Les victimes et survivants de la conduite avec capacités affaiblies se réunissent à l'occasion de la Conférence nationale et de la Veille à la chandelle de MADD Canada

OAKVILLE, Ontario, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 100 personnes de partout au pays se rassembleront cette fin de semaine à Toronto à l'occasion de la Conférence nationale annuelle pour les victimes et survivants de la conduite avec capacités affaiblies et de la Veille à la chandelle du souvenir et de l’espoir de MADD Canada.

Pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies, le fardeau émotionnel est incommensurable. La Conférence nationale de MADD Canada, le seul événement du genre au Canada, offre un espace de compassion où les personnes participantes peuvent bénéficier d'un soutien, partager leurs expériences et accéder à des ressources précieuses. Grâce à des discours, des ateliers et des discussions de groupe, les personnes présentes apprendront à gérer le deuil, les traumatismes et les complexités du système de justice pénale. Les sessions exploreront également des sujets tels que la gestion de la perte, la compréhension des traumatismes et les stratégies d'autosoins. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans bénéficieront également d'un programme spécialisé qui tient compte de leurs difficultés particulières. D'autres activités visant à favoriser le bien-être, telles que l'art-thérapie, les cérémonies indigènes et les séances de bien-être, offrent d'autres voies vers le soutien et la résilience.

« Lorsque vous perdez un être cher à cause de la conduite avec capacités affaiblies, vous avez l'impression que le monde continue d'avancer alors que le vôtre s'est arrêté », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt. « Voir la photo de ma mère à la Veille à la chandelle est un douloureux rappel de tout ce que j'ai perdu, mais c'est aussi un rappel que je ne suis pas seule. Dans cette pièce, règne une grande force. Une force qui nous unit ».

La Veille à la chandelle du souvenir et de l'espoir marque le moment le plus émouvant de la fin de semaine. Au cours de la cérémonie, des photos de victimes et de survivants sont exposées, des hommages sont lus à la lueur des chandelles qui sont allumées pour chaque personne, afin que leur vie ne soit jamais oubliée.

Détails de la Veille à la chandelle

Date: Samedi 12 avril 2025 Heure:

19 h 30 à 21 h 00 Lieu:

Delta Hotels Aéroport de Toronto et Centre de Conférence, 655 Dixon Road, Toronto, Ont.



Les médias sont invités à assister à la Veille à la chandelle, mais doivent répondre à l'avance à l’invitation.

Chaque année, la conduite avec capacités affaiblies tue des centaines de personnes au Canada et blesse des milliers d'autres. MADD Canada s'engage à venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. En plus de la conférence annuelle, MADD Canada offre des services tout au long de l'année, notamment des groupes de soutien virtuels, des conseils sur le processus juridique, de l'aide pour rédiger la déclaration de la victime et diverses initiatives commémoratives visant à faire en sorte que les victimes de la conduite avec capacités affaiblies ne soient jamais oubliées.

MADD Canada tient à remercier les nombreux Canadiens et Canadiennes dont les dons généreux ont rendu possible la tenue de cette conférence.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d'informations ou pour participer à la Veille à la chandelle du souvenir et de l'espoir, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, ankongmeneck@madd.ca ou 905-829-8805 poste 240

