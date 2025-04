Sword Group : Investissement dans la Cybersécurité et l’Intelligence Artificielle

Le Groupe réalise une opération stratégique en Écosse avec l’acquisition d’iDelta, une entreprise experte en cybersécurité et en analyse des données permettant de mieux surveiller et piloter les systèmes informatiques.

iDelta est une micro-entreprise basée à Édimbourg, spécialisée dans la conception de solutions sur mesure en data et intelligence artificielle, la cybersécurité (supervision et automatisation), la surveillance d’infrastructures, l’observabilité des applications et le monitoring des performances, l’analyse de la fraude, ainsi que la supervision des services Open Banking.

iDelta a également développé des outils pour faciliter la gestion des API de données Open Banking, ainsi que des modules complémentaires disponibles sur la marketplace Splunk. Ces solutions simplifient l’intégration avec des technologies tierces et permettent aux clients d’accéder à leurs données de manière efficace et fiable

Cette étape stratégique renforce de manière significative les compétences de Sword en Cybersécurité et Intelligence Artificielle dans tous nos secteurs, avec un accent particulier sur les services financiers.



La tendance de chiffre d’affaires de la société est de 0,75 M€ par an avec un taux de rentabilité (EBITDA) de 30%.

Cette acquisition sera l’un des facteurs moteurs de notre stratégie de cybersécurité.

La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er avril 2025.

Calendrier

24/04/25

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2025

28/04/25

Assemblée Générale Annuelle

24/07/25

Chiffre d’Affaires 2ème trimestre 2025

