Correction: AB Akola group pirmasis pusmetis: grynasis pelnas augo daugiau nei trečdaliu

AB Akola group atsižvelgdama į Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros departamento atlikto tikslinio neplaninio Bendrovės patikrinimo rezultatus ir sudaryto administracinio susitarimo 2025 m. balandžio 8 d. nurodytas sąlygas patikslina 2025 m. vasario 19 d. paskelbtą pranešimą apie 2024-2025 m. 6 mėn. (I ir II ketv.) AB Akola group įmonių grupės finansinius rezultatus taip, kad jie atitiktų 15 Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto 31, 38 straipsnių ir 8 Tarptautinio apskaitos standarto 13 straipsnio reikalavimus visoje apimtyje. Patikslinta 2024-2025 m. bei palyginamojo laikotarpio pusmečio ir ketvirčio konsoliduotosios pajamos, parduotų prekių kiekis tonomis, bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas bei EBITDA. Patikslinta veiklos segmento "Partnerystės su ūkininkais" sertifikuotų sėklų, trąšų ir augalų apsaugos priemonių pajamos, bendrasis ir veiklos pelnas bei kiekiai. Kiti skelbti duomenys nesikeitė, prisegti priedai nekoreguojami.

AB Akola group ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2024–2025 finansinių metų pusmečio konsoliduotos pajamos viršijo 761 mln. Eur ir buvo 3 % didesnės, lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu.

Grupė pardavė 1 574 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 10,2 % daugiau nei pernai tuo pat metu.

Konsoliduotas pusmečio pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 44 mln. Eur ir buvo 11 % didesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas išaugo 34 % iki 19 mln. Eur.

2023–2024

I pusm. 2024–2025

I pusm. Palyg.

2024–2025

su 2023–2024, % Parduota prekių tonomis 1 428 159 1 574 232 10,2 Pajamos, tūkst. Eur 736 633 761 710 3,4 Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 79 125 82 462 4,2 EBITDA, tūkst. Eur 39 445 43 840 11,1 Veiklos pelnas, tūkst. Eur 25 755 28 771 11,7 Grynasis pelnas, tūkst. Eur 14 302 19 167 34,0

























AB Akola group antrojo 2024–2025 finansinių metų ketvirčio konsoliduotos pajamos siekė 381 mln. Eur ir buvo 20 proc. didesnės, lyginant su ankstesniais metais (318 mln. Eur). Bendrasis antrojo ketvirčio pelnas didėjo nuo 28,3 mln. Eur iki 38,9 mln. Eur, o veiklos pelnas – nuo 1,3 mln. Eur iki 10,5 mln. Eur. Grynasis pelnas buvo 7 mln., lyginant su 2,9 mln. Eur nuostoliu per ankstesnių metų atitinkamą ketvirtį.

„Visuose veiklos segmentuose pajamos augo, nežymiai mažėjo tik mažajame veiklos segmente „Kiti produktai ir paslaugos“. Visi keturi veiklos segmentai buvo pelningi. Maisto produktų segmento veiklos pelnas augo daugiausiai, net 87 proc.; segmento „Partnerystė su ūkininkais“ veiklos pelnas traukėsi 42 proc., žemės ūkio bendrovių veiklos pelnas traukėsi labiausiai – 29 proc. Net esant vis dar nepalankioms žemės ūkiui sąlygoms veiklų diversifikacija leido Grupei uždirbti daugiau pelno,“ – sakė AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.

„Partnerystė su ūkininkais“ segmento pajamos viršijo 556 mln. Eur ir sudarė 73 % visų Grupės ataskaitinio laikotarpio pajamų. Segmento bendrasis pelnas buvo 38 mln. Eur, o veiklos pelnas 8 mln. Eur.

