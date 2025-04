CGTN: La Cina delinea un progetto per la creazione di una comunità per un futuro condiviso con i Paesi limitrofi

CGTN pubblica un articolo sui risultati e le prospettive di cooperazione della Cina con i Paesi vicini. Come evidenziato nell'articolo, attraverso gli sforzi compiuti per la creazione di una comunità per un futuro condiviso insieme ai Paesi limitrofi, la Cina promuove un rapporto tra Paesi vicini basato su reciprocità, sicurezza e prosperità, in linea con i principi di amicizia, sincerità, beneficio reciproco e inclusione.

PECHINO, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nella vivace città di Kunming, capitale della provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, un treno carico di frutta fresca thailandese (durian, rambutan e mango) parte per un viaggio che culminerà nella distribuzione della frutta nel vasto mercato cinese. Una spedizione che rappresenta molto di più di un semplice trasporto di merci: è una testimonianza della crescente importanza della linea ferroviaria tra Cina e Laos.

Collegando la Cina con Laos, Thailandia e altri Paesi dell'ASEAN, la ferrovia è diventata un ponte per il commercio della regione, incrementando in modo significativo il commercio transfrontaliero. Dalla data del suo debutto, il 3 dicembre 2021, alla fine dell'anno scorso, il traffico merci totale della ferrovia ha superato i 50 milioni di tonnellate, di cui 11,58 milioni di merci transfrontaliere.

La ferrovia è un chiaro esempio dello storico principio cinese basato su valori come l'amicizia, la sincerità, il beneficio reciproco e l'inclusione, nonché la promozione di buone relazioni e amicizia con i Paesi limitrofi.

Alla conferenza nazionale sul lavoro con i Paesi limitrofi, tenutasi a Pechino martedì e mercoledì, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l'impegno della Cina per la costruzione di una comunità basata su un futuro condiviso con i Paesi vicini.

In una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro, il presidente ha sottolineato che la Cina considera i Paesi vicini come una base vitale per lo sviluppo e la prosperità nazionale, un versante chiave per la salvaguardia della sicurezza nazionale nonché un'area strategica per la diplomazia generale del Paese.

Amicizia, sicurezza e prosperità

L'incontro ha rinnovato l'impegno della Cina per la promozione di rapporti di cooperazione, sicurezza e prosperità con i Paesi limitrofi, in linea con i principi di amicizia, sincerità, beneficio reciproco e inclusione, una filosofia proposta da Xi nel 2013 per favorire la diplomazia tra la Cina e i Paesi vicini.

Parlando alla Conferenza nazionale sul lavoro per gli affari esteri del 2014, il Presidente cinese ha ulteriormente precisato che la Cina promuoverà l'amicizia e il partenariato con i Paesi limitrofi, costruirà relazioni amichevoli, pacifiche e prospere e rafforzerà la cooperazione e l'interconnettività reciprocamente vantaggiose.

Zhou Fangyin, professore di relazioni internazionali presso l'Università di Studi Esteri del Guangdong, ha affermato che la coerenza e la stabilità della diplomazia di prossimità della Cina sono diventate un importante fattore di sicurezza nella regione, in un contesto di forte instabilità internazionale.

Nell'ultimo decennio, secondo il Ministero degli Esteri cinese, la Cina ha instaurato numerosi partenariati significativi, rapporti di cooperazione e relazioni strategiche di reciproco vantaggio con 28 Paesi limitrofi e con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

In questo modo, attraverso i negoziati la Cina è riuscita a risolvere le problematiche di confine con 12 Paesi limitrofi e ha sottoscritto trattati di buon vicinato e di cooperazione amichevole con altri nove.

Fase decisiva

La Conferenza ha sottolineato che le relazioni della Cina con i Paesi limitrofi sono attualmente le migliori dei tempi moderni e stanno entrando in una fase cruciale in cui le dinamiche regionali e le trasformazioni globali sono profondamente intrecciate.

Il documento ha invitato a considerare sia la situazione interna che quella internazionale e a coordinare le due grandi priorità: sviluppo e sicurezza.

La Cina ha promesso di collaborare con i Paesi vicini per consolidare la fiducia strategica reciproca, sostenere la regione nella ricerca di percorsi di sviluppo adatti alle rispettive condizioni e gestire adeguatamente le differenze.

Liu Qing, vicepresidente del China Institute of International Studies, ha osservato che, con il mondo che sta entrando in un nuovo periodo di crescente instabilità e di cambiamenti, il contesto interno cinese è più che mai interconnesso con l'ambiente circostante.

Liu ha aggiunto che, attraverso la costituzione di una comunità per un futuro condiviso con i Paesi confinanti, la Cina sta rafforzando l'integrazione economica, culturale ed ecologica nonché la cooperazione con tali Paesi, in linea con la realtà attuale.

La Cina ha raggiunto intese comuni sulla creazione di una comunità per un futuro condiviso con 17 Paesi limitrofi, ha siglato accordi di cooperazione Belt and Road con 25 Paesi, ha lavorato per integrare l'Iniziativa Belt and Road con i piani di cooperazione dell'ASEAN e dell'Unione Economica Eurasiatica e si è confermato il principale partner commerciale dei 18 Paesi limitrofi.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-10/China-draws-blueprint-for-win-win-cooperation-with-its-neighbors-1Cs5jYJfKuI/p.html

