyla iç içe geçtiği kritik bir evreye giriyor olduğu vurgulandı.

Hem yerel hem de uluslararası durumları hesaba katmanın yanında kalkınma ve güvenlik gibi iki önemli öncelik arasında uyum sağlamaya yönelik çağrılar konferansta öne çıktı.

Çin heyeti, stratejik karşılıklı güveni pekiştirmek amacıyla komşularıyla iş birliği yapma, bölge ülkelerine kendilerine özgü koşullar uyarınca kalkınma çalışmaları yürütmek konusunda destek olma ve farklılıkları uygun biçimde yönetme sözü verdi.

China Institute of International Studies Başkan Yardımcısı Liu Qing, dünyanın yeni bir çalkantı ve değişim evresine girmesiyle birlikte Çin'in yerel ortamının hiç olmadığı kadar kendisini çevreleyen ortamla günbegün daha fazla iç içe geçtiğine dikkat çekti.

Liu Qing, Çin'in komşularıyla birlikte ortak bir geleceği paylaşan bir topluluğu inşa ederek komşularıyla ekonomik, kültürel ve ekolojik entegrasyonunu ve iş birliğini güçlendirdiğini, bu yaklaşımın da içinde bulunduğumuz dönemdeki eğilimlere uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Çin, 17 komşu ülkeyle ortak geleceği paylaşan bir topluluk inşa etmek konusunda mutabakat sağladı, 25 komşu ülkeyle Kuşak ve Yol iş birliği anlaşmaları imzaladı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Avrasya Ekonomi Birliği'yle iş birliği planları sayesinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin sinerjisini artırmaya çalıştı ve 18 komşusunun en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-10/China-draws-blueprint-for-win-win-cooperation-with-its-neighbors-1Cs5jYJfKuI/p.html

