A avançada tecnologia de ITS da Kapsch TrafficCom garante uma operação eficiente para os 4 túneis do Contorno de Florianópolis

Maior projeto de infraestrutura rodoviária do Brasil nos últimos anos.

A operação automatizada ajuda os operadores a garantir a segurança e o fluxo de tráfego nos túneis

SÃO PAULO, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A empresa austríaca Kapsch TrafficCom implementou a mais avançada tecnologia de gestão de túneis no Contorno de Florianópolis, para garantir uma operação eficiente em seus 4 túneis.

É a primeira vez que a Kapsch traz ao Brasil seu sistema de gestão desenvolvido especialmente para túneis, que também está implementado em grandes projetos ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, Austrália, Holanda e Inglaterra.

“O Contorno de Florianópolis é um dos principais complexos viários urbanos no Brasil, por isso temos orgulho de ter contribuído com este projeto, com a nossa tecnologia”, afirma Ramiro Virreira, Vice-presidente Executivo da Kapsch TrafficCom para a América Latina.

Além da plataforma de gestão, a Kapsch forneceu, instalou, configurou e pôs em operação todos os equipamentos e subsistemas de ITS (Intelligent Transportation Systems), de iluminação e eletromecânicos, como o Circuito Fechado de Televisão (CFTV), sistema de detecção e de combate a incêndio, sinalização com painéis de mensagens variáveis e balizadores de faixa, sistema de supervisão e controle com CLPs e remotas, sistema de sinalização de abandono, telefonia de emergência, ventilação e sensoriamento ambiental, iluminação, entre outros.

“Na prática, nosso sistema integra a gestão de todos os equipamentos e subsistemas dos quatro túneis, permitindo uma operação integrada, automatizada e proativa, o que ajuda os operadores a garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a satisfação dos usuários”, diz David Niño, Gerente de Engenharia de Sistemas de ITS da Kapsch TrafficCom para a América Latina.

“No mundo todo, são quase 200 km de túneis e mais de 25.000 km de rodovias monitoradas 24h por dia, sete dias por semana com nossas soluções”, completa Niño.

Tecnologia de ponta

Referência no setor em nivel mundial, a solucao de ITS da Kapsch oferece um ambiente digital diferenciado, onde os operadores podem acionar respostas mais rápidas tanto para incidentes e para situações de fluxo intenso quanto em operações de gestão de tráfego do dia a dia, tudo em poucos cliques.

“É um sistema que reúne todos os subsistemas necessários para a gestão de túneis em um único ambiente e fornece uma visão global de toda a infraestrutura por meio de um único sistema, dando aos operadores total consciência da situação e controle a partir de uma única interface”, conta David Niño, da Kapsch TrafficCom.

“Túneis apresentam desafios de gestão únicos para os operadores em termos de otimização do tráfego, resposta a incidentes, inspeções, monitoramento, o que requer uma abordagem que torne possível obter uma visão de 360° das operações dos túneis, para garantir que as decisões de gestão e de respostas a incidentes sejam rápidas, eficazes e seguras, e assim proporcionar experiências ainda melhores para os usuários”, conclui Niño.

A Kapsch TrafficCom no Brasil

A Kapsch TrafficCom entrou no Brasil há mais de 10 anos, depois de comprar as operações do segmento de transportes da Schneider Electric, que por sua vez tinha comprado a companhia espanhola Telvent. Essas transições significam um legado de mais de 30 anos no Brasil oferecendo soluções inteligentes de gestão de da mobilidade para as áreas urbanas e interurbanas, além de sistemas de pedágio.

Nos últimos anos a empresa trouce também por primeira vez ao Brasil a tecnologia de pedágio Free Flow, participando de todos os principais projetos até o momento. Hoje, as soluções da Kapsch TrafficCom estão presentes em 10 estados brasileiros, entre eles, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A Kapsch TrafficCom é uma fornecedora internacional de soluções de transporte para mobilidade sustentável, com projetos bem-sucedidos em mais de 50 países em todo o mundo. Nossas soluções inovadoras nas áreas de fiscalização de pedágios, gerenciamento de tráfego, gerenciamento de demanda e serviços de mobilidade contribuem para um mundo saudável sem congestionamento de tráfego.

Com nossas soluções de ponta a ponta, cobrimos toda a cadeia de valor de nossos clientes, desde os componentes até o projeto e a implementação e a operação dos sistemas.

A Kapsch TrafficCom, com sede em Viena, tem subsidiárias e filiais em mais de 25 países e está listada no segmento principal do mercado da Bolsa de Valores de Viena (símbolo: KTCG). Os cerca de 4.000 funcionários da Kapsch TrafficCom geraram receitas de 539 milhões de euros no ano fiscal de 2023/24.

