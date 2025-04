inGroup Escala en la Lista DSN Global 100 con Ingresos Récord

El impulso crece mientras inGroup brinda más valor a sus Miembros y Socios

GUAYNABO, Puerto Rico, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International se enorgullece de anunciar su clasificación como la 39ª empresa de venta directa más grande del mundo, según la recientemente publicada lista Direct Selling News (DSN) 100 de 2025. inGroup registró un récord de $253 millones en ingresos en 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 23 % y un ascenso de siete posiciones respecto al año anterior.

La DSN Global 100 reconoce a las empresas de venta directa a nivel mundial que generan más de $100 millones en ingresos anuales. El avance de inGroup’s en el top 40 global se debe principalmente al crecimiento e innovación de su principal división, inCruises.

“Agradecemos este reconocimiento y, sobre todo, lo que representa para nuestro crecimiento y alcance global,” expresó Michael “Hutch” Hutchison, Cofundador y CEO de inGroup. “Hemos desarrollado una manera efectiva para que cualquier persona convierta su pasión por los viajes en una mejor calidad de vida. Es emocionante ver a tantos nuevos Miembros y Socios sumarse.”

La Membresía del Club inCruises, a través de su modelo de suscripción, permite a los Miembros ahorrar significativamente en cruceros, hoteles y resorts. Su programa de Socios Referentes ofrece incentivos de viaje, incluyendo la posibilidad de viajar en crucero gratis, además de ingresos recurrentes y dinámicos.

“Nuestros programa de Membresía y Programa de Socios están impactando vidas de manera cada vez más significativa,” comentó Doug Corrigan, Director de Marketing de inGroup. “Más Miembros están viajando con mayor frecuencia, y nuestros Socios están aprovechando oportunidades reales para generar ingresos mientras ayudan a otros a describir más del mundo por menos.”

Con un crecimiento constante en ingresos y presencia global, inGroup se consolida como una empresa destacada en la industria de venta directa y viajes. Su creciente comunidad de Miembros, la evolución de sus productos y su modelo basado en Socios reflejan su compromiso con ampliar el acceso a los viajes y crear nuevas oportunidades en todo el mundo.

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha sumado a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. En 2022, se incorporó inStays, brindando acceso a casi 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros del Club inCruises pueden acumular Puntos de Recompensa y usarlos para reservar viajes a través de su plataforma, disponible en 17 idiomas.

inGroup genera un impacto positivo en la vida de sus Miembros y ofrece una oportunidad de negocio de primer nivel a su creciente equipo de Socios. La Membresía del Club inCruises crece exclusivamente a través de Socios Referentes independientes, quienes pueden obtener ingresos al compartir sus beneficios con otros.

inGroup International mantiene un fuerte compromiso con la responsabilidad social y apoya activamente a Mercy Ships y otras iniciativas humanitarias. Para más información, visita in.Group y inCruises .com.

