CBL International Limited Mengumumkan Keputusan Tahunan 2024 di Webcast

KUALA LUMPUR, Malaysia, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (NASDAQ: BANL), syarikat yang tersenarai di Nasdaq di bawah Banle Group, telah mengumumkan bahawa ia akan mengemukakan Laporan Tahunan 2024 dalam Borang 20-F pada 16 April 2025. Selepas itu, satu siaran langsung akan diadakan pada 17 April 2025, jam 10:00 pagi HKT (bersamaan dengan 16 April 2025, jam 10:00 malam ET). Dalam siaran langsung tersebut, pihak pengurusan akan membincangkan prestasi Kumpulan, inisiatif strategik dan perkembangan pasaran.

Hadirin Utama:

Dr. Teck Lim Chia, Pengerusi & Ketua Pegawai Eksekutif

Encik Nicholas Fung, Penolong Ketua Pegawai Kewangan

Cik Venus Zhao, Pengarah Perhubungan Pelabur & Perhubungan Awam



Pautan Pendaftaran:

Perihal Banle Group:

CBL International (NASDAQ: BANL) mewakili Kumpulan Banle, penyedia logistik bahan api marin termuka Asia-Pasifik yang beroperasi di 60+ pelabuhan global, termasuk hab utama di Eropah, Asia dan Amerika. Kumpulan memegang pensijilan ISCC EU & ISCC Plus untuk bahan api yang mampan. Ketahui lebih lanjut: www.banle-intl.com.

Hubungan Pelabur:

CBL International Limited

E-mel: investors@banle-intl.com

Pertanyaan Media:

Strategic Financial Relations Limited

Shelly Cheng | Tel: (852) 2864 4857

Iris Au Yeung | Tel: (852) 2114 4913

E-mel: sprg_cbl@sprg.com.hk

