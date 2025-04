CEO von Tritium kündigt revolutionäre DC-Schnellladelösung an, die auf der ACT Expo vorgestellt wird

Arcady Sosinov, der im Dezember 2024 zum CEO von Tritium ernannt wurde, kündigt eine ultra-skalierende EV-Ladelösung der nächsten Generation an, die am 28. April 2025 auf der ACT Expo in Anaheim, Kalifornien, vorgestellt wird.

LEBANON, Tennessee, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tritium, ein weltweit führender Anbieter von Gleichstrom (DC)-Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge, hat heute angekündigt, dass das Unternehmen auf der diesjährigen ACT Expo-Konferenz in Anaheim, Kalifornien, am 28. April 2025 eine revolutionäre Gleichstrom-Schnellladearchitektur der nächsten Generation vorstellen wird. Diese bahnbrechende Architektur erweitert das derzeitige Shared-Power-Modell von Tritium erheblich und schafft einen effizienteren und leistungsfähigeren Pool an gemeinsam genutzter Energie, der den Branchenstandard neu definieren wird.

„Wir freuen uns darauf, unseren bestehenden und zukünftigen Kunden auf der ACT Expo diese leistungsstarke, ultra-skalierbare Lösung vorzustellen“, so Arcady Sosinov, CEO von Tritium. „Unsere Architektur der nächsten Generation ist auf maximale Flexibilität und Wachstum ausgelegt und ermöglicht die Nutzung von deutlich mehr Ladepunkten an einem Standort. Dadurch werden die heutigen Marktmöglichkeiten neu definiert, die Kapitalinvestitionen der Kunden reduziert und gleichzeitig flexible, ultraschnelle Ladelösungen für eine Vielzahl von Elektrofahrzeugen ermöglicht.“

Sosinov wurde im Dezember 2024 zum CEO von Tritium ernannt. Bevor er zu Tritium kam, war Sosinov Gründer und CEO von Freewire Technologies, einem Branchenführer für batterieintegrierte ultraschnelle Lade- und Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge mit Schwerpunkt auf der Lösung von Engpässen in der Netzinfrastruktur.

Neben Sosinovs Ernennung zum CEO hat Tritium Anfang des Jahres Aaron Jones zum Chief Sales Officer befördert und Dr. Philip Garton zum Chief Financial Officer ernannt. Jones war zuvor Vice President of Sales bei Tritium. Dr. Garton bringt umfassende Erfahrung in der Finanzführung mit, um die nächste Wachstumsphase und Marktexpansion von Tritium voranzutreiben.

Tritium wird seine neue Ladearchitektur, die die derzeitigen Möglichkeiten des Marktes übertrifft, am 28. April 2025 auf der ACT Expo im Anaheim Convention Center vorstellen.

Über Tritium Tritium ist seit über einem Jahrzehnt ein Pionier im Bereich des Gleichstrom-Schnellladens und treibt den Fortschritt mit innovativen Lösungen voran, auf die sich Unternehmen und Autofahrer täglich verlassen. Tritium entwickelt und produziert proprietäre Hardware und Software, um fortschrittliche und zuverlässige DC-Schnellladelösungen und -dienste für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Die kompakten und robusten Ladegeräte von Tritium werden in den USA hergestellt und sind so konzipiert, dass sie stilvoll aussehen und dennoch unter rauen Bedingungen funktionieren. Die Technologie ist einfach zu installieren, instand zu halten und zu benutzen. Tritium setzt auf kontinuierliche Innovation zur Unterstützung seiner Kunden weltweit. 2024 wurde das globale Geschäft von Tritium von Exicom Tele-Systems Inc. übernommen.

Medienkontakt:

Steve Janisse

steve.janisse@newsmakersmedia.com

404-574-9206

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a86679b-3c5f-4e45-bd8c-3a4b2573e869

