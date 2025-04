Procaps Group asegura una inversión de capital de 130 millones de dólares y completa una reestructuración integral de deuda, mientras nuevos inversores asumen el liderazgo estratégico

Nuevos inversores asumen el liderazgo estratégico mientras la sede se traslada a Bogotá, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de crecimiento, ejecución y transformación bajo una gobernanza mejorada

La empresa acelera su recuperación con cambios en el liderazgo, realineación regional, venta de activos no esenciales y una gobernanza renovada

MIAMI and BOGOTÁ, Colombia, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Procaps Group, S.A. (“Procaps” o la “Compañía”), una empresa farmacéutica y de salud integrada líder en América Latina, anunció hoy un hito importante en su proceso de transformación con la culminación exitosa de una inversión de capital de 130 millones de dólares (incluyendo las notas convertibles garantizadas previamente anunciadas emitidas a Hoche Partners Pharma Holding S.A.) y la finalización de una reestructuración integral de deuda con sus principales prestamistas, marcando un punto de inflexión en la estrategia de transformación multifásica de la Compañía, centrada en el crecimiento, la ejecución disciplinada y una gobernanza corporativa mejorada.

Como parte de esta reestructuración integral, nuevos inversores estratégicos han asumido formalmente el liderazgo de la Compañía, aportando un renovado enfoque en la excelencia operativa, la disciplina financiera y la generación de valor a largo plazo. Este nuevo liderazgo irá acompañado de la implementación de estándares internacionales más altos en gobernanza y cumplimiento, que incluirán controles internos más rigurosos y una cultura fortalecida de transparencia y responsabilidad.

Estos logros refuerzan el compromiso de la Compañía de restaurar su salud financiera, mejorar su desempeño operativo y reconstruir un crecimiento sostenido bajo la dirección de un nuevo grupo de inversores y una estructura organizacional rediseñada.

Una Base de Capital Fortalecida y Nueva Gobernanza Corporativa

La recaudación privada de capital, compuesta por una colocación privada de 90 millones de dólares en acciones ordinarias de Procaps y la emisión de 40 millones de dólares en notas convertibles garantizadas a finales de 2024 – con la posterior conversión de dichas notas en acciones ordinarias – fue asegurada por Chemo Project S.A., Becaril S.A., Flying Fish Ventures L.P., Saint Thomas Commercial S.A., Santana S.A., Hoche Partners Pharma Holding S.A. y otros inversores. En conjunto, estos accionistas poseen ahora aproximadamente el 90% de la Compañía.

Hoche Partners pretende jugar un papel clave en la dirección de la transformación de la Compañía y continuar apoyando la estrategia a largo plazo de Procaps. Los nuevos accionistas – compuestos por inversores experimentados con profundo conocimiento en los sectores de salud y farmacéutica – participarán activamente en orientar la recuperación de la Compañía. Su apoyo, liderazgo y visión a largo plazo serán fundamentales para posicionar a Procaps y atravesar con éxito esta etapa crítica, construyendo un futuro sostenible.

“Este es un momento crucial y transformador para Procaps,” afirmó Alejandro Weinstein, Presidente del Consejo y representante de Hoche Partners. “Con este grupo de inversores tan sólido y comprometido, que confía en el futuro de Procaps, la empresa está en condiciones de estabilizarse, recuperar la confianza y generar valor a largo plazo a través de la disciplina operativa y un enfoque estratégico renovado. Nuestra visión es convertir a Procaps en una de las plataformas farmacéuticas más admiradas en América Latina.”

Reestructuración Integral de Deuda Completada

Procaps también ha finalizado una reestructuración integral de su deuda con los principales prestamistas, que abarca aproximadamente 209 millones de dólares de deuda anteriormente objeto de tolerancia, diseñada para apoyar la sostenibilidad a largo plazo y la flexibilidad en el flujo de caja. El acuerdo con los principales prestamistas incluye:

Extensión de vencimientos y revisión de los términos de pago , que mejoran la liquidez a corto y mediano plazo;

, que mejoran la liquidez a corto y mediano plazo; Reperfilamiento de las obligaciones , para alinearlas con el cronograma de recuperación operativa de la Compañía;

, para alinearlas con el cronograma de recuperación operativa de la Compañía; Ajuste de los covenants , que se adaptan a la operatividad y al plan estratégico; y

, que se adaptan a la operatividad y al plan estratégico; y Preservación de la liquidez, para apoyar las operaciones diarias y las iniciativas estratégicas.

Como parte del acuerdo, algunos prestamistas han acordado convertir una parte de sus créditos en capital social de la Compañía, lo que refuerza la alineación entre los prestamistas y el éxito a largo plazo de la empresa.

Se espera que esta reestructuración mitigue la incertidumbre financiera a corto plazo, alinee la estructura de capital de la Compañía con sus objetivos operativos y respalde la ejecución de su plan estratégico. “Esta reconfiguración financiera nos brinda el respiro y la flexibilidad necesarios para enfocarnos en lo que realmente importa: reconstruir el núcleo del negocio y crear valor sostenible,” afirmó Melissa Angelini, Co-CEO interina.

Un Año de Recuperación en Marcha

Tras un 2024 desafiante, el enfoque de la Compañía en este año se ha orientado a ejecutar su estrategia de recuperación:

Implementación continua del plan de remediación anunciado anteriormente, relacionado con los hallazgos de la investigación interna previamente comunicada, que aborda controles internos, gobernanza y reportes financieros;

relacionado con los hallazgos de la investigación interna previamente comunicada, que aborda controles internos, gobernanza y reportes financieros; Finalización de la reelaboración de los estados financieros de períodos anteriores y publicación de los estados financieros auditados de 2023 y 2024 lo antes posible;

y publicación de los estados financieros auditados de 2023 y 2024 lo antes posible; Implementación sostenida de medidas estructurales para la eficiencia de costos y centralización de la toma de decisiones, que impulsen el apalancamiento operativo; y

y centralización de la toma de decisiones, que impulsen el apalancamiento operativo; y Priorización de la expansión de márgenes mediante una disciplina en el desempeño y la simplificación del negocio.

“Hemos entrado en una fase intensa de ejecución,” declaró Melissa Angelini, Co-CEO interina. “2025 es un año de reconstrucción. Trabajamos incansablemente para restaurar la credibilidad, desbloquear la eficiencia y sentar las bases para un crecimiento sostenible. Nuestros equipos están centrados en la presentación de los estados financieros retrasados y en cumplir nuestros compromisos.”

Traslado de la Sede y Transformación Organizacional

Como parte de su proceso de transformación, Procaps ha trasladado su sede corporativa a Bogotá, Colombia, acercando las decisiones estratégicas, financieras y ejecutivas a los mercados clave de la Compañía.

Es importante destacar que este traslado no afecta la presencia operativa en Barranquilla, donde continuarán ubicados los centros de manufactura, desarrollo de productos y otros equipos operativos clave. Barranquilla sigue siendo un núcleo crítico para la innovación y producción de la Compañía, y su papel en el impulso del negocio se mantiene inalterado.

El traslado de la sede forma parte de una reestructuración interna más amplia que incluye:

Centralización de Finanzas, FP&A, Cumplimiento, Legal, IT y funciones de soporte clave;

Transiciones en el liderazgo, orientadas a una cultura gerencial de alto desempeño y responsabilidad;

orientadas a una cultura gerencial de alto desempeño y responsabilidad; Mejoras en la gobernanza; y

y Fortalecimiento de los controles internos, los reportes y la disciplina operativa, para apoyar la transparencia y la ejecución.

Realineación Regional y Revisión de Activos

Para aumentar la responsabilidad y mejorar el desempeño comercial, la Compañía está reorganizando sus operaciones en cinco clusters regionales:

Colombia

Brasil

Estados Unidos

Andinos (Perú, Ecuador, Bolivia)

CENAM (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana — anteriormente CAN y CASAND)



Adicionalmente, la Compañía continúa evaluando activamente alternativas estratégicas para activos no esenciales. Varias conversaciones se encuentran en fases avanzadas, con posibles ingresos que se utilizarían para reducir el endeudamiento y reinvertir en activos y operaciones estratégicos y de alto margen.

