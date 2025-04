Agrandissement du campus du Collège Boréal à Ottawa : une offre élargie de programmes postsecondaires en français dans la capitale nationale

Grâce à ses nouvelles installations, le Collège Boréal augmente l’accès à des programmes de haute qualité, en français, et renforce ses collaborations.

Le Collège Boréal a procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle des nouvelles installations de son campus situé au 233, rue Main, à Ottawa. Lors de cet événement, le président du Collège Boréal, Daniel Giroux et le directeur du campus, Daniel St-Louis, ont dévoilé un agrandissement majeur portant désormais la surface de ce campus à plus de 1 200 mètres carrés (13 000 pieds carrés).

D’un montant de 4,5 millions de dollars, ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière du ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité, ainsi que du gouvernement du Canada en vertu de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle. De plus, cinq programmes supplémentaires, uniques en Ontario français, seront pour la première fois disponibles au campus d’Ottawa, augmentant l’accès à des programmes postsecondaires de qualité, offerts en français.

De nouveaux aménagements et des équipements de pointe

Grâce à la concrétisation de ce projet, les membres du personnel et la population étudiante du Collège Boréal à Ottawa disposent de nouveaux aménagements et d’équipements à la fine pointe de la technologie. Parmi ceux-ci figurent :

Cinq salles de classe entièrement rénovées

Un centre d’appui à la réussite et un bureau d’accessibilité

Un salon étudiant

Une nouvelle aire administrative

Pour le programme de Techniques de soins vétérinaires : Deux salles de laboratoire humide équipées d’appareils dernier cri Une salle de radiographie pour animaux dotée de nouveaux appareils





Cinq nouveaux programmes

L’agrandissement du campus du Collège Boréal à Ottawa permettra d’offrir sur place cinq programmes supplémentaires uniques dans cette région :

Cette offre s’ajoute à deux programmes déjà disponibles au campus d’Ottawa, soit Administration publique et Techniques de soins vétérinaires.

Citations

« Ce nouvel accomplissement du Collège Boréal n’aurait pas été possible sans l’appui des gouvernements provincial et fédéral, et le soutien de nos partenaires communautaires et scolaires de la grande région d’Ottawa. Grâce à leur confiance et à leurs contributions, le Collège Boréal poursuit ses efforts en collaboration avec ses homologues du secteur collégial et universitaire, augmentant l’accès à des études postsecondaires en français et offrant à la jeunesse franco-ontarienne des opportunités d’emploi à la hauteur de ses multiples compétences. »

Daniel Giroux – président du Collège Boréal

« Par l’entremise de ses nouvelles installations et de ses nouveaux programmes, le Collège Boréal à Ottawa entend répondre aux attentes des employeurs de l’Est ontarien en leur fournissant une main-d’œuvre qualifiée, francophone et bilingue dont notre région a particulièrement besoin. Qu’il s’agisse d’occuper des postes dans la fonction publique, de travailler dans des entreprises privées, communautaires ou sociales, nos futurs diplômés et diplômées participeront à renforcer les capacités de leur secteur d’activité et à dynamiser notre économie. »

Daniel St-Louis – directeur du campus du Collège Boréal à Ottawa

Faits en bref

Le Collège Boréal est présent dans l’Est ontarien depuis 1999 (alors au campus d’Alfred de l’Université de Guelph) offrant son programme de Techniques de soins vétérinaires, unique en Ontario français.

Installé depuis 2019 sur le campus de l’Université Saint-Paul, à Ottawa, le Collège Boréal offre depuis 2022 un deuxième programme unique, en Administration publique.

Liens connexes

