ZenaDrone amplía la fabricación nacional para clientes comerciales de EE. UU. y para la defensa de EE. UU. sin necesidad de aumentar los precios

VANCOUVER, Columbia Británica, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de tecnología especializada en drones con IA (Inteligencia Artificial), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, hoy proporciona una actualización sobre los planes de expansión de su filial estadounidense ZenaDrone, para la fabricación bajo el sello 'Hecho en EE.UU.' (Made in America), en vista de los recientes aumentos de aranceles anunciados por la actual administración de Estados Unidos. ZenaTech mantiene su compromiso con la fabricación nacional de soluciones de drones de defensa de EE. UU., incluidas las inversiones locales estratégicas y las cadenas de suministro que cumplen con los requisitos militares. ZenaDrone ahora trasladará parte de su producción de drones comerciales para clientes comerciales de EE. UU. a Arizona, lo que significa que no hay necesidad de aumentar los precios para que los clientes compensen los costos arancelarios.

La sede de ZenaDrone está en Phoenix, Arizona, que incluye ventas, administración, investigación y desarrollo y operaciones de pruebas aéreas. La empresa planea expandir sus capacidades de fabricación durante los próximos dos meses para producir drones para clientes comerciales de EE. UU. Además de la producción planificada para el ejército de EE. UU. Esta expansión incluirá hasta 2,000 pies cuadrados adicionales de espacio de producción. Esta será la segunda instalación de fabricación global; la empresa cuenta actualmente con instalaciones de desarrollo y producción para los drones ZenaDrone 1000 y serie IQ en sus instalaciones de 10.000 pies cuadrados en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.

En respuesta a la evolución del escenario comercial, ZenaTech también espera que la expansión de su planta de fabricación con sede en Phoenix traiga más de 150 nuevos empleos a la región para finales de 2026.

"Mientras los aranceles pueden ser desafiantes, también revelan qué empresas son realmente ágiles. ZenaTech siempre ha tenido una visión a largo plazo; está comprometida con la gestión inteligente de los recursos y las cadenas de suministro, y preparada para adaptarse a los cambios globales", dijo el director ejecutivo Shaun Passley, Ph.D. "Con el aumento de las prohibiciones estadounidenses sobre drones y componentes chinos, y los incentivos locales para la producción nacional, estamos bien posicionados para expandir nuestra fabricación en Arizona, también creando más empleos estadounidenses de primera calidad, agregó el Sr. Passley.

ZenaDrone completó previamente dos pruebas pagadas utilizando sus productos de drones con la Fuerza Aérea de EE.UU. y la Reserva de la Marina de EE.UU. para aplicaciones de logística y transporte llevando carga crítica, como sangre, en el campo. ZenaTech anteriormente anunció que la cadena de suministro de ZenaDrone cumplirá con la NDAA (Ley de Autorización de Defensa Nacional) mediante la fabricación de sus cámaras y repuestos en su empresa Spider Vision Sensors establecida en Taiwán.

La empresa ha iniciado la planificación de ciberseguridad y controles internos en preparación para solicitar la certificación Green UAS (Sistemas Aéreos no Tripulados), un requisito para las empresas de drones que desean vender a agencias gubernamentales, fuerzas del orden, equipos de primeros auxilios y muchas empresas comerciales. Esta certificación sirve como un camino hacia la certificación Blue UAS más estricta, que la empresa se propone solicitar posteriormente, para ingresar al mercado de defensa de EE. UU. permitiendo ventas directas al Departamento de Defensa y otras agencias relacionadas con la defensa.

El mercado global de drones militares fue estimado como una industria de US $ 14 mil millones en 2023, que incluye el mercado estadounidense de $ 5 mil millones, y se espera que aumente a $ 47 mil millones en todo el mundo para 2032 según la investigación de Fortune Business Insights. El segmento de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y objetivización (ISRT) es el segmento más grande para drones militares, utilizado para recopilar información y datos cruciales en un territorio objetivo. El sector de logística y transporte es el segundo segmento más grande. ZenaDrone se dirige a todos estos segmentos utilizando sus drones multifunción de IA.