Comienza un Nuevo Capítulo

Con una estructura de capital más sólida, un balance simplificado y un liderazgo renovado, Procaps está en posición de ejecutar su transformación con disciplina, claridad y propósito.

La Compañía se enfoca en:

Restaurar la rentabilidad mediante la eficiencia operativa y el control de costos;

mediante la eficiencia operativa y el control de costos; Reforzar la gobernanza y la transparencia en todos los niveles de la organización;

en todos los niveles de la organización; Cumplir el plan de remediación y publicar los resultados financieros lo antes posible;

y publicar los resultados financieros lo antes posible; Desbloquear valor mediante la venta de activos no esenciales y centrándose en segmentos estratégicos y de alto margen; y

mediante la venta de activos no esenciales y centrándose en segmentos estratégicos y de alto margen; y Invertir en innovación y crecimiento comercial, con especial énfasis en medicamentos de prescripción (Rx) y la expansión de su alcance global en CDMO.



Aunque el camino a seguir seguirá requiriendo decisiones difíciles y una ejecución sostenida, las bases para una recuperación ya están sólidamente establecidas. Con el apoyo de un grupo de inversores comprometido, prestamistas involucrados y equipos dedicados en la región, Procaps entra en una nueva fase de transformación: una etapa que prioriza la estabilidad, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo.

Asesores

Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor principal y consejero en EE. UU. para Procaps en la colocación privada de 130 millones de dólares y en la reestructuración de aproximadamente 209 millones de dólares de deuda. Arendt & Medernach S.A. y Phillipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria actuaron como consejeros en Luxemburgo, Colombia y Perú, respectivamente. FTI Consulting actuó como asesor financiero exclusivo de la Compañía, brindando apoyo en la estructuración y ejecución de las transacciones de aumento de capital y reestructuración de deuda.

Acerca de Procaps Group

Procaps Group, S.A. es una destacada empresa internacional integrada en el sector de la salud y la farmacéutica, enfocada en desarrollar, manufacturar y comercializar soluciones farmacéuticas en más de 50 mercados. Con una plataforma de fabricación propia, un amplio portafolio de tecnologías diferenciadas y presencia en América Latina y Estados Unidos, Procaps está comprometida con la mejora de la salud y el bienestar a nivel global. Para obtener más información, visite investor.procapsgroup.com

Investor Contact:

ir@procapsgroup.com

investor.procapsgroup.com



Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas”. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos tales como “pronosticar”, “pretender”, “buscar”, “objetivo”, “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”, “planificar”, “perspectiva” y “proyectar”, entre otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros, o que no son afirmaciones de hechos históricos. Dichas declaraciones prospectivas respecto a ingresos, ganancias, desempeño, estrategias, sinergias, perspectivas, pronósticos y otros aspectos del negocio de Procaps se basan en expectativas actuales sujetas a riesgos e incertidumbres. Diversos factores podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en estas declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, los riesgos e incertidumbres detallados ocasionalmente en los documentos presentados – o que se presentarán – ante la SEC por Procaps, así como otras presentaciones realizadas por la Compañía ante la SEC. Por consiguiente, las declaraciones prospectivas, incluidas cualquier proyección o análisis, no deben considerarse como hechos y no deben utilizarse como predicción precisa de resultados futuros. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en nuestras expectativas y creencias actuales sobre desarrollos futuros y sus posibles efectos en Procaps. Dichas declaraciones involucran riesgos, incertidumbres (algunos de los cuales están fuera de nuestro control) y otras suposiciones que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de lo expresado o implícito en las mismas. En caso de que uno o varios de estos riesgos o incertidumbres se materialicen, o si alguna de nuestras suposiciones resulta incorrecta, los resultados reales podrían variar significativamente de lo proyectado. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea a consecuencia de nueva información, sucesos futuros u otras causas, salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables. Por ello, no se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones.

Legal Disclaimer:

