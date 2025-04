Abcourt annonce des financements pour relancer la mine Géant Dormant

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. («Abcourt» ou la «Société») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse d'annoncer un financement par dette de 8 millions de dollars américains en vue de financer la relance de sa mine et de son usine Géant Dormant.

Une entente de principe non-contraignante intervenue entre Abcourt et Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (« Nebari ») le 9 avril 2025 prévoit un financement garanti de 8 millions de dollars américains (environ 11 millions de dollars canadiens) (le «financement ») portant intérêt au taux de financement garanti à un jour (Secured Overnight Financing Rate) plus 12 %, avec une durée de 36 mois. Le financement est conditionnel à la réalisation d'un financement concurrent de 6 millions de dollars américains (environ 8,5 millions de dollars canadiens), en équité et/ou de dette subordonnée, à une revue diligente standard et à la signature de documents définitifs.

« Ce financement, conjugué au financement en équité, fournira le capital nécessaire pour relancer la mine et l'usine Géant Dormant, conformément à notre plan interne détaillé de la mine », a déclaré Pascal Hamelin, président et chef de la direction. « Une fois ces financements clôturés, avec les liquidités existantes, nous prévoyons que la société sera bien positionnée pour relancer et intensifier les opérations de la mine et de l'usine, y compris les besoins en fonds de roulement et les exigences corporatives. »

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires pour compléter le financement requis qui couvre le solde du capital nécessaire pour Géant Dormant, tel qu'estimé actuellement dans notre plan interne détaillé de la mine, tout en préservant un potentiel de hausse significatif pour les actionnaires d’Abcourt. »

Augmentation du financement en équité

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle a augmenté la taille de son placement privé sans intermédiaire précédemment annoncé, consistant en la vente de toute combinaison de :

170 000 000 d’unités de la Société (les « unités») au prix de 0,05 $ CA l’unité; et

141 666 667 actions ordinaires de la Société qui sont admissibles à titre d’«actions accréditives» au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (chacune, une «action accréditive») au prix de 0,06 $ CA l’action accréditive ; pour un produit brut pouvant atteindre 8 500 000 $ CA (le « placement privé »), dont un montant de 1 668 040 $ CA a été levé à ce jour (voir le communiqué de presse d’Abcourt du 3 avril 2025).

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,08 $ CA pour une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement privé (la « date de clôture »).

Dans l’éventualité où, durant la période comprise entre 12 mois et 36 mois suivant la date de clôture, le prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires dépasse 0,12 $ CA par action ordinaire pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs, la Société pourra, à son gré, après cette période de 20 jours, accélérer la date d’échéance des bons de souscription en envoyant un avis aux porteurs inscrits (un « avis d’accélération ») et en publiant un communiqué de presse (un « communiqué d’accélération des bons de souscription »). Dans ce cas, la date d’échéance des bons de souscription sera réputée être à 17 h 00 (heure de Montréal) le 30e jour suivant la plus tardive des dates suivantes : (i) la date d’envoi de l’avis d’accélération aux porteurs de bons de souscription, et (ii) la date de publication du communiqué d’accélération des bons de souscription.

Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention légale se terminant à la date qui est de quatre mois plus un jour suivant leur émission.

Les titres offerts ne seront pas, et n’ont pas été, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net provenant du financement et du placement privé pour relancer la mine et l'usine Géant Dormant ainsi que pour le remboursement des comptes fournisseurs en souffrance, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

Le placement privé et le financement devraient être clôturés vers le 30 mai 2025 et demeurent soumis à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca, ou contacter :

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com



Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de la réalisation du financement et du placement privé, ainsi que le montant et l'utilisation des fonds disponibles après la réalisation du financement et du placement privé. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

