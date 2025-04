¡Obtén el nuevo Pixel 9a y Google One AI Premium en Verizon y ahorra en grande!

NEW YORK, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

[En resumen]

El Pixel 9a ya está disponible en Verizon: Disponible en colores Obsidian e Iris por $13.88 al mes o "por nuestra cuenta" con cualquier plan ilimitado para nuevas líneas.

Disponible en colores Obsidian e Iris por $13.88 al mes o "por nuestra cuenta" con cualquier plan ilimitado para nuevas líneas. Beneficio de Google AI Premium: Los clientes de Verizon pueden obtener Google One AI Premium por $10 al mes (ahorro de $9.99 al mes), lo que les permite acceder a Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento.

Los clientes de Verizon pueden obtener Google One AI Premium por $10 al mes (ahorro de $9.99 al mes), lo que les permite acceder a Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento. Garantía de precio fijo: Verizon es el primer y único operador en la industria que ofrece a los clientes nuevos y existentes una garantía de precio fijo de tres años en todos los planes de myPlan y myHome. La garantía de precio excluye impuestos y tarifas.

[La gran noticia]

El Google Pixel 9a llega a Verizon con todo lo que te encanta de Pixel, incluyendo el poder de la inteligencia artificial (IA) con Gemini, una cámara increíble, un diseño duradero, funciones de seguridad sólidas, Pixel Drops y siete años de actualizaciones.

El Pixel 9a estará disponible el 10 de abril en colores Obsidian e Iris por $13.88 al mes durante 36 meses (0% APR [Tasa Anual Equivalente], $499.99 (precio minorista). Los suscriptores de servicios móviles y residenciales de Verizon también pueden aprovechar al máximo el Pixel 9a cuando agregan el beneficio Google One AI Premium a su cuenta. Esto complementa los diversos ahorros que Verizon ofrece en servicios de entretenimiento y productividad. Ya sea YouTube Premium, TravelPass o muchos más, sabes que te ofrecemos el mejor valor por tu dinero.

[Por qué Verizon es el mejor lugar para obtener tu Google Pixel 9a]

Tres años. Teléfono gratuito. Cero aumentos de precios en planes móviles. Control, ahorros y simplicidad para todos. Obtén el nuevo Google Pixel 9a, por nuestra cuenta con una línea nueva en cualquier plan de myPlan, sin necesidad de intercambio. Además, cámbiate a Verizon y obtén planes tan bajos como $30 por línea al mes con cuatro líneas con Unlimited Welcome y Auto Pay (más impuestos y tarifas). Verizon continúa brindando valor a sus clientes con una garantía líder en la industria: un precio fijo por 3 años en todos los planes de myPlan y myHome, y mensajes de texto gratis por satélite. La garantía de precio aplica únicamente a la tarifa mensual base.

Ofertas para negocios. Ahora todas las empresas pueden obtener el nuevo Google Pixel 9a por nuestra cuenta, con un plan de datos seleccionado y un acuerdo de compra de pago del dispositivo.

Beneficio épico de Gemini AI. Los clientes de Verizon pueden elegir Google One AI Premium como beneficio en su plan myPlan (móvil) o myHome (Internet) por solo $10 al mes, es decir, la mitad del precio habitual de $19.99. Este nuevo beneficio ofrece acceso a Gemini Advanced, 2 TB de almacenamiento y más beneficios en Google, todo en un paquete increíble que facilita las tareas cotidianas.

Prueba Verizon gratis. ¿Quieres un nuevo Pixel 9a, pero aún no eres cliente de Verizon? Regístrate para la prueba gratuita de Verizon y disfruta de datos premium ilimitados en 5G Ultra Wideband, nuestra red 5G más rápida, gratis durante 30 días sin interrumpir tu servicio actual. Descarga la aplicación My Verizon en tu teléfono iOS o Android desbloqueado y comienza tu prueba gratis hoy.

[Cómo conseguir tu Google Pixel 9a]

El Google Pixel 9a estará disponible el 10 de abril en las tiendas de Verizon y en Verizon.com . Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business en Internet para ver precios y promociones especiales para cada empresa. Cámbiate al nuevo teléfono inteligente Google Pixel 9a, el cual viene con tecnología de inteligencia artificial de Google, y aprovecha las ofertas y promociones especiales de Verizon.

Oferta de Pixel 9a por nuestra cuenta: se requiere compra de $499.99 (solo 128 GB) con una nueva línea de teléfono inteligente en un plan Unlimited Ultimate, Unlimited Plus pospago o Unlimited Welcome por 36 meses. Menos $499.99 de crédito promocional aplicado durante 36 meses; el crédito promocional caduca si se deja de cumplir con los requisitos; 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). La oferta no se puede combinar con otras ofertas.

Oferta comercial: (Nuevo/Actualizaciones): Se aplican impuestos y tarifas. Se requiere nueva línea o actualización de dispositivo con acuerdo de compra de pago del dispositivo, plan Business Unlimited Plus o Unlimited Pro. La nueva oferta de línea también está disponible con el plan Business Unlimited Start. Se aplica un crédito de $499.99 a la cuenta durante el plazo de tu acuerdo (hasta 36 meses, 0 % APR); el crédito promocional finaliza cuando ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Los créditos comienzan en 2 o 3 facturas e incluirán los montos de crédito correspondientes a partir de la fecha del pedido. No se puede combinar con otras ofertas de dispositivos. Tarifa mensual del Pixel 9a después del crédito: $0. Oferta disponible del 10 de abril al 30 de junio de 2025.

Garantía de precio de 3 años: myPlan: Se aplica a la tarifa base mensual vigente en ese momento para tus llamadas, mensajes de texto y datos. Excluye impuestos, tarifas, recargos, descuentos o promociones de planes adicionales y servicios de terceros. Nulo si alguna de las líneas se cancela o se traslada a un plan no elegible. Los beneficios del plan, los impuestos, las tarifas y los recargos están sujetos a cambios. myHome: Garantía de precio por 3 a 5 años, dependiendo del plan de Internet, para clientes nuevos y existentes de myHome. Se aplica únicamente a la tarifa base mensual vigente en ese momento, excluyendo cualquier otro cargo por configuración y equipo adicional, descuentos o promociones, beneficios del plan y cualquier otro servicio de terceros.

El beneficio Google One AI Premium requiere una línea suscrita a myPlan. Debes ser mayor de 18 años. Cancela en cualquier momento. Una oferta por línea elegible de Verizon; se aplican términos adicionales.

Actualizaciones de Pixel durante 7 años desde que el dispositivo estuvo disponible por primera vez en Google Store en los EE. UU. Consulta g.co/pixel/updates para obtener más detalles.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $134,000 millones en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, lo que satisface la demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad de los clientes.

