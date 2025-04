CGTN: China merangka pelan untuk membina komuniti dengan masa depan yang dikongsi bersama dengan negara-negara jiran

CGTN menerbitkan artikel mengenai pencapaian dan prospek kerjasama China dengan negara jirannya. Memperkenalkan usaha China untuk membina komuniti yang berkongsi masa depan dengan negara-negara jirannya, artikel tersebut menyerlahkan bagaimana China memupuk kejiranan yang aman, selamat dan makmur selaras dengan prinsip persahabatan, keikhlasan, faedah bersama serta keterangkuman.

BEIJING, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di bandar Kunming yang sibuk, yang juga ibu kota Wilayah Yunnan di barat daya China, sebuah kereta api yang sarat dengan buah-buahan Thai segar – durian, rambutan dan mangga – bergerak keluar dengan lancar, memulakan perjalanan yang akan berakhir dengan pengedaran buah-buahan di seluruh pasaran China yang luas. Penghantaran ini mewakili lebih daripada sekadar pengangkutan barangan – ia menjadi bukti kepentingan yang semakin meningkat bagi Laluan Kereta Api China-Laos.

Dengan menghubungkan China dengan Laos, Thailand dan negara-negara ASEAN lain, laluan kereta api ini telah menjadi penghubung penting untuk perdagangan serantau, meningkatkan perdagangan rentas sempadan secara signifikan. Sehingga akhir tahun lalu, jumlah muatan kargo yang diangkut melalui laluan ini telah melebihi 50 juta tan, termasuk 11.58 juta tan barangan rentas sempadan, sejak ia mula beroperasi pada 3 Disember 2021.

Laluan kereta api ini dengan jelas mencerminkan prinsip lama China tentang persahabatan, keikhlasan, manfaat bersama, dan keterangkuman, serta usaha memupuk hubungan kejiranan yang baik dan persahabatan.

Pada persidangan pusat mengenai kerja berkaitan negara-negara jiran yang diadakan di Beijing pada hari Selasa dan Rabu, Presiden China Xi Jinping mengulangi komitmen China untuk membina komuniti dengan masa depan bersama dengan negara-negara jiran.

Kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat itu menegaskan bahawa hubungan kejiranan adalah asas penting kepada pembangunan dan kemakmuran negara, elemen terpenting dalam menjaga keselamatan negara dan keutamaan utama dalam pendekatan diplomasi China secara keseluruhan.

Mesra, aman dan makmur

Mesyuarat tersebut menekankan bahawa China akan terus komited dalam memupuk hubungan kejiranan yang mesra, selamat dan makmur selaras dengan prinsip persahabatan, keikhlasan, manfaat bersama serta keterangkuman, falsafah yang telah diperkenalkan oleh Xi pada tahun 2013 dalam mempromosikan diplomasi kejiranan negara.

Dalam Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs pada tahun 2014, presiden Xi itu memperincikan lagi idea tersebut, dengan menyatakan bahawa China akan memupuk persahabatan dan kerjasama dengan negara jiran, membina hubungan kejiranan yang mesra, aman dan makmur serta mempertingkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling berkaitan.

Zhou Fangyin, seorang profesor hubungan antarabangsa di Guangdong University of Foreign Studies, berkata bahawa konsistensi dan kestabilan dalam diplomasi kejiranan China telah menjadi faktor penting yang memberikan kepastian di rantau ini, terutamanya dalam menghadapi suasana antarabangsa yang penuh pergolakan.

Sepanjang dekad yang lalu, China telah membentuk pelbagai perkongsian yang mendalam, hubungan kerjasama, dan hubungan strategik yang saling menguntungkan dengan 28 negara jiran dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, menurut Kementerian Luar Negeri China.

Oleh itu, China telah menyelesaikan isu sempadan sejarah dengan 12 negara jiran melalui perundingan serta menandatangani perjanjian kejiranan dan kerjasama mesra yang baik dengan sembilan negara jiran.

Fasa kritikal

Hubungan China dengan negara jirannya kini berada pada tahap terbaik dalam sejarah moden dan sedang memasuki fasa kritikal di mana dinamik serantau dan transformasi global saling berkait rapat, menurut kenyataan persidangan tersebut.

Seruan itu menekankan keperluan untuk mengambil kira situasi domestik dan antarabangsa serta menyelaraskan dua keutamaan utama iaitu pembangunan dan keselamatan.

Pihak China berikrar untuk bekerjasama dengan negara jirannya bagi mengukuhkan kepercayaan strategik bersama, menyokong negara-negara serantau dalam mencari jalan pembangunan yang sesuai dengan keadaan masing-masing serta menguruskan perbezaan dengan baik.

Liu Qing, naib presiden China Institute of International Studies menyatakan bahawa sementara dunia memasuki tempoh pergolakan dan perubahan baharu, persekitaran domestik China semakin berkait rapat dengan persekitaran sekelilingnya lebih daripada sebelumnya.

Melalui usaha membina komuniti dengan masa depan bersama dengan negara jirannya, China sedang memperkukuhkan integrasi dan kerjasama ekonomi, budaya, dan ekologi dengan negara-negara jiran, sejajar dengan arus perkembangan masa kini, tambah Liu.

China telah mencapai persefahaman bersama mengenai membina komuniti yang berkongsi masa depan dengan 17 negara jiran, menandatangani perjanjian kerjasama Belt and Road dengan 25 negara jiran, berusaha untuk mensinergikan Inisiatif Belt and Road dengan rancangan kerjasama ASEAN dan Kesatuan Ekonomi Eurasia dan kekal sebagai rakan perdagangan terbesar bagi 18 negara jirannya.

