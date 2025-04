Une agence de placement remplace Zoho Recruit par Fiona AI : un tournant vers le recrutement intelligent

Botzbrain vs Groupe Sentinella Fiona AI for Recruiters (Fiona AI pour les recruteurs)

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, April 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le monde du recrutement intelligent. Groupe Sentinella, une agence de placement basée à Trois-Rivières, a fait le choix audacieux de délaisser Zoho Recruit pour intégrer Fiona AI , l’assistante de recrutement développée par la startup montréalaise Botzbrain Derrière cette transformation, une volonté claire : gagner du temps, éliminer les tâches répétitives, et se recentrer sur l’humain.“Avant Fiona, on devait lire manuellement plus de 300 CVs, fouiller ligne par ligne, et entrer toutes les informations à la main,” témoigne l’équipe de Groupe Sentinella. “Aujourd’hui, il suffit de dire :‘Fiona, trouve-moi un profil dans le domaine de la construction avec trois ans d’expérience’, et en quelques secondes, on reçoit des suggestions précises, argumentées, prêtes à l’emploi.”Fiona AI, c’est une solution qui va bien plus loin que le simple tri de candidatures. Elle lit les CVs, crée des profils automatiquement, prédit le niveau et les performances du candidat, gère les envois d’emails, les appels sortants et entrants, les agendas des recruteurs et même la transcription en temps réel des entrevues téléphoniques.Ce changement technologique s’est accompagné d’une refonte complète de leur écosystème digital : nouveau site web, intégration fluide de Fiona, et suppression du formulaire de candidature. Le dépôt de CV suffit, Fiona fait le reste.Pour Botzbrain, cette collaboration confirme une tendance de fond : les agences de recrutement cherchent désormais des solutions intelligentes, mais sans perdre le contact humain.Fiona ne remplace pas les recruteurs, elle les libère des tâches lourdes et répétitives pour qu’ils puissent mieux se concentrer sur ce qu’ils font de mieux : choisir les bons talents et créer du lien.“On ne veut pas tout automatiser à 100 %. Le cœur du recrutement, c’est l’humain. Fiona, c’est notre copilote, pas un pilote automatique,” explique l’équipe de Botzbrain.📍À propos de BotzbrainBotzbrain est une startup montréalaise spécialisée dans le développement de solutions d’automatisation alimentées par l’intelligence artificielle. Son produit phare, Fiona AI, est une assistante intelligente dédiée au secteur du recrutement, conçue pour aider les agences, cabinets et firmes de recrutement à gagner du temps, à réduire les tâches manuelles, et à améliorer la précision dans la sélection des candidats tout en gardant l’humain au cœur du processus.👉 Pour en savoir plus ou organiser une démo, veuillez nous contacter via le lien suivant :

