nuam registró incrementos a doble dígito en ingresos, EBITDA y utilidades en 2024

Los ingresos de nuam crecieron 13% frente al cierre de 2023, además propuso que el pago de dividendo por acción sea de CLP $181,86

nuam (BCS:NUAM)

SANTIAGO DE CHILE, CHILE, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- nuam , Holding Regional que integra a las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, presentó los resultados consolidados de sus estados financieros al cierre del cuarto trimestre de 2024, revelando un crecimiento del 13% en sus ingresos frente al cierre de 2023, al alcanzar los US$147,6 millones.El EBITDA de nuam llegó a los US$64,9 millones al cierre de 2024, lo que significó un crecimiento del 28% frente al año anterior, finalizando con un margen EBITDA del 44%. Estos buenos resultados fueron logrados por las optimizaciones y la gestión eficiente de gastos. Entre tanto, las utilidades registraron una variación del 22%, llegando a los US$38,1 millones y un margen neto del 26%.“El 2024 fue el primer año completo de operación integrada. Para ser el primero, los resultados son bastante buenos y se ajustan a nuestras expectativas, lo cual siempre es positivo para un proyecto de esta naturaleza. Este periodo ha sentado una base sólida no solo en lo que queremos lograr sino en lo que nos propusimos hacer”, destacó Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.La capitalización bursátil del mercado integrado de nuam ascendió a los US$321.000 millones, registrando un alza del 2% frente al cierre 2023, cuando cerró en US$314.000 millones. Entre tanto, el saldo en custodia llegó a los US$252.000 millones.Este año la compañía propuso que el pago de dividendo por acción sea de CLP $181,86, 30% más que el entregado en 2024 correspondientes a las utilidades de 2023. En la actualidad, la política de dividendos señala que esta distribución corresponde al 50% de las utilidades alcanzadas por la compañía, en la llamada con inversionistas se anunció la propuesta de que la nueva política de dividendos sea aumentada al 70% de este rubro. La Junta Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo el próximo 24 de abril de manera presencial en Santiago de Chile, en el Hotel W. Los accionistas de Colombia y de Perú recibirán un proxy a través de los depósitos para que participen en la votación en el marco de la Junta de Accionistas.Los ingresos acumulados por negociación en los mercados de renta variable, renta fija y derivados en las tres Bolsas, hoy filiales de nuam, llegaron a los US$22,8 millones, es decir, un crecimiento del 14% frente al cierre de 2023. Este destacado desempeño obedeció al aumento en el volumen negociado de todos los activos.El mercado de renta variable creció 11% en el volumen de acciones, cerrando el 2024 en US$46.000 millones negociados. Este segmento registró más de 12,5 millones de operaciones durante el año, significando un alza del 17%. Por su parte, el mercado de renta fija creció 28%, llegando a los US$1.048 millones y 488.000 transacciones registradas. El segmento de derivados cerró el 2024 con US$72.000 millones, con un alza del 72% y con más de 5 millones de contratos negociados.En lo que respecta a los ingresos acumulados por post-negociación, nuam registró un aumento del 22%, llegando a los US$70,8 millones al cierre de 2024, frente a los US$58 millones alcanzados en 2023. Estos resultados fueron obtenidos por los US$1.808.000 millones alcanzados en compensación y liquidación a través de las cámaras de riesgo, así como también por la custodia de valores en los depósitos en Colombia y Perú que alcanzaron los US$252.000 millones en activos bajo custodia.nuam registró un aumento del 19% en el total emitido al cierre de 2024, alcanzando los US$12.000 millones, compuesto por: 125 emisiones de deuda (+31 frente al mismo periodo de 2023); 60 Follow-ons ; 12 ofertas públicas; y 8 operaciones de recompras de acciones. Al cierre del ejercicio de 2024, el mercado de renta variable acumuló 437 emisores; 313 de renta fija; 975 fondos; y 15 ETFs.La acción de nuam está listada en los mercados de Chile, Colombia y Perú y ahora cuenta con dos market makers: LarraínVial y Credicorp Capital en Chile.La compañía cuenta con un modelo de negocio diversificado y escalable con presencia en toda la cadena valor del mercado a través de 18 empresas, nueve de ellas son filiales, tales como: las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, el Depósito Centralizado de Valores (deceval), Cavali ICLV, CCLV Contraparte Central, Cámara de Riesgo Central de Contraparte (crcc), Finexo y Precia PPV. Asimismo, cuenta con cuatro join ventures y cinco inversiones de largo plazo.Sobre nuam:nuam (Bolsas de Valores: NUAM) es la primera integración multipaíses de bolsas de valores, agrupando los mercados chileno, colombiano y peruano, apuntando a estandarizar las condiciones y reglas de operaciones de los tres países, adhiriéndose a los más altos estándares internacionales y, por ende, atrayendo flujos de inversión extranjera con mayor fuerza y confianza para mejorar la vida de los ciudadanos de Chile, Colombia y Perú. Con esta integración se espera posicionar la compañía como un jugador clave en la industria de infraestructura de mercado global. Para más información: www.nuamx.com.Contacto de prensaDiego Schiaffino TyrerCoordinador de Asuntos Corporativos de Chilediego.schiaffino@nuamx.com+569 5528 3560nuam | Bolsa de SantiagoMaría Paula Aristizábal BedoyaCoordinadora de Asuntos Corporativos de Colombiamaria.aristizabal@nuamx.com+57 311 2238929nuam | Bolsa de Valores de ColombiaDiana Sánchez GuerreroCoordinadora de Asuntos Corporativos de PerúDiana.sanchez@nuamx.com+51 938 946 452nuam | Bolsa de Valores de Lima