„Per ataskaitinį laikotarpį nupirkome 1 279 tūkst. tonų grūdų ir aliejinių sėklų arba 4 proc. mažiau nei pernai. Nuosavi grūdų elevatoriai priėmė 6 proc. mažesnius kiekius nei pernai, nes jų apyvartumas sumažėjo dėl šiek tiek ilgesnės sandėliavimo trukmės, tikintis palankesnių kainų rinkoje. Antrąjį finansinių metų ketvirtį buvo nuspręsta nebesitikėti ženklesnio grūdų kainų augimo ir intensyvinti grūdų pardavimus. Pardavėme 725 tūkst. tonų grūdų ir aliejinių sėklų, arba beveik 11 proc. daugiau nei ankstesniais metais tuo pačiu metu, prekybos šiais produktais pajamos augo 3 proc. iki 195 mln. Eur, o bendrasis pelnas per metus nesikeitė ir buvo 4,6 mln. Eur. Gruodžio mėnesį įsigytos Latvijos įmonės SIA „Elagro Trade“ pelno ir nuostolių ataskaita pusmečio rezultatuose dar neatsispindi,“ – aiškino M. Šileika.

Kombinuotų pašarų ir premiksų pagaminta 10 proc. daugiau, nei pernai. Šių produktų pardavimai išaugo beveik 16 proc., lyginant su ankstesniais metais. Pasak M. Šileikos, parduota tiek produkcijos, kiek Grupė pajėgi pagaminti, tačiau vidutinė pardavimo kaina buvo 10 proc. žemesnė nei prieš metus. Žaliavų ir priedų pašarams parduota 11 proc. mažiau, arba 251 tūkst. tonų, tačiau šiek tiek didesnėmis kainomis. Bendros pašarų, žaliavų jiems ir premiksų prekybos pajamos sumažėjo 2 proc. iki 200 mln. Eur, o bendrasis pelnas – 8 proc. iki 10 mln. Eur.

Grupės pajamos iš sertifikuotų sėklų, trąšų ir augalų priežiūros priemonių augo 11 proc. iki 110 mln. Eur, bendrasis šios veiklos pelnas mažėjo 12 proc. ir buvo 9,7 mln. Eur.

„Šių produktų prekyba buvo gana sėkminga, tačiau parduodamos produkcijos kainos laikėsi gana žemame lygyje. Trąšų pardavėme beveik 34 proc. daugiau, jų prekybos pajamos augo beveik 14 proc., o bendrasis pelnas mažėjo 25 proc., nes pardavimo kainos buvo maždaug 15 proc. žemesnės nei pernai. Augalų apsaugos produktų ir mikroelementų pardavėme net 191 proc. daugiau, jų prekybos pajamos didėjo mažiau, 12 proc., tačiau bendrasis pelnas traukėsi 15 proc. Būtent šią prekių kategoriją labiausiai veikia vis dar prastoka finansinė ūkininkų padėtis ir stipri konkurencija rinkoje. Sėklų parduota 4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, prekybos pajamos paaugo 2 proc., bendrasis pelnas paaugo 6 proc.,“ – sakė M. Šileika.

Žemės ūkio technikos, įrangos bei paslaugų žemės ūkiui rinka ir toliau traukėsi visose Baltijos šalyse dėl žemų žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų bei išaugusių skolinimosi kaštų. Grupės pajamos iš žemės ūkio dirbimo ir fermų technikos bei įrangos pardavimo, nuomos bei įvairių paslaugų susitraukė 11 proc. iki 45 mln. Eur, o šių veiklų bendrasis pelnas mažėjo beveik 22 proc. iki 6,7 mln. Eur.

„Žemės ūkio verslui sąlygos tikrai buvo nepalankios, tačiau turime ir kuo pasidžiaugti: susitraukusios rinkos sąlygomis mūsų užimama rinkos dalis pagal kombainų pardavimus augo visose Baltijos šalyse, pagal traktorių pardavimus užimama rinkos dalis Lietuvoje paaugo, Latvijoje išliko ta pati, Estijoje truputį mažėjo. Bendrai paėmus užimamą rinkos dalį padidinome, ir tai yra geras pasiekimas,“ – sakė M. Šileika.

Segmento „Maisto gamyba“ pajamos, sudarę 27 proc. bendrų Grupės pajamų, beveik siekė 216 mln. Eur. Šios veiklos bendrasis pelnas buvo 39,8 mln. Eur, o veiklos pelnas – 19,4 mln. Eur.

„Parduotos vištienos ir jos produktų kiekis augo 10 proc., pajamos iš paukštininkystės veiklos didėjo 12 proc. iki 155 mln. Eur, bendrasis šios veiklos pelnas išaugo 92 proc. iki 30,4 mln. Eur. Paukštininkystės verslas džiaugiasi ir pagerėjusiais broilerių auginimo efektyvumo rodikliais,“ – sakė M. Šileika.

