CGTN : La Chine établit la feuille de route d’une communauté de territoires voisins au destin partagé

CGTN publie un article détaillant les avancées et les perspectives de coopération entre la Chine et ses pays limitrophes. En présentant les efforts déployés par la Chine pour bâtir une communauté de territoires voisins au destin commun, l’article met en lumière la manière dont le pays met en place un environnement à la fois stable et prospère, dont les valeurs intègrent les notions d’amitié, de sincérité, d’avantages réciproques et d’inclusion.

PÉKIN, 11 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cœur de la ville très animée de Kunming, capitale de la province du Yunnan située au sud-ouest de la Chine, un train chargé de fruits en provenance de Thaïlande, à savoir des durians, des ramboutans et des mangues s’ébranle lentement pour entreprendre un voyage visant leur distribution sur l’ensemble du vaste marché chinois. Au-delà du simple acheminement de marchandises, cette cargaison témoigne de l’importance grandissante de la ligne de chemin de fer raccordant la Chine au Laos.

En reliant la Chine au Laos, à la Thaïlande et à d’autres pays de la zone de l’ASEAN, cette ligne ferroviaire est devenue une incontournable des échanges commerciaux à l’échelle régionale et joue un rôle clé dans le développement des transactions transfrontalières. À fin 2024, le volume total de fret circulant sur cette ligne mise en service le 3 décembre 2021 dépassait les 50 millions de tonnes, dont 11,58 millions de tonnes de marchandises transfrontalières.

La ligne ferroviaire illustre clairement le principe chinois institué de longue date et reposant sur les notions d’amitié, de sincérité, d’avantages réciproques et d’inclusion, et traduit bien la volonté du pays de renforcer les liens de bon voisinage.

Lors de la conférence centrale axée sur les travaux en rapport avec les pays limitrophes qui s’est tenue à Pékin ce mardi et ce mercredi, le Président chinois Xi Jinping a réaffirmé l’engagement de la Chine en faveur d’une communauté au destin commun constituée avec ses pays voisins.

Un communiqué publié à l’issue de la réunion souligne que la Chine considère son voisinage comme un pilier essentiel du développement et de la prospérité du pays, un enjeu clé pour la sécurité nationale et une priorité dans la diplomatie globale chinoise.

Amical, sûr et prospère

La réunion a permis d’accentuer la volonté de la Chine de poursuivre sa campagne de promotion d’un voisinage amical, sûr et prospère, fondé sur les principes d’amitié, de sincérité, d’avantages réciproques et d’inclusion — une philosophie introduite par Xi Jinping en 2013 en vue d’instituer une diplomatie de voisinage.

À l’occasion de la conférence centrale de 2014 sur les affaires étrangères, la Central Conference on Work Relating to Foreign Affairs, le Président chinois avait déjà développé cette idée, annonçant que la Chine chercherait à renforcer l’amitié et à nouer plus de partenariats avec les pays limitrophes, à construire un voisinage amical, pacifique et prospère, et à favoriser une coopération mutuellement bénéfique ainsi qu’une meilleure interconnexion.

Zhou Fangyin, professeur de relations internationales à l’université des études étrangères du Guangdong, la Guangdong University of Foreign Studies, a souligné que dans un contexte international instable, la cohérence et la stabilité de la diplomatie de voisinage de la Chine représentent aujourd’hui deux critères essentiels de stabilité régionale.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, au cours de la dernière décennie la Chine a conclu plusieurs partenariats majeurs, établi des rapports de coopération et développé des relations stratégiques d’avantages réciproques avec 28 pays voisins, ainsi qu’avec l’ASEAN, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Ce faisant, elle a résolu au terme de négociations des différends frontaliers historiques à propos de territoires avec 12 pays voisins et signé des traités de bon voisinage et de coopération amicale avec neuf d’entre eux.

Une phase clé

Il est ressorti de la conférence que les relations de la Chine avec ses pays voisins sont actuellement à leur meilleur niveau depuis l’époque moderne. Elles entament une phase décisive, où les dynamiques régionales et les mutations globales sont étroitement imbriquées.

Ce constat a permis de tenir à la fois compte du contexte national et du contexte international, mais aussi de coordonner les deux principales priorités, à savoir le développement et la sécurité.

La Chine s’est engagée à collaborer avec ses voisins pour renforcer la notion de confiance stratégique mutuelle, accompagner les pays de la région dans leur quête de voies de développement adaptées à leurs conditions propres, et gérer les différends de manière constructive.

Liu Qing, vice-président de l’Institut chinois des études internationales, le China Institute of International Studies, a fait valoir que dans un monde qui entre dans une nouvelle période de turbulences et de mutations, l’environnement intérieur de la Chine est aujourd’hui plus que jamais étroitement lié à son environnement extérieur.

En construisant une communauté au destin commun avec ses voisins, la Chine renforce ses liens économiques, culturels et environnementaux avec eux, en accord avec les tendances actuelles, a-t-il ajouté.

La Chine s’est entendue avec 17 pays voisins pour bâtir une communauté au destin commun, a signé des accords de coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative avec 25 pays voisins, a conjugué les efforts de cette initiative avec les plans de coopération de la zone de l’ASEAN et de l’Union économique eurasiatique, tout en demeurant la principale partenaire commerciale de 18 de ses voisins.

