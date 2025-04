La Coalition canadienne pour le logement lance la campagne nationale « Cessons de jouer avec le logement » pour contrer les injustices du système de logement au Canada

OTTAWA, Ontario, 07 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Coalition canadienne pour le logement, formée de quatre grandes organisations canadiennes du secteur du logement, a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation pour mettre le logement et l’itinérance à l’avant-plan de l’élection fédérale.

La campagne « Cessons de jouer avec le logement » montre que le système de logement est un jeu perdu d’avance pour les Canadien·nes à cause de l’augmentation du coût de la vie, des hypothèques et des loyers inabordables et de la pénurie de logements.

Selon un sondage réalisé par Abacus Data en septembre 2024, 57 % des Canadien·nes se demandaient comment ils arriveraient à payer leur logement si leur situation financière se détériorait. La guerre commerciale menée actuellement par les États-Unis contre le Canada ne fera qu’aggraver la crise du logement au pays. Il est d’autant plus urgent de trouver des solutions, étant donné que de plus en plus de gens risquent, à cause des bouleversements économiques, de perdre leur emploi et leur logement, et de se retrouver à la rue.

« Nous avons formé une coalition pour établir un plan visant à protéger les citoyen·nes et à bâtir un système de logement capable de s’adapter », déclare Tim Richter, président de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance et président de la campagne de la Coalition canadienne pour le logement. « Au cœur de notre plan se trouve un message simple : pour être en sécurité et prospérer, il faut d’abord avoir un toit sur la tête. »

« Par cette campagne, nous voulons nous assurer que les candidat·es de tous les partis entendent la population dire haut et fort que le logement n’est pas un jeu, et que nous pouvons déjouer la crise si nous travaillons ensemble », conclut M. Richter.

Le mois dernier, la Coalition canadienne pour le logement a publié un plan en 10 points pour protéger la population et bâtir un système de logement capable de s’adapter afin de garantir un toit à l’ensemble des Canadien·nes.

La campagne adopte une approche audacieuse en présentant une nouvelle publicité vidéo, qui met en scène une équipe de Canadien·nes de divers horizons dans un jeu qu’ils et elles ne pourront gagner que si tout le monde s’entraide.

« Cette publicité reflète l’anxiété que vivent les Canadien·nes, ainsi que leur besoin d’espoir. Nous voulons montrer qu’il est possible d’arrêter ce "jeu" si nous travaillons ensemble et si nous nous mobilisons tous et toutes pour mettre fin à la crise du logement », affirme Andrew Burns, directeur de la campagne de la Coalition canadienne du logement. « La campagne invite la population à se joindre à une série d’actions qui cibleront les candidat·es pour les convaincre de faire du logement une priorité pendant l’élection, mais aussi pendant le mandat du prochain gouvernement. »

La campagne « Cessons de jouer avec le logement » et la Coalition canadienne pour le logement ont été créées par l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI), L’Association canadienne de l’immobilier (ACI), Habitat pour l’humanité Canada et l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU).

Pour connaître tous les détails de la campagne, consultez la page https://www.lelogementnestpasunjeu.ca/

Visionnez la vidéo de la campagne en cliquant ici : https://www.youtube.com/watch?v=WPkj8MICCPI

Autres citations

« Cette audacieuse campagne est un appel urgent à l’action à tous les chefs de partis, ainsi qu’aux candidates et candidats aux élections afin qu’ils reconnaissent la crise du logement qui sévit dans notre pays et d’y trouver des solutions. La question des logements accessibles et abordables n’est pas seulement un enjeu électoral : c’est une condition essentielle à la vitalité économique et communautaire. Nous devons unir nos forces afin d’établir des politiques qui augmenteront l’offre de logements dans l’ensemble du marché et permettront aux Canadiens et aux Canadiennes de réaliser leur rêve d’accéder à la propriété. »

Janice Myers, directrice générale de L’Association canadienne de l’immobilier (ACI)



« Les élections fédérales en cours sont une occasion en or de s’attaquer aux problèmes de logement qui accablent plusieurs Canadiens et Canadiennes. Les décisions politiques auront des répercussions majeures sur l’économie et l’accès à des logements abordables, et pourraient imposer un fardeau supplémentaire aux familles dont la situation de logement est déjà précaire. Nous pensons que chaque personne mérite de vivre dans un endroit sûr et convenable. Nous devons mettre nos efforts en commun pour que la question du logement soit une priorité de l’élection, et que nous puissions offrir à toutes et à tous de nouvelles voies d’accès à des propriétés sûres et abordables. »

Pedro Barata, président-directeur général d’Habitat pour l’humanité Canada



« Partout au pays les Canadiennes et les Canadiens sont confrontés à des obstacles bien réels – et inutiles – au moment d’accéder à la propriété. La présente campagne ne vise pas seulement à nommer la crise, c’est un appel à la mobilisation et à l’action. La population doit être entendue et exiger des différents partis des solutions concrètes et durables, comme l’investissement dans les logements sociaux, pour que tout le monde ait un toit au-dessus de la tête. »

Ray Sullivan, directeur général de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine



Contexte

Les médias qui souhaitent faire des copies du contenu de la campagne vidéo pour l’intégrer à leurs publications peuvent la télécharger ici.

