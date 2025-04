Actualización del modelo de quema de Bitget Token (BGB) con una primera quema trimestral que supera los 30 millones de tokens

VICTORIA, Seychelles, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principal bolsa de criptomonedas y Web3, anunció una importante actualización del mecanismo de quema de Bitget Token (BGB). Esta mejora introduce un modelo con base en la utilidad que vincula la cantidad de quema trimestral de BGB con su uso en cadena, marcando la evolución del token hacia una mayor transparencia, cumplimiento y valor sostenible del mismo.

Para reflejar mejor la creciente integración del BGB en los ecosistemas centralizados y descentralizados, el nuevo mecanismo de quema vincula los volúmenes de quema trimestral a la cantidad de BGB utilizada para las cuotas de gas en cadena a través de las cuentas GetGas de Bitget Wallet. Al vincular la quema con el uso real, el modelo facilita la transformación de BGB como un activo clave en Web3 y las aplicaciones en el mundo real. La fórmula de quema tiene en cuenta el uso de BGB como cuotas de gas, el precio promedio trimestral y las constantes predefinidas para asegurar un proceso dinámico y verificable.

Ya se calculó la primera quema trimestral bajo este nuevo mecanismo. En el primer trimestre de 2025, se recargaron 6.943,63 BGB en las cuentas GetGas de Bitget Wallet para el uso de cuotas de gas en cadena. Según la nueva fórmula, en este trimestre se quemará un total de 30.006.905 BGB. Todos los datos relacionados con la quema, incluidos los registros de transacciones y las direcciones de monedero, son de acceso público en la cadena para asegurar una total transparencia.

“BGB se está convirtiendo en un puente vital entre los ecosistemas centralizados y descentralizados. Al vincular su mecanismo de quema a la utilidad real en la cadena, la cantidad de quema trimestral de BGB puede evolucionar con el uso real. Esta actualización favorece la adopción y permite una tokenomía transparente y sostenible”, señaló Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “A medida que BGB continúe ampliando su papel en los ecosistemas en cadena, cabe esperar un mecanismo de quema más sostenible”.

El Bitget Token (BGB) es el token de utilidad que abastece todo el ecosistema de Bitget, que abarca tanto su intercambio centralizado como su monedero descentralizado. BGB puede ser objeto de staking para obtener ingresos pasivos o calificar para populares airdrops de tokens a través de Launchpool y PoolX. También permite acceder anticipadamente a proyectos Web3 de gran potencial por medio de Launchpad y LaunchX. En la cadena, el BGB se utiliza para cubrir las cuotas de gas multicadena en Bitget Wallet. Contar con BGB aporta a los usuarios prestaciones exclusivas, como mejoras de nivel VIP y oportunidades de participación en los beneficios para los operadores de élite. Más que un simple token, el BGB es un punto de acceso para que los usuarios participen, influyan y crezcan junto al ecosistema de Bitget.

A principios de este año, el ecosistema BGB se fortaleció con la quema permanente de 800 millones de tokens en manos de equipos, lo que representa el 40 % del suministro total. Después de esta quema en enero de 2025, la oferta total se redujo a 1.200 millones, con el 100 % ahora en circulación.

Lanzado en julio de 2021 a un precio inicial de 0,0585 USDT, el BGB alcanzó un máximo histórico de 8,5 USDT en diciembre de 2024, con unas ganancias acumuladas de más de 100 veces. Según CoinMarketCap, ahora se encuentra entre los tres principales tokens nativos de CEX por capitalización de mercado y figura entre los 30 mejores criptoactivos.

Para obtener más información sobre la quema de BGB, visite este enlace.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

