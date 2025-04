PHILIPPINES, April 7 - Press Release

April 7, 2025 Senator Imee R. Marcos

Pahayag tungkol sa Ikatlong Pagdinig sa Senado Mabuti at nagdalawang-isip ang administrasyon, pero sana hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais ibunyag ang katotohanan, na sa wakas, maliwanagan ang sambayanan patungkol sa totoong mga pangyayari. Binibigyan natin sila ng ikatlong pagkakataong magpaliwanag sa Abril 10, wag naman sanang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang. MAGPAKATOTOO NA, PLEASE LANG!

