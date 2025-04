Le PDG de Tritium annonce une solution révolutionnaire de recharge rapide en CC qui sera dévoilée à l’ACT Expo

Nommé PDG de Tritium en décembre 2024, Arcady Sosinov annonce une solution de recharge de véhicules électriques ultra-évolutive de nouvelle génération, qui sera dévoilée le 28 avril 2025 à l’ACT Expo à Anaheim, en Californie.

LEBANON, Tennessee, 09 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tritium, l’un des leaders mondiaux des chargeurs rapides à courant continu (CC) pour véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd’hui qu’il dévoilerait une architecture révolutionnaire de recharge rapide en CC lors du salon ACT Expo de cette année à Anaheim, en Californie, le 28 avril 2025. Cette architecture inédite améliore considérablement le modèle d’énergie partagée actuel de Tritium, créant un pool d’énergie partagée plus efficace et plus puissant voué à redéfinir les normes de l’industrie.

« Nous sommes impatients de dévoiler cette solution puissante et ultra-évolutive à nos clients actuels et futurs lors de l’ACT Expo », a déclaré Arcady Sosinov, PDG de Tritium. « Conçue pour offrir une flexibilité et une croissance ultimes, notre architecture nouvelle génération permettra d’utiliser bien plus de points de charge à un seul endroit. Elle ouvre le champ des possibles sur le marché aujourd’hui, en réduisant l’investissement en capital des clients et en fournissant des solutions de recharge ultra-rapides et flexibles pour une variété de VE. »

Sosinov a été nommé PDG de Tritium en décembre 2024. Avant de rejoindre Tritium, Sosinov a fondé et dirigé Freewire Technologies, un leader du secteur des solutions de gestion de l’énergie et de recharge ultra-rapide de véhicules électriques intégrées à la batterie, axées sur la résolution des contraintes d’infrastructure du réseau.

En plus de nommer Sosinov PDG, Tritium a promu en début d’année Aaron Jones au poste de directeur des ventes et nommé Philip Garton au poste de directeur financier. Aaron Jones était auparavant vice-président des ventes de Tritium. Fort d’une solide expérience en matière de leadership financier, Philip Garton participera au pilotage de la prochaine phase de croissance et d’expansion du marché de Tritium.

Tritium dévoilera sa nouvelle architecture de recharge, qui dépasse les capacités actuelles du marché, lors de l’ACT Expo au Anaheim Convention Center, le 28 avril 2025.

À propos de Tritium Depuis plus d’une décennie, Tritium fait figure de pionnier de la recharge rapide en courant continu, en proposant des solutions d’e-mobilité innovantes dont les entreprises et les conducteurs dépendent au quotidien. Tritium conçoit et produit du matériel et des logiciels exclusifs pour créer des solutions et des services de recharge rapide en CC avancés et fiables pour les véhicules électriques. Fabriqués aux États-Unis, ses chargeurs compacts et robustes sont conçus pour avoir fière allure et fonctionner dans des conditions difficiles, grâce à une technologie facile à installer, à posséder et à utiliser. Tritium se concentre sur l’innovation continue pour soutenir ses clients dans le monde entier. En 2024, l’activité mondiale Tritium a été rachetée par Exicom Tele-Systems Inc.

Contacts médias :

Steve Janisse

steve.janisse@newsmakersmedia.com

404-574-9206

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a86679b-3c5f-4e45-bd8c-3a4b2573e869

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.