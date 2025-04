L’assemblage final de l’avion Global 8000 de Bombardier, le jet d’affaires le plus rapide du monde, progresse dans les délais prévus

L’assemblage se déroule sans heurts au Centre d’assemblage d’avions Bombardier à Toronto, au Canada, l’établissement de production d’avions d’affaires le plus récent et le plus perfectionné du monde*

L’avion d’essai Global 8000 de Bombardier a récemment effectué des missions en Europe, démontrant ses capacités de performance exceptionnelles dans des conditions d’exploitation fonctionnelles réelles

L’avion Global 8000 sera l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, en tête de l’industrie avec une vitesse de Mach 0,94 et une distance franchissable de 8 000 milles marins, ce qui en fait l’avion d’affaires ultime





MONTRÉAL, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son programme d’avion d’affaires Global 8000 progresse comme prévu, son premier avion Global 8000 en production étant au stade de l’assemblage à Toronto, au Canada. D’importants composants des usines de Bombardier ont été livrés comme prévu et l’avion progresse dans le processus de fabrication de haute technologie vers son entrée en service planifiée pour 2025.

« L’avion Global 8000 de Bombardier offre une performance exceptionnelle sur courte piste, pouvant accéder à des aéroports plus petits auxquels les autres avions de sa catégorie ne peuvent accéder. Cela contribue à en faire le choix évident pour des propriétaires et exploitants avisés qui accordent la priorité à la commodité et à la flexibilité », a souligné Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produits chez Bombardier. « Cet avion impressionnant sera l’avion d’affaires sur mesure le plus rapide et à la plus longue distance franchissable jamais construit, et sa combinaison unique d’innovation, de performance et de confort permettra à nos clients d’atteindre de nouveaux sommets dans leur expérience d’aviation d’affaires ».

Alors que le processus de fabrication s’accélère, le centre d’essais en vol de Bombardier à Wichita a récemment mis à l’épreuve l’avion d’essai Global 8000; ce dernier a effectué des missions d’essai en Europe, démontrant ses capacités de performance exceptionnelles dans des conditions d’exploitation fonctionnelles réelles et récoltant les louanges des pilotes d’essai.

« L’assemblage final du premier avion Global 8000 en production progresse sans interruption, et nous sommes en bonne voie d’atteindre nos objectifs pour cet avion incroyable – l’avion d’affaires très long-courrier le plus rapide et le plus impressionnant de l’industrie », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et excellence opérationnelle chez Bombardier. « Nos équipes d’ingénierie et de production continuent de faire preuve de niveaux inégalés d’engagement, d’innovation et d’expertise à toutes les étapes du processus de fabrication ».

Le nouvel avion d’affaires Global 8000 établira également de nouvelles normes en matière de performance et de qualité de vol, offrant la vitesse la plus élevée, la distance franchissable la plus longue et le vol le plus en douceur. Avec une autonomie de 8 000 milles marins qui le place en tête de l’industrie et une vitesse maximale inégalée de Mach 0,94, l’avion Global 8000 est l’avion ultime, libérant l’accès à plus de liaisons que jamais, dont Dubaï-Houston, Singapour-Los Angeles, Londres-Perth et beaucoup d’autres.

La performance n’est pas le seul domaine où brille l’avion Global 8000. Cet avion d’affaires sans pareil offrira un confort inégalé, proposant quatre véritables zones habitables et une aire de repos réservée à l’équipage. Cet avion d’affaires unique offrira également l’espace de cabine le plus généreux de sa catégorie, ainsi que la cabine la plus saine de l’industrie, conçue pour maximiser le confort et la productivité des passagers durant tous leurs voyages.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

* L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