Miltų ir kepimo mišinių gamyba išliko beveik tame pačiame lygyje, tačiau auga jų sunaudojimas įmonių grupės viduje – apie 38 proc. sunaudota aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybai, o parduota 13 proc. mažiau. Džiūvėsėlių gamyba augo 11 proc., parduotas kiekis didėjo 8 proc. Šių produktų grupė generavo 16 proc. mažiau pajamų iš sandorių su išorės klientais (11 mln. Eur), tačiau jos bendrasis pelnas augo 4,5 proc. iki 2,4 mln. Eur.

Greito paruošimo produktų ir paruoštų vartojimui produktų pagaminta 4,5 proc. mažiau, tačiau parduota 19,5 proc. daugiau. Šios veiklos pajamos augo 8 proc. iki 46 mln. Eur, o bendrasis pelnas mažėjo 9 proc. iki 6,9 mln. Eur.

„Lapkričio pabaigoje oficialiai paleidome veikti naują greito paruošimo makaronų gamyklą Alytuje, nukreipdami į ją dalį žaliavų. Tačiau kai kurių gamybos procesų testavimo ir įrangos kalibravimo darbai vis dar tebevyksta, pilnu pajėgumu tikimasi pradėti dirbti tik trečiąjį ar net ketvirtąjį finansinių metų ketvirtį. Džiūvėsėlių gamyklos statybos Kėdainiuose vyksta pilnu tempu, gamybos paleidimas turėtų vykti pagal grafiką“, – sakė M. Šileika.

Segmento „Ūkininkavimas“ pajamos, sudarančios 3 proc. bendrų Grupės pajamų, buvo beveik 27 mln. Eur. Šios veiklos bendrasis pelnas buvo 2,6 mln. Eur, o veiklos pelnas 1,1 mln. Eur.

„Mūsų žemės ūkio bendrovės per ataskaitinį laikotarpį nuėmė virš 132 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 3 proc. daugiau nei pernai. Kviečių, salyklinių miežių, cukrinių runkelių derlingumai išaugo, žieminių rapsų derlius truputį sumažėjo, o dalies pupų ir žirnių derliaus netekome dėl vasaros sausros. Ir nors esame pardavę 11 proc. daugiau produkcijos nei pernai tuo pat metu, dėl žemesnių produkcijos supirkimo kainų augalininkystės veiklos pajamos mažėjo beveik 3 proc. iki 16,9 mln. Eur ir buvo patirtas nedidelis 25 tūkst. Eur nuostolis.

Pieno primelžėme virš 19 tūkst. tonų – tiek pat kiek ankstesniais metais, tuo tarpu pienininkystės pajamos augančių pieno supirkimo kainų fone didėjo 22 proc. iki 9,6 mln. Eur. Pienininkystė generavo 141 proc. didesnį bendrąjį pelną nei pernai tuo pačiu metu, arba 2,7 mln. Eur,“ – sakė M. Šileika.

Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos sudarė 1 proc. Grupės pajamų, ir buvo 9,8 mln. Eur. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 2,1 mln. Eur, o veiklos pelnas 0,25 mln. Eur.

„Šio veiklos segmento pajamos mažėjo 2 proc., tačiau bendrasis pelnas augo 3,8 proc. Pereidami prie geresnės kokybės naminių gyvūnų ėdalo gamybos, pagaminome jo 33 proc. mažiau nei pernai, pardavėme 24 proc. mažiau bei gavome 15 proc. mažiau pardavimo pajamų. Kitos šio segmento veiklos augo: veterinarinės farmacijos pardavimo pajamos didėjo 10 proc., o kenkėjų kontrolės ir higienos prekių prekybos pajamos augo net 42 proc. Pastaroji veikla ataskaitiniu laikotarpiu buvo pelningiausia segmente. Gruodžio mėnesį nusipirkome nedidelę kenkėjų kontrolės įmonę Latvijoje – ji turėtų sustiprinti šią veiklą, o kartu ir mūsų bendrą aktyvumą Latvijoje,“ – pasakojo M. Šileika apie veiklos segmento perspektyvas.

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Finansiniai Grupės metai prasideda liepos 1 d.

