Oregon Governor Appoints New Member to the Oregon State Board of Agriculture

Oregon Gov. Tina Kotek has appointed Michael Dill, Director of Advocacy and Sustainability, Organically Grown Company (OGC), to the Oregon State Board of Agriculture. Dill’s appointment is effective immediately. He will serve a four-year term with an option to reapply for a second term.

Dill, a trusted leader and passionate advocate, brings over 15 years of experience to his new role. His expertise and leadership in advancing organic and regenerative agriculture have been widely recognized, making him a strong addition to the Board.

“I am honored to represent the organic fruit and vegetable industry on the Oregon State Board of Agriculture,” said Dill. “Fruits and vegetables make up the largest sector of the organic industry and I’m excited to share my knowledge and experience that spans the entire supply chain with the board and the Oregon Department of Agriculture.”

Dill earned a Bachelor of Science in Food Science and Technology and Minors in degrees in Horticulture and Chemistry from Oregon State University. In addition to his job at OGC, Dill holds leadership roles across the organic industry. He was recently appointed to the U.S. Department of Agriculture’s Fruit and Vegetable Industry Advisory Committee (FVIAC). He also serves as Chair of the Oregon Organic Coalition, Vice-Chair of the Organic Trade Association’s Produce Sector Council, and Organic Produce Wholesalers Coalition Coordinator. In addition, Dill sits on the Coalition for Organic and Regenerative Agriculture governing council and the Organic Farming Research Foundation board.

The Governor, as the responsible authority, appoints all Board of Agriculture members. The Oregon State Board of Agriculture is a 10-member board that advises the Oregon Department of Agriculture on policy issues, develops recommendations on key agricultural issues, and advocates for the state’s agriculture industry in general. The Board is established by Oregon Revised Statute 561.372.

For more information about the Oregon State Board of Agriculture, its members, and its vision, please visit ODA online. We encourage you to learn more about the Board and its important work in shaping Oregon's agriculture industry.

La Gobernadora de Oregón nombra a un nuevo miembro de la Junta Estatal de Agricultura de Oregón

La Gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha nombrado a Michael Dill, Director de Promoción y Sostenibilidad de Organically Grown Company (OGC), miembro de la Junta Estatal de Agricultura de Oregón. El nombramiento de Dill es efectivo inmediatamente. Su mandato será de cuatro años, con la opción de volver a presentarse para un segundo mandato.

Dill, líder de confianza y defensor apasionado, aporta más de 15 años de experiencia a su nuevo cargo. Su experiencia y liderazgo en la promoción de la agricultura ecológica y regenerativa han sido ampliamente reconocidos, lo que le convierte en una sólida incorporación a la Junta.

“Me siento honrado de representar al sector de las frutas y hortalizas ecológicas en la Junta de Agricultura del Estado de Oregón”, declaró Dill. “Las frutas y hortalizas constituyen el sector más grande de la industria orgánica y estoy emocionado de compartir mi conocimiento y experiencia que abarca toda la cadena de suministro con la junta y el Departamento de Agricultura de Oregón.»

Dill se licenció en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y se especializó en Horticultura y Química en la Universidad Estatal de Oregón. Además de su trabajo en el OGC, Dill desempeña funciones de liderazgo en toda la industria ecológica. Recientemente ha sido nombrado miembro del Comité Asesor de la Industria de Frutas y Hortalizas (FVIAC) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También es Presidente de la Coalición Ecológica de Oregón, Vicepresidente del Consejo Sectorial de Productos de la Asociación de Comercio Ecológico y Coordinador de la Coalición de Mayoristas de Productos Ecológicos. Además, Dill forma parte del consejo de gobierno de la Coalición para la Agricultura Ecológica y Regenerativa y del consejo de la Fundación de Investigación sobre Agricultura Ecológica.

El Gobernador, como autoridad responsable, nombra a todos los miembros de la Junta de Agricultura. La Junta de Agricultura del Estado de Oregón es un consejo de 10 miembros que asesora al Departamento de Agricultura de Oregón en cuestiones políticas, elabora recomendaciones sobre temas agrícolas clave y aboga por la industria agrícola del estado en general. La Junta está establecida por el Estatuto Revisado de Oregón 561.372.

Para obtener más información sobre la Junta Estatal de Agricultura de Oregón, sus miembros y su visión, visite ODA en línea. Le animamos a aprender más sobre la Junta y su importante labor en la configuración de la industria agrícola de Oregón.